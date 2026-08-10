Doliu în lumea sportului. A murit campionul olimpic care a scris istorie la Roma în 1960
SURSA FOTO: Dreamstime - Doliu, deces
Livio Berruti, campion olimpic la 200 de metri la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960, a murit la vârsta de 87 de ani. Fostul mare atlet s-a stins într-o clinică din Torino, orașul său natal, după o perioadă de boală. Berruti a rămas în istoria atletismului după ce a egalat de două ori recordul mondial în ziua în care a cucerit aurul olimpic.
Livio Berruti a cucerit aurul olimpic la Roma și a egalat de două ori recordul mondial
Livio Berruti a intrat definitiv în istoria sportului italian la 3 septembrie 1960, când a câștigat proba de 200 de metri la Jocurile Olimpice desfășurate la Roma. Sprinterul, devenit ușor de recunoscut inclusiv datorită ochelarilor de soare pe care îi purta în timpul curselor, a reușit una dintre cele mai importante performanțe ale atletismului european din acea perioadă.
În semifinala desfășurată pe Stadionul Olimpic din Roma, italianul a parcurs cei 200 de metri în 20,5 secunde, egalând recordul mondial al probei. Performanța nu a fost una izolată: Berruti a repetat timpul de 20,5 secunde și în finală și a cucerit medalia de aur în fața americanului Lester Carney.
Succesul său a avut o semnificație aparte pentru atletismul european. Berruti a devenit primul sprinter european care a câștigat titlul olimpic în proba masculină de 200 de metri, într-o perioadă în care această distanță fusese dominată de atleții nord-americani.
La aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, italianul a fost foarte aproape de încă o medalie. A făcut parte din echipa Italiei în ștafeta de 4×100 de metri, care a încheiat finala pe locul al patrulea.
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Cine a fost Livio Berruti și cum a ajuns în atletism
Născut la Torino, la 19 mai 1939, Livio Berruti a început să practice atletismul în 1955, în perioada în care era elev la Liceo Cavour. Inițial, planurile sale sportive erau îndreptate către tenis, însă sprintul avea să devină disciplina în care și-a construit una dintre cele mai importante cariere din sportul italian.
În paralel cu activitatea sportivă, Berruti a studiat chimia la Universitatea din Padova. După încheierea carierei de atlet de performanță, fostul campion olimpic a lucrat în domeniul comunicării.
Palmaresul său nu s-a limitat la titlul olimpic obținut la Roma. De-a lungul carierei, Berruti a câștigat două medalii de aur și două de argint la Jocurile Mediteraneene, precum și mai multe titluri la competițiile sportive universitare internaționale.
Livio Berruti a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice
După triumful din 1960, Livio Berruti a mai concurat la două ediții ale Jocurilor Olimpice. La Tokyo, în 1964, și la Ciudad de México, în 1968, a ajuns în finala probei de ștafetă 4×100 de metri alături de echipa Italiei.
La Jocurile Olimpice din 1968, italianul a concurat din nou și la 200 de metri, proba în care devenise campion olimpic cu opt ani înainte. De această dată, a încheiat finala pe locul al cincilea.
Legătura sa cu mișcarea olimpică italiană a continuat mult timp după retragerea din competiții. În 2006, Berruti s-a numărat printre cei opt mari sportivi italieni aleși să poarte drapelul olimpic la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Torino.
Sergio Mattarella și lumea sportului italian i-au adus un omagiu
Moartea fostului campion olimpic a provocat numeroase reacții în Italia, iar președintele Sergio Mattarella s-a numărat printre cei care au transmis condoleanțe. Șeful statului italian l-a evocat pe Berruti drept una dintre figurile reprezentative ale sportului național.
Comitetul Olimpic Național Italian (CONI) a coborât drapelele în bernă la sediul din Foro Italico și a solicitat păstrarea unui minut de reculegere la evenimentele sportive organizate în zilele următoare. Președintele CONI, Luciano Buonfiglio, l-a descris pe Berruti drept un campion inegalabil, ale cărui performanțe au reprezentat un motiv de mândrie pentru Italia și au intrat în istoria sportului țării.
Marcell Jacobs l-a considerat pe Berruti un model pentru sprinterii italieni
Printre sportivii care au reacționat la dispariția lui Livio Berruti se află și Marcell Jacobs, campion olimpic la 100 de metri la Jocurile de la Tokyo. Jacobs s-a declarat profund îndurerat de moartea atletului care, cu decenii înaintea sa, reușise să învingă marii sprinteri americani și să cucerească aurul olimpic.
Cei doi au avut și o legătură prin clubul sportiv Fiamme Oro, pentru care au concurat. Jacobs a vorbit despre eleganța alergării lui Berruti și despre stilul său „angelic”, afirmând că fostul campion a reprezentat un model pentru generațiile de sprinteri italieni și un exemplu al emoției pe care atletismul o poate transmite.
Jacobs și-a amintit și mesajul primit de la Berruti după propriul triumf olimpic de la Tokyo. Atunci, campionul din 1960 i-a spus că acea cursă l-a făcut să retrăiască momentul său de glorie de cu 60 de ani înainte și că își găsise un succesor demn.
În memoria fostului campion, Jacobs a anunțat că îi va dedica lui Berruti următoarea sa cursă de la Campionatele Europene de Atletism de la Birmingham.
Președintele Federației Italiene de Atletism (FIDAL), Stefano Mei, a subliniat că numele lui Berruti rămâne inseparabil de imaginea Jocurilor Olimpice din 1960. Pentru generații întregi de italieni, momentul definitoriu este cel al Stadionului Olimpic din Roma, cu tribunele pline și cursa de 200 de metri care a intrat în memoria colectivă a țării.
Livio Berruti a lăsat-o în urmă pe soția sa, Silvia. Înmormântarea fostului campion olimpic va avea loc în cadru privat.
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