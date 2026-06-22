Guvernul Veștea a intrat la vot în Parlament. Adrian Veștea: Adevărata noastră problemă este o criză de încredere

Parlamentul s-a reunit luni seară pentru a acorda votul de învestitură Guvernului condus de Adrian Veștea. În debutul ședinței comune, premierul desemnat a declarat că România traversează o perioadă dificilă, însă a subliniat că principala problemă a țării este lipsa de încredere dintre cetățeni și instituții.

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului în care se acordă votul de încredere asupra Programului de guvernare și a listei complete a Cabinetului Veștea a început luni seară.

Potrivit datelor anunțate la începutul ședinței, din totalul celor 464 de parlamentari și-au înregistrat prezența 358.

Înainte de votul din plen, toți miniștrii propuși au fost audiați în comisiile parlamentare de specialitate și au primit avizele necesare pentru a intra în procedura de învestire.

Conform regulamentului, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru beneficiază de 30 de minute pentru prezentarea Programului de guvernare și pentru intervenția de la finalul dezbaterilor.

În discursul susținut în fața parlamentarilor, Adrian Veștea a cerut votul de încredere pentru noul Cabinet și a făcut apel la colaborare dincolo de diferențele politice.

Premierul desemnat a transmis că se află în fața Parlamentului pentru a solicita susținerea necesară formării Guvernului și a afirmat că, în pofida divergențelor politice, toate forțele parlamentare ar trebui să urmărească același obiectiv, respectiv binele României.

„Mă aflu astăzi în faţa dvs pentru a vă solicita votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea acestui Guvern. O fac cu respect pentru această instituţie şi cu o convingere simplă: dincolo de tot ce ne separă politic, avem un scop comun: dorinţa sinceră de a face bine ţării noastre”, a transmis Adrian Veştea.

Veștea a vorbit și despre contextul internațional complicat, marcat de războiul din Ucraina și de numeroase provocări economice și sociale.

Potrivit acestuia, România traversează o perioadă complexă, însă cea mai mare problemă nu este reprezentată de factorii externi, ci de lipsa de încredere acumulată în societate.

Premierul desemnat a afirmat că țara se confruntă cu o veritabilă criză de încredere, care afectează relația dintre cetățeni, instituții și clasa politică.

„Trecem printr-o perioadă complexă, provocări economice serioase, tensiuni sociale acumulate de ani de zile, un context internaţional mai instabil şi mai riscant decât am cunoscut multă vreme, dar dincolo de toate acestea cred că adevărata noastră problemă e alta: o criză de încredere”, a mai declarat Veştea.

După prezentarea Programului de guvernare, urmează dezbaterile parlamentare, pentru care a fost alocat un timp total de 40 de minute.

Distribuirea timpului de intervenție s-a făcut în funcție de numărul parlamentarilor fiecărui grup. PSD beneficiază de 11 minute, AUR de 8 minute, PNL de 6 minute, USR de 5 minute, iar UDMR de 3 minute. Grupul Uniți pentru România are la dispoziție două minute, în timp ce celelalte grupuri parlamentare vor avea câte un minut pentru intervenții.

La finalul dezbaterilor, parlamentarii vor vota Programul de guvernare și lista completă a Cabinetului.

În formula prezentată Parlamentului, Adrian Veștea este propus pentru funcția de prim-ministru.

Marian Neacșu ar urma să ocupe funcțiile de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, Alina Gorghiu și Diana Morar fiind propuse pentru pozițiile de vicepremieri.

La Externe este propus Luca Niculescu, la Finanțe Alexandru Nazare, iar la Investiții și Proiecte Europene Florin Zaharia.

Ministerul Muncii ar urma să fie condus de Florin Manole, Educația de Monica Anisie, Economia de Marian Bârgău, iar Transformarea Digitală de Eduard Mititelu.

La Dezvoltare este propus Romeo Lungu, la Cultură Ionuț Vulpescu, la Apărare Sorin Cîmpeanu, la Justiție Radu Marinescu, iar la Mediu Alexandru Ghigiu.

Portofoliul Transporturilor este atribuit lui Cristian Pistol, Agricultura lui Florin Barbu, Energia lui Bogdan Ivan, iar Sănătatea lui Alexandru Rogobete.

Funcția de secretar general al Guvernului ar urma să fie ocupată de Radu Oprea.