Negocieri blocate privind viitorul premier. Adrian Câciu îl refuză pe Eugen Tomac: Cum să ridice trofeul dacă n-a jucat pe teren?

Doi reprezentanți marcanți ai PSD și AUR resping categoric o eventuală desemnare a lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, semnalând un posibil blocaj în negocierile pentru noul Executiv. Adrian Câciu avertizează că numirea unui lider fără susținere electorală ar goli de conținut democrația, în timp ce oamenii lui George Simion condiționează participarea la guvernare de un premier propriu.

Adrian Câciu, fost ministru PSD al Finanțelor, dar și ai Investițiilor și Proiectelor Europene, a subliniat că partidul său nu poate susține numirea lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru.

Într-o intervenție la România TV, social-democratul a argumentat că viitorul șef al Executivului trebuie să provină dintr-o formațiune politică ce a obținut un scor semnificativ la alegerile parlamentare.

Acesta a comparat plastic situația politică actuală cu Liga Campionilor, explicând că nu este deloc firesc ca o persoană sau un partid care nu a performat pe terenul electoral să primească direct marele trofeu, adică șansa de a conduce Guvernul.

În plus, Adrian Câciu a avertizat că desemnarea unui premier din afara partidelor majoritare ar goli de conținut democrația parlamentară din România.

El a reamintit că țara nu este o republică prezidențială în care șeful statului să poată numi miniștri după propriul bun-plac și a atras atenția că o astfel de decizie politică ar diminua și mai mult încrederea cetățenilor în instituții, adăugând că noul premier nu trebuie privit ca un salvator mesianic.

„Mie mi se pare că premierul trebuie să fie din zona care a câștigat alegerile, din zona parlamentară. Atfel golește de conținut democrația parlamentară. Noi nu suntem într-o republică prezidențială, unde președintele numește miniștri și ce vrea el. (…) La Liga Campionilor, ați văzut vreunu să ridice trofeul dacă nu a jucat pe teren? A scăzut încrederea în politică, în Parlament. Asta ne mai trebuie să duci un lider să conducă o țară care a demonstrat că nu are încredere să ajungă în Parlament. De trei săptămâni toată lumea discută de mitul lui Făt-frumos. Toată lumea trebuie să înțeleagă că premierul nu e un Mesia”, a fost mesajul exprimat clar de Adrian Câciu marți, 2 iunie 2026.

În mod similar, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a adoptat o poziție extrem de tranșantă de respingere a unei eventuale formule executive conduse de Eugen Tomac.

Liderul senatorilor formațiunii politice naționaliste, Petrișor Peiu, a clarificat faptul că grupul său parlamentar va acorda votul de învestitură exclusiv unui cabinet guvernamental care va fi condus de un reprezentant propus direct de către propriul partid, eliminând complet orice altă variantă de negociere.

De asemenea, parlamentarul a menționat că participarea formațiunii la guvernare este condiționată direct de deținerea funcției de prim-ministru și de garanția implementării unor măsuri economice și sociale total opuse celor promovate de executivul actual.

„AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident. Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul și de a avea certitudinea că anumite puncte esențiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan”, a precizat Petrișor Peiu.

În acest context tensionat, liderul senatorilor AUR a exclus în totalitate posibilitatea de a acorda susținere parlamentară pentru un cabinet coordonat de Eugen Tomac, contestând vehement statutul de tehnocrat sau independent atribuit adesea acestuia.

Petrișor Peiu a evidențiat că acesta ocupă în prezent o funcție importantă de europarlamentar și reprezintă o formațiune politică specifică, ce a înregistrat un scor electoral scăzut, sub două procente în ultimele confruntări politice.

În plus, calitatea de membru activ de partid a lui Eugen Tomac anulează complet orice pretenție de independență politică, neputând fi vorba despre un premier independent sau tehnocrat în cazul său.