Ilie Bolojan anunță poziția PNL: Guvern minoritar și pact național pentru șase luni

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a transmis marți un nou mesaj privind situația politică, în care susține că România are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline. Liberalul afirmă că partidul își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, susținut printr-un pact național cu obiective clare pentru următoarele șase luni.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Ilie Bolojan a subliniat că actualul context politic impune formarea rapidă a unui Executiv capabil să își exercite pe deplin atribuțiile.

Potrivit liderului liberal, noul guvern trebuie să fie construit pe principii precum transparența, respectarea regulilor și a valorilor democratice.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice.

Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista.”

Ilie Bolojan a precizat că Partidul Național Liberal nu și-a schimbat poziția și continuă să susțină învestirea unui guvern minoritar, care să funcționeze pe baza unui acord politic privind principalele priorități ale României în perioada următoare.

„Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României.”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după respingerea în Parlament a Guvernului Adrian Veștea că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace rapid partidele parlamentare la consultări. Acesta a transmis că social-democrații sunt pregătiți să își asume responsabilitatea guvernării, însă a exclus susținerea unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.â

Înainte de toate, liderul social-democrat l-a felicitat pe Adrian Veștea pentru faptul că și-a asumat candidatura la funcția de premier.

„Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veştea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care doreşte binele, nu vreau să vorbesc la trecut. Un om care îşi doreşte ca România să aibă ceea ce cred că îşi doreşte orice om de bună credinţă, un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alţii care în acest moment nici nu au fost prezenţi unii dintre ei la vot, stând pe funcţii, fac pe moraliştii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor, este treaba românilor să-i judece pe fiecare dintre cei care în acest moment pun mai presus funcţiile lor personale decât binele românilor.”

Întrebat dacă va participa la consultările de la Palatul Cotroceni și dacă este dispus să preia responsabilitatea formării unui nou Executiv, Sorin Grindeanu a spus că PSD nu va evita un asemenea mandat.

„Dacă mă cheamă domnul preşedinte, o să merg. PSD, v-am spus de la început, nu fuge de o asemenea propunere. În PSD este democraţie. Fiecare dintre membri, aşa cum aţi văzut, poate să emită părerile, dar într-un final PSD acţionează ca o echipă, iar deciziile le luăm împreună. Dacă preşedintele ne va chema mâine, şi eu cred că în zilele următoare, destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.”

Președintele PSD a apreciat că respingerea Guvernului Adrian Veștea apropie România de scenariul alegerilor parlamentare anticipate.

Totodată, Grindeanu a reiterat că social-democrații nu vor susține în Parlament un guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR.

„Dacă, urmare a consultărilor de la Cotroceni, preşedintele va acorda PSD acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în faţa Parlamentului, dar vă mai spun o dată, PSD nu fuge de această responsabilitate. (…) Într-un final cred că le va veni mintea de pe urmă şi celor care, unii dintre ei, azi au lipsit, alţii au ales să nu voteze, le va veni mintea din urmă să voteze un guvern, fiindcă România are nevoie de un guvern stabil. Nu are nevoia PSD, nu are nevoie Nicuşor Dan, are nevoie România de un asemenea guvern. Eu vă spun că în scurt timp acest lucru ar trebui să se întâmple, într-o formulă care ar trebui să fie discutată zilele următoare şi să se vină rapid în faţa Parlamentului cu o nouă formulă.”

Executivul propus de Adrian Veștea a fost respins luni de Parlament. Pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile, însă guvernul a obținut doar 189 de voturi „pentru”, în timp ce 23 de parlamentari au votat împotrivă. În total au fost exprimate 212 voturi, scrutinul desfășurându-se prin vot secret cu bile.