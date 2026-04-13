Săptămâna Luminată, perioada care urmează Învierii Domnului, este însoțită în tradiția populară românească de o serie de obiceiuri și superstiții străvechi, menite să aducă noroc, sănătate și belșug. În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să poarte haine albe, considerate simbol al purității și al vieții noi în Iisus Hristos, marcând astfel reînnoirea spirituală specifică sărbătorii.

Printre cele mai vechi obiceiuri se numără „Fugăritul Iepurelui de Câmp”. În trecut, tinerii ieșeau pe câmp în Miercurea Luminată pentru a observa direcția în care fuge un iepure. Se spunea că dacă animalul o ia spre dreapta, anul va fi bogat, iar dacă fuge spre stânga, urmează o perioadă de privațiuni.

Tot în registrul tradițiilor neobișnuite se înscrie și dansul printre ouă așezate pe jos, fără a le sparge. Superstiția spune că persoana care reușește această încercare va avea parte de o căsnicie lipsită de certuri.

Există și o serie de interdicții respectate cu strictețe. De exemplu, nu este bine să îți tai unghiile în Săptămâna Luminată, mai ales marțea și vinerea, deoarece se credea că acest gest „îți scurtează zilele”.

În schimb, o practică văzută ca aducătoare de noroc este număratul banilor la răsărit. Cei care se trezesc înainte de ivirea soarelui în ziua de miercuri și își numără toți banii privind spre lumină ar putea avea parte de înmulțirea acestora de șapte ori până la toamnă.

Semnele considerate divine nu lipsesc nici ele. Dacă o pasăre te murdărește în timp ce te plimbi în această perioadă, tradiția spune că nu trebuie să te superi, deoarece este un indiciu că vei primi o moștenire sau un câștig neașteptat. În schimb, după apus nu este bine să arunci gunoiul sau resturile menajere, pentru că ai putea alunga norocul din casă.

A doua zi din Săptămâna Luminată este cunoscută în unele zone drept „Nunta Șoarecilor”. În această zi nu se lucrează la câmp și nu se spală rufe, deoarece se spune că munca atrage șoarecii în casă și în hambar, aceștia urmând să distrugă recoltele și hainele pe parcursul anului.

De asemenea, în satele vechi exista interdicția de a mătura curtea spre stradă; mătura trebuia îndreptată doar spre interior, pentru a nu „alunga norocul” adus de Lumina Învierii.

Tradițiile includ și practici legate de protecția animalelor și a gospodăriei. În Marțea Paștelui, resturile de la masa de sărbătoare, precum cojile de ouă sau oasele de miel, erau amestecate în hrana animalelor pentru a le feri de boli și de „ochiul rău”.

O altă credință spune că ouăle depuse de găini în Vinerea Mare aveau puteri speciale, iar cojile lor erau puse în fundația grajdului pentru a împiedica vrăjitoarele să fure laptele vacilor.

Pentru protecția casei, în unele comunități se presară sare pe prag în sâmbăta din Săptămâna Luminată, gest despre care se spune că „orbește” spiritele rele înainte ca porțile cerului să se închidă. Totodată, dacă cineva are un coșmar în această perioadă, este sfătuit să facă imediat un nod la colțul batistei sau al cearșafului, pentru că nodul ar „lega” răul și l-ar împiedica să se transforme în realitate.

Aceste obiceiuri, transmise din generație în generație, reflectă bogăția credințelor populare românești și modul în care oamenii au încercat, de-a lungul timpului, să îmbine spiritualitatea cu dorința de protecție și prosperitate în viața de zi cu zi.