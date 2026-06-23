Nicușor Dan convoacă partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier. Programul complet de la Palatul Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat marți consultări cu partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Întâlnirile vor avea loc pe parcursul întregii zile, la Palatul Cotroceni, după respingerea în Parlament a Guvernului propus de Adrian Veștea.

Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului va avea marți consultări cu toate partidele și grupurile parlamentare, în conformitate cu prevederile Constituției.

Potrivit comunicatului transmis de Președinție, demersul are loc „în temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României”, care stabilește procedura de desemnare a candidatului la funcția de prim-ministru.

Consultările au fost convocate după ce Parlamentul a respins învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea, iar președintele trebuie să identifice o nouă soluție pentru formarea Executivului.

Întâlnirile dintre președintele Nicușor Dan și delegațiile formațiunilor politice vor avea loc după următorul program:

13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

– Partidul Social Democrat (PSD); 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

– Alianța pentru Unirea Românilor (AUR); 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

– Partidul Național Liberal (PNL); 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);

– Uniunea Salvați România (USR); 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

– Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR); 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

– Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale; 16:00 – Partidul S.O.S. România;

– Partidul S.O.S. România; 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

– Partidul Oamenilor Tineri (POT); 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

– Grupul parlamentar Uniți pentru România; 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

– Grupul parlamentar PACE – Întâi România; 18:00 – Parlamentarii neafiliați.

În urma consultărilor, președintele Nicușor Dan urmează să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru, care va avea misiunea de a forma o majoritate parlamentară și de a solicita votul de învestitură al Parlamentului.

Noul premier desemnat va trebui să prezinte lista miniștrilor și programul de guvernare, urmând ca Executivul să poată prelua mandatul doar dacă obține votul de încredere al Legislativului.

Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să strângă nici măcar 233 de voturi exprimate în Parlament, deși pentru învestire avea nevoie de minimum 233 de voturi favorabile.

Ziua votului a fost marcată de negocieri și tensiuni politice. Înaintea ședinței din Parlament, Adrian Veștea s-a deplasat la sediul AUR, în urma invitației lansate de liderul formațiunii, George Simion. În același timp, parlamentarii PSD și cei din gruparea liberală care l-a susținut pe Veștea își exprimau încrederea că Executivul va obține sprijinul necesar.

Situația s-a schimbat însă în timpul dezbaterilor, când George Simion a anunțat că le solicită parlamentarilor AUR să părăsească sala de plen. Decizia a modificat calculele privind votul de învestitură și a contribuit la eșecul Guvernului.