Paștele Blajinilor 2026. Paștele Blajinilor este una dintre cele mai vechi și mai încărcate de semnificații tradiții din spațiul românesc răsăritean, păstrată cu precădere în Moldova și în Republica Moldova.

În 2026, sărbătoarea continuă să fie celebrată la o săptămână după Paște, în lunea de după Duminica Tomii, fiind dedicată pomenirii morților și reconectării comunității cu memoria strămoșilor.

Deși nu are o rânduială liturgică strictă, Paștele Blajinilor rămâne un fenomen cultural complex, aflat la granița dintre creștinismul popular și credințele precreștine.

Paștele Blajinilor 2026 este marcat la o săptămână după Învierea Domnului, conform tradiției ortodoxe populare din Moldova. În această perioadă, familiile merg la cimitire pentru a pomeni rudele decedate, aducând ofrande, colivă, pască și ouă roșii.

Sărbătoarea este cunoscută și sub numele de „Paștele Morților” sau „Paștele Mic”, fiind considerată o continuare spirituală a Paștelui, dedicată celor trecuți în neființă.

Cercetările etnologice arată că Paștele Blajinilor are rădăcini arhaice, probabil precreștine, integrate ulterior în tradiția creștin-ortodoxă populară.

În cultura rurală, sărbătoarea a fost explicată printr-un amestec de credințe și legende. Una dintre cele mai răspândite povești vorbește despre „blajini” – ființe mitice sau oameni primordiali care trăiesc izolați de lumea cunoscută și nu știu exact când are loc Paștele.

Potrivit tradiției orale, aceștia ar fi descoperit momentul Învierii prin semne venite „pe apă”, mai exact prin cojile de ouă roșii aruncate de creștini în râuri. Când aceste semne ajungeau la ei, după aproximativ o săptămână, blajinii începeau propria sărbătoare a Paștelui.

În folclorul românesc, blajinii sunt considerați ființe mitice sau simbolice, adesea asociate cu strămoșii umanității. Ei sunt descriși ca oameni pașnici, evlavioși și extrem de simpli, care trăiesc la marginea lumii sau într-un spațiu inaccesibil oamenilor obișnuiți.

Etnologii îi interpretează ca reprezentări ale:

strămoșilor mitici

oamenilor primordiali

unei comunități ideale, pure și ascetice

În unele variante folclorice, blajinii sunt descriși ca locuitori ai „tărâmului de dincolo”, aproape de Apele Sâmbetei, un element mitologic frecvent în credințele românești.

Caracteristicile lor simbolice includ:

bunătate și blândețe absolută

viață austeră, bazată pe post și rugăciune

izolare față de lumea oamenilor

incapacitatea de a face rău

Termenul „blajin” este de origine slavă și semnifică „blând” sau „fericit”, ceea ce reflectă imaginea idealizată a acestor ființe în cultura populară.

Paștele Blajinilor este, în esență, o sărbătoare a memoriei colective. Deși nu este instituită oficial în calendarul bisericesc ca o zi de sărbătoare majoră, ea este profund integrată în practica religioasă populară.

Pentru comunitățile din Moldova, această zi are o dublă valoare:

1. Dimensiunea spirituală

Se fac rugăciuni pentru sufletele celor adormiți, considerându-se că pomenirea lor ajută la odihna veșnică.

2. Dimensiunea comunitară

Familiile se reunesc la cimitire, împart hrană și își reafirmă legăturile de rudenie și apartenență.

În 2026, obiceiurile tradiționale se păstrează în multe sate din Moldova și din Republica Moldova. Cele mai importante practici includ:

curățarea și îngrijirea mormintelor

depunerea de flori și lumânări

împărțirea de pomeni (pască, ouă roșii, mâncare gătită)

organizarea de mese ritualice în cimitir

participarea la slujbe de pomenire

În unele comunități, mesele sunt însoțite de muzică tradițională și ritualuri de comuniune, transformând ziua într-un eveniment social și spiritual în același timp.

Paștele Blajinilor reflectă o concepție profundă despre continuitatea vieții. În credința populară, sufletele celor decedați nu sunt separate definitiv de lumea celor vii, ci rămân parte din comunitate prin memorie, rugăciune și ofrandă.

Ofrandele oferite în această zi sunt percepute ca gesturi de protecție și recunoștință, dar și ca modalități de menținere a echilibrului spiritual.

Tradiția populară asociază Paștele Blajinilor și cu o serie de interdicții și credințe transmise din generație în generație.

Se spune că în această zi:

femeile nu ar trebui să spele, să măture sau să facă treburi grele în gospodărie

nu este bine să existe zgomote puternice (cum ar fi bătutul covoarelor)

se evită vorbele de rău despre persoane decedate

O credință veche afirmă că, în această zi, sufletele blajinilor se întorc simbolic în lumea celor vii, participând la slujbe și rugându-se pentru cei rămași.

De aici provine și îndemnul popular „despre morți numai de bine”, reflectând respectul datorat memoriei celor plecați.