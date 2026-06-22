Începe procedura de învestire a Guvernului Veștea. Birourile Permanente stabilesc calendarul

Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea intră în procedura de învestire. După mai multe runde de negocieri și amânări, Programul de guvernare și lista miniștrilor au fost depuse la Parlament, iar luni dimineață Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului stabilesc calendarul audierilor și al votului de învestitură. PSD va deține cele mai multe ministere în noul Executiv, în timp ce PNL păstrează funcția de premier și alte portofolii-cheie.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc luni, de la ora 10:00, în format online, pentru a stabili calendarul oficial al procedurilor necesare învestirii Guvernului condus de Adrian Veștea.

În prima etapă vor avea loc audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare de specialitate, urmând ca ulterior Parlamentul să se reunească în ședință comună pentru acordarea votului de încredere noului Executiv.

Pentru ca Guvernul să fie învestit, Cabinetul Veștea are nevoie de minimum 233 de voturi.

Programul de guvernare și lista miniștrilor au fost depuse duminică seară la Parlament, după ce Consiliul Politic Național al PSD a decis intrarea partidului la guvernare și susținerea noului Cabinet.

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că includerea miniștrilor independenți în Executiv a fost rezultatul discuțiilor purtate cu partidele care susțin noua majoritate.

Adrian Veştea a precizat, într-o postare pe Facebook, că membrii independenţi ai Cabinetului au fost incluşi în echipa guvernamentală la solicitarea sa, în cadrul discuţiilor purtate cu partidele care susţin acest Guvern.

Premierul desemnat și-a exprimat încrederea că Parlamentul va parcurge rapid procedurile de audiere și vot și a prezentat principalele obiective ale noului Executiv:

– Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituţională.

– Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

– Stabilitate economică: Menţinerea încrederii partenerilor şi a ratingului de ţară.

– Investiţii: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

– Securitate naţională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Documentul transmis Parlamentului stabilește direcțiile de guvernare pentru perioada 2026–2028 și pune accent pe echilibrarea finanțelor publice, continuarea reformelor și accelerarea investițiilor.

„România traversează o perioadă marcată de provocări economice, sociale și de securitate, care impun acțiune responsabilă, reforme structurale și o guvernare eficientă.”

În document se mai arată că:

„În acest context, Guvernul și forțele politice care îl susțin își asumă stabilitatea politică și continuarea parcursului european și euroatlantic al României. Programul de guvernare 2026–2028 urmărește consolidarea finanțelor publice, modernizarea administrației, creșterea competitivității economice și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Prioritățile majore ale guvernării sunt implementarea și finalizarea PNRR, accelerarea absorbției fondurilor europene, aderarea la OCDE și întărirea securității naționale.”

Executivul susține că va continua proiectele începute, va elimina blocajele administrative și va direcționa investițiile către domenii considerate strategice, precum infrastructura, sănătatea și educația.

Documentul mai precizează:

„În același timp, contextul actual impune accelerarea dezvoltării și valorificarea oportunităților strategice aflate la dispoziția României. Astfel, pe fundamentul acestor trei piloni, Guvernul va acționa în perioada 2026–2028 prin patru direcții strategice majore: siguranța României (Programul SAFE), aderarea la OCDE, implementarea integrală a PNRR și absorbția completă a fondurilor europene. Până în 2028, Guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar conform traiectoriei asumate, accelerarea absorbției fondurilor europene, aderarea la OCDE, modernizarea infrastructurii și consolidarea capacității de apărare.”

În urma negocierilor politice, PSD va controla nouă ministere, funcția de vicepremier și Secretariatul General al Guvernului, dublând practic numărul portofoliilor față de precedentul Executiv.

Social-democrații vor conduce ministerele Sănătății, Energiei, Muncii, Agriculturii, Afacerilor Interne, Justiției, Mediului, Dezvoltării și Culturii.

PNL va deține patru ministere – Educația, Apărarea, Transporturile și Digitalizarea – dar și funcția de prim-ministru, ocupată de Adrian Veștea, respectiv postul de vicepremier fără portofoliu, atribuit Alinei Gorghiu.

Alte patru ministere vor fi conduse de independenți: Externe, Finanțe, Economie și Investiții și Proiecte Europene. Tot un independent, Diana Morar, este propusă pentru funcția de vicepremier fără portofoliu.