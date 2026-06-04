Marius Budăi lansează acuzații dure privind noua lege a salarizării: „Simt un joc duplicitar”. Fostul ministru cere renegocierea cu sindicatele

Deputatul PSD Marius Budăi susține că actualul proiect al legii salarizării a fost modificat semnificativ după plecarea lui Petre Florin Manole de la conducerea Ministerului Muncii și avertizează că adoptarea unei asemenea reforme fără consultarea sindicatelor riscă să genereze tensiuni sociale și proteste de amploare. Fostul ministru al Muncii afirmă că Parlamentul trebuie să țină cont de nemulțumirile exprimate de angajații din sistemul public înainte de votul final asupra proiectului.

Într-un interviu acordat RFI, fostul ministru al Muncii a criticat modul în care a fost gestionat proiectul noii legi a salarizării și a sugerat că documentul aflat acum în dezbatere diferă de varianta discutată anterior cu partenerii sociali.

Budăi a lăsat să se înțeleagă că responsabilitatea pentru actualele controverse nu aparține fostului ministru al Muncii, Petre Florin Manole, ci modificărilor operate ulterior.

Potrivit deputatului PSD, reprezentanții sindicatelor au semnalat că proiectul prezentat recent nu mai corespunde cu forma asupra căreia au avut consultări în perioada în care ministerul era condus de Manole.

„Simt un joc duplicitar al domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan și al domnului ministru demis Dragoș Pîslaru (…). Sindicatele au spus că ceea ce au văzut când era ministrul Manole și ceea ce au discutat când era ministrul Manole în funcție nu mai este ceea ce a prezentat acum domnul Pîslaru public, cu acceptul domnului Bolojan”, a declarat Marius Budăi.

Fostul ministru susține că una dintre cele mai importante schimbări ar fi vizat coeficienții utilizați pentru stabilirea salariilor și valoarea de referință pe baza căreia se calculează veniturile din sistemul public.

Potrivit acestuia, forma inițială ar fi oferit o pondere mai mare personalului de execuție și categoriilor cu venituri mai reduse, în timp ce noua variantă ar avantaja funcțiile de conducere.

„S-au modificat coeficienții, nu mai sunt aceiași coeficienți, s-a modificat inclusiv valoarea de referință (…). Coeficienții erau mult mai mari pentru personalul TESA, pentru infirmiere, pentru asistenți medicali și mai mici la demnitari și la funcții de conducere și acum s-a inversat. Deci anexele și legea au fost modificate după plecarea ministrului Manole din minister”, a afirmat deputatul PSD.

Declarația vine într-un moment în care mai multe categorii de bugetari reclamă că proiectul actual nu răspunde solicitărilor formulate în cadrul consultărilor și că menține sau chiar accentuează unele inechități salariale existente.

Marius Budăi consideră că adoptarea unei legi cu impact asupra a sute de mii de angajați din sectorul public nu poate avea loc fără consultarea organizațiilor sindicale.

Acesta spune că experiența sa la conducerea Ministerului Muncii i-a demonstrat că dialogul social este esențial pentru evitarea conflictelor și pentru găsirea unor soluții acceptate de toate părțile.

„Trebuie să ținem cont de discuțiile cu sindicatele. Întotdeauna am ținut cont de discuțiile cu sindicatele (…). Eu sunt ministru, am gestionat multe crize și am ieșit în fața miilor de oameni și în fața Guvernului și în fața ministerului, fără nici un fel de opreliști.”

Fostul ministru afirmă că rolul sindicatelor este tocmai acela de a semnala problemele și de a apăra interesele angajaților.

„Meseria de sindicaliști și așa trebuie să fie este să fie nemulțumiți. Trebuie să ne întâlnim, bineînțeles, acolo unde țara își permite din punct de vedere financiar, dar varianta că să faci o lege și să nu discuți cu sindicatele, să o adopți fără să iei în seamă opiniile sindicatelor este total neproductivă”, a declarat Budăi.

Declarațiile social-democratului vin în contextul în care proiectul legii salarizării a generat reacții puternice din partea mai multor federații sindicale.

În ultimele zile, angajați din sistemul de sănătate, din structurile Ministerului Finanțelor și ANAF, dar și personal auxiliar din instanțe și parchete au organizat proteste și au acuzat că noua lege nu rezolvă problemele existente.

Sindicaliștii susțin că anumite categorii profesionale ar putea avea salarii plafonate pentru o perioadă îndelungată, în timp ce alte funcții ar beneficia de creșteri mai consistente.

Mai multe organizații au avertizat că, în forma actuală, proiectul riscă să genereze un nou val de litigii salariale asemănător celui apărut după aplicarea Legii salarizării unitare din 2017.

Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, motiv pentru care adoptarea sa este urmărită atent de Comisia Europeană.

Autoritățile trebuie să găsească un echilibru între necesitatea reformării sistemului de salarizare din sectorul public și constrângerile bugetare existente, într-un context în care deficitul bugetar și presiunile asupra finanțelor publice rămân ridicate.

În perioada următoare, proiectul va intra în dezbaterea Parlamentului, iar forma finală ar putea suferi modificări în urma negocierilor dintre partidele politice, Guvern și reprezentanții sindicatelor.

Marius Budăi susține că legislativul trebuie să țină cont de toate observațiile venite din partea angajaților și avertizează că ignorarea acestora ar putea amplifica tensiunile sociale deja existente în mai multe domenii ale sectorului public.