Cine va fi noul premier. Nicușor Dan l-ar putea desemna marți pe înlocuitorul lui Ilie Bolojan. Românii nu vor un Guvern tehnocrat

Surse politice afirmă că președintele Nicușor Dan ar putea face marți, 2 iunie, desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, în urma unei perioade de aproape o lună de consultări și negocieri cu formațiunile politice.

Consultările oficiale desfășurate la Cotroceni cu partidele parlamentare, alături de discuțiile informale din culise, nu au condus încă la un acord privind formula viitorului guvern și numele viitorului prim-ministru. Divergențele vizează atât structura unei eventuale majorități parlamentare, cât și profilul persoanei care ar urma să conducă Executivul.

În acest context, au fost avansate mai multe scenarii după runda de consultări de la Cotroceni.

Una dintre variante presupune desemnarea unui premier politic susținut de o coaliție largă formată din PSD, PNL, USR și UDMR. Totuși, acest scenariu este considerat dificil de realizat în prezent, pe fondul neînțelegerilor dintre partide privind distribuirea portofoliilor și arhitectura viitorului guvern.

Potrivit discuțiilor politice, PSD respinge varianta Ilie Bolojan, în timp ce PNL și USR se opun ideii unei colaborări guvernamentale cu social-democrații.

Potrivit surselor, cel mai indicat ar fi Alexandru Nazare.

În condițiile în care negocierile politice pentru formarea unui nou guvern sunt blocate, este analizată tot mai serios varianta desemnării unui premier tehnocrat sau independent politic, susținut de principalele partide parlamentare. Ideea unui executiv format din specialiști este luată în calcul ca soluție temporară, menită să evite prelungirea unei crize politice.

În acest context, în spațiul public au fost vehiculate mai multe nume pentru o posibilă funcție de prim-ministru tehnocrat. Printre acestea se numără Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui, Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale și fost director executiv al Confederației Concordia, precum și Șerban Matei, șeful Direcției de Relații Internaționale din cadrul BNR.

După apariția scenariului potrivit căruia Nicușor Dan ar putea desemna un candidat din afara fostei coaliții de guvernare, a fost avansată și ipoteza unui așa-numit „premier de sacrificiu”. Conform acestei variante, o primă nominalizare fără șanse reale de a obține votul Parlamentului ar putea fi urmată de o a doua propunere, ceea ce ar permite evitarea alegerilor anticipate și ar oferi partidelor timp suplimentar pentru negocieri.

Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a anunțat oficial o nouă rundă de consultări și nici numele persoanei pe care președintele Nicușor Dan intenționează să o desemneze pentru funcția de prim-ministru.

Un sondaj realizat de Avangarde în ultima săptămână a lunii mai arată că majoritatea românilor nu susțin varianta unui guvern de tehnocrați și nici desemnarea unui premier independent. Rezultatele apar în contextul în care președintele Nicușor Dan analizează opțiunile pentru formarea unui nou Executiv, după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit datelor, 53% dintre respondenți consideră că numirea unui premier independent, din afara partidelor politice, pentru conducerea unui guvern format din fostele formațiuni ale coaliției este o idee greșită. În schimb, 36,5% susțin această variantă, iar 10,5% nu au exprimat o opinie.

În ceea ce privește un posibil guvern de tehnocrați, 52,7% dintre participanții la sondaj resping această soluție, în timp ce 37,5% ar fi de acord cu o astfel de formulă.

Studiul evidențiază și orientările populației în materie de politică externă. Astfel, 66,7% dintre respondenți susțin o apropiere mai puternică de Uniunea Europeană, în timp ce 24,9% se declară împotriva acestei direcții.

Referitor la relația cu Statele Unite, opiniile sunt împărțite: 45,6% dintre cei chestionați nu susțin o apropiere de administrația președintelui Donald Trump, în timp ce 42,8% consideră că România ar trebui să își consolideze relațiile cu aceasta.

De asemenea, 56,4% dintre respondenți ar susține organizarea de alegeri anticipate, în timp ce 37,9% se opun unei astfel de soluții, deși implementarea acestora rămâne dificilă din punct de vedere politic și constituțional.

Sondajul Avangarde a fost realizat telefonic în perioada 22–31 mai, pe un eșantion de 900 de persoane, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±3,4%.