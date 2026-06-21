SURSE PSD intră în guvernul Veștea. Social-democrații au stabilit lista miniștrilor și susțin executivul în Parlament

PSD a decis, în unanimitate, să participe la guvernarea condusă de Adrian Veștea și să susțină noul executiv la votul din Parlament, potrivit unor surse social-democrate. Decizia a fost luată în ședința conducerii partidului desfășurată astăzi. Totodată, formațiunea a stabilit și lista miniștrilor care vor reprezenta partidul în viitorul Cabinet. În funcție de calendarul parlamentar, lista completă a Guvernului și programul de guvernare ar putea fi depuse chiar în cursul zilei de astăzi.

Prin decizia adoptată în ședința conducerii, PSD și-a confirmat participarea la noua formulă guvernamentală și a validat numele propuse pentru portofoliile care vor reveni partidului în Cabinetul condus de Adrian Veștea.

Potrivit surselor politice, funcția de ministru al Afacerilor Interne și cea de vicepremier vor fi ocupate de Marian Neacșu. La Ministerul Sănătății este propus Alexandru Rogobete, în timp ce Ministerul Energiei ar urma să fie preluat de Bogdan Ivan.

Pentru Ministerul Muncii a fost nominalizat Florin Manole, iar la Agricultură este propus Florin Barbu. Portofoliul Justiției ar urma să revină lui Radu Marinescu.

Lista social-democraților continuă cu Mihai Ghigiu la Ministerul Mediului, Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării și Radu Oprea pentru funcția de secretar general al Guvernului. Pentru Ministerul Culturii a fost nominalizat Ionuț Vulpescu.

Miniștrii propuși de PSD pentru Guvernul Veștea:

Ministerul Afacerilor Interne – Marian Neacșu (și vicepremier)

Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministerul Energiei – Bogdan Ivan

Ministerul Muncii – Florin Manole

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu

Ministerul Justiției – Radu Marinescu

Ministerul Mediului – Mihai Ghigiu

Ministerul Dezvoltării – Romeo Lungu

Secretar general al Guvernului – Radu Oprea

Ministerul Culturii – Ionuț Vulpescu

După finalizarea negocierilor politice și validarea nominalizărilor de către partidele care vor forma majoritatea, următorul pas îl reprezintă transmiterea documentelor oficiale către Parlament.

Surse politice susțin că premierul desemnat Adrian Veștea ar putea depune chiar astăzi lista completă a miniștrilor și programul de guvernare.

Dacă acest calendar va fi respectat, Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului vor fi convocate în cursul zilei de mâine pentru a stabili procedura de audiere a miniștrilor propuși.

Ulterior audierilor din comisiile de specialitate, Parlamentul va decide data ședinței comune în care noul Guvern va solicita votul de învestitură. Susținerea anunțată de PSD oferă executivului condus de Adrian Veștea un sprijin esențial în perspectiva votului final din Legislativ.