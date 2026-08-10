Cseke Attila pune pe masă varianta UDMR pentru viitorul Guvern: Ar trebui luat modelul altor ţări

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat luni, în județul Arad, varianta pe care UDMR o consideră prioritară pentru formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline. Uniunea susține constituirea unei coaliții largi a partidelor pro-occidentale, după modelul adoptat în alte state europene. Scopul unei asemenea formule ar fi asigurarea unei majorități politice și împiedicarea accesului formațiunilor extremiste la guvernare. România este condusă de trei luni și jumătate de un Executiv interimar.

Cseke Attila a explicat, în timpul vizitei efectuate în județul Arad, că negocierile pentru formarea unui nou Executiv ar trebui să se bazeze mai mult pe dialog între partidele pro-occidentale și mai puțin pe declarații publice conflictuale. Ministrul consideră că prelungirea actualei situații politice limitează capacitatea Guvernului de a lua anumite decizii.

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline şi acest lucru trebuie să se întâmple cât mai rapid posibil. De trei luni şi jumătate avem un guvern interimar, avem miniştri interimari cu atribuţii limitate, iar acest lucru nu ajută în mute situaţii sau chiar împiedică luarea anumitor măsuri. Noi credem că ar trebui luat modelul altor ţări, unde s-au format coaliţii mari, pentru a împiedica accesul extremei la guvernare. Aceasta ar fi prima variantă, să se găsească o modalitate prin care, printr-un acord politic bazat şi pe reciprocitate – astfel încât să fie o succesiune de guverne de stânga, de dreapta, în ce ordine se convine – ca să se asigure guvernarea cu puteri depline în România”, a spus ministrul, potrivit Agerpres.

Posibilitatea ca toate formațiunile care au făcut parte din vechea coaliție să susțină din nou același Guvern rămâne, în opinia ministrului Dezvoltării, o variantă care poate fi negociată. Cseke Attila a insistat asupra necesității reluării discuțiilor directe între partide pentru identificarea unei formule care să poată obține majoritatea parlamentară.

Întrebat dacă mai este posibil un guvern susţinut de toate partidele din vechea coaliţie, Cseke Attila a declarat că „întotdeauna există posibilitatea să ne aşezăm la masă, să discutăm şi să cădem de acord”.

Calendarul parlamentar reprezintă unul dintre argumentele invocate de reprezentantul UDMR pentru accelerarea negocierilor politice, în condițiile în care noua sesiune a Parlamentului începe în septembrie. Ministrul susține că până atunci ar trebui depășită perioada de interimat și instalat un Executiv care să își poată exercita integral atribuțiile.

„Dialogul niciodată nu trebuie exclus, pentru că fără dialog, dacă doar dăm mesaje unii altora, mai greu să găseşti o majoritate. (…) În septembrie începe sesiunea parlamentară şi septembrie trebuie să ne găsească cu un guvern cu puteri depline”, a spus ministrul.

În privința unei eventuale formule tehnocrate, ministrul Dezvoltării a atras atenția asupra lipsei unei reprezentări politice proprii în Parlament. În opinia sa, un asemenea Executiv ar întâmpina dificultăți atunci când ar trebui să își susțină proiectele legislative în fața senatorilor și deputaților.

„Atunci când un guvern tehnocrat vine în Parlament cu un proiect legislativ, un proiect de lege sau o ordonanţă de urgenţă, nici măcar nu are cină să susţină ideile guvernului. La criza politică trebuie găsită soluţie politică”, a încheiat reprezentantul UDMR.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite a ministrului Dezvoltării în localitatea Fântânele, din județul Arad. Cseke Attila a participat acolo la inaugurarea celei de-a 99-a creșe din rețeaua națională construită cu finanțare guvernamentală sau prin PNNR.