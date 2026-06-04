Adrian Câciu, atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan: „Este pură ticălosie politică!”. Fostul ministru acuză „criză economică profundă”, austeritate și „distrugerea democrației”

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat un nou atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și a actualei conduceri executive, într-o postare publicată pe rețelele sociale. Social-democratul susține că România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani din punct de vedere economic și social și acuză autoritățile că încearcă să mute atenția opiniei publice către alte subiecte pentru a evita dezbaterea problemelor reale cu care se confruntă țara.

Declarațiile fostului ministru vin într-un context tensionat, marcat de proteste în sectorul bugetar, controverse privind proiectul noii legi a salarizării și discuții intense despre situația finanțelor publice și perspectivele economice ale României.

În mesajul său, Adrian Câciu a prezentat o listă de zece puncte pe care le consideră principalele probleme moștenite de viitorul Guvern.

„Sa recapitulam puțin ce a lăsat Bolojan”, a scris fostul ministru, după care a enumerat o serie de critici referitoare la economie, administrație, politică externă și funcționarea instituțiilor statului.

În opinia sa, România se confruntă în prezent cu o „Criză economică profundă”, iar efectele acesteia sunt vizibile în activitatea companiilor și în piața muncii.

„Economia reală la pământ -falimente, concedieri masive”, susține fostul ministru al Finanțelor.

Acesta afirmă că mediul privat este afectat de lipsa investițiilor și de dificultățile economice acumulate în ultimele luni, iar efectele încep să fie resimțite atât de companii, cât și de angajați.

Un capitol important al criticilor formulate de Adrian Câciu vizează evoluția prețurilor și impactul acestora asupra populației.

Fostul ministru susține că România se află într-o situație nefavorabilă comparativ cu restul Uniunii Europene.

„Cea mai mare inflatie din UE. Inflatia este de 4 ori mai mare decat media UE”, a afirmat acesta.

În același context, Câciu vorbește despre o diminuare semnificativă a puterii de cumpărare a populației.

„Cea mai mare depreciere a puterii de cumparare a salariilor din ultimii 15 ani si cea mai dramatica scadere a puterii de cumparare din ultimii 25 de ani”, a scris fostul ministru.

Potrivit acestuia, efectele inflației și ale creșterii costului vieții sunt resimțite direct de milioane de români, în special de persoanele cu venituri mici și medii.

Adrian Câciu face referire și la protestele care au loc în această perioadă în mai multe instituții publice.

Fostul ministru susține că tensiunile sociale au ajuns la un nivel ridicat, pe fondul nemulțumirilor legate de salarii și de noul proiect al legii salarizării.

„Tensiuni sociale majore – toți bugetarii în strada”, a transmis acesta.

Totodată, social-democratul consideră că anumite categorii profesionale au fost tratate incorect de actuala putere.

„Medici, profesori, cercetatori umiliti”, afirmă Adrian Câciu în mesajul său.

Declarațiile vin în contextul în care sindicate din administrație, sănătate, educație și justiție au criticat în ultimele zile forma actuală a proiectului de lege privind salarizarea personalului bugetar.

În analiza sa, fostul ministru al Finanțelor susține că România și-a pierdut influența în plan extern.

„Zero politica externă – România nu contează pe plan extern”, a scris acesta.

Câciu face referire și la recentele controverse din domeniul apărării și securității.

„Lovitura de credibilitate pentru armata româna – drona picată la Galati si scandal de coruptie”, a afirmat fostul ministru.

De asemenea, acesta acuză actuala administrație că favorizează marile companii internaționale în detrimentul antreprenorilor locali.

„Mamă pentru multinationale, ciumă pentru capitalul romanesc si IMM uri”, susține Adrian Câciu.

Lista criticilor este completată de acuzații privind existența unor practici clientelare și a unor probleme de integritate în administrație.

„Tunuri, fraude, sinecuri, coruptie!”, a scris fostul ministru.

O parte consistentă a mesajului este dedicată proiectului noii legi a salarizării, aflat în centrul disputelor dintre Guvern și sindicate.

Potrivit fostului ministru al Finanțelor, dezbaterea privind legea este folosită pentru a distrage atenția de la problemele economice și sociale.

„De 4 săptămani ni se vând alte subiecte pentru a „acoperi” dezastrul de mai sus!”, a afirmat acesta.

Câciu susține că proiectul este elaborat defectuos și ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea procedurii de promovare.

„Inclusiv acest subiect al legii salarizarii, prost făcute, avansat de persoane si institutii care nu au calitatea juridică de a negocia și propune proiecte de legi(un guvern demis nu poate iniția proiecte de legi)”, a scris fostul ministru.

În finalul mesajului, Adrian Câciu formulează unele dintre cele mai dure acuzații la adresa actualei conduceri politice.

„Să nu-i bănuiți de prostie!”, a transmis acesta. „Nu! Este pură ticălosie politică!”, continuă fostul ministru.

În opinia sa, măsurile promovate în prezent ar reprezenta o amenințare la adresa funcționării sistemului democratic.

„Persoane care nu au primit votul cetatenilor sau au fost demise de Parlament vor DISTRUGEREA DEMOCRAȚIEI și introducerea AUTOCRAȚIEI!”, afirmă Adrian Câciu.

Acesta consideră că viitorul Executiv va prelua o situație complicată și va fi obligat să schimbe direcția actuală.

„Viitorul guvern pleacă de la aceasta moștenire și trebuie să vină cu alt model.”

Mesajul se încheie cu o comparație extrem de dură la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și a echipei sale.

„Altfel, ajungem iar la comunism, dar în loc de Ceausescu și nomenclatura PCR îl vom avea pe Bolojan și „gașca” de la Bihor!”, a transmis fostul ministru al Finanțelor.

Declarațiile lui Adrian Câciu se adaugă schimbului tot mai intens de acuzații dintre reprezentanții principalelor partide politice, pe fondul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern și al dezbaterilor privind măsurile economice și fiscale care vor fi adoptate în perioada următoare.