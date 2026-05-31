Traian Băsescu, verdict privind criza guvernamentală: Eu cred că PSD poate face majoritate! Premier tehnocrat: O copilărie

Traian Băsescu a comentat situația politică generată de criza guvernamentală și dezbaterile privind desemnarea viitorului premier. Fostul șef al statului critică ideea condiționării desemnării unui candidat de existența unei majorități deja formate. În opinia sa, procedura constituțională trebuie respectată, iar negocierile parlamentare trebuie purtate de un premier desemnat.

Introducerea în cursa pentru formarea unui nou Executiv a readus în atenție discuțiile despre majorități parlamentare, rolul președintelui și procedurile constituționale. În acest context, Traian Băsescu susține pentru România TV că actuala coaliție ar trebui să își continue activitatea și avertizează că anumite soluții politice riscă să afecteze credibilitatea instituțiilor statului.

Traian Băsescu consideră că procedura constituțională trebuie urmată fără condiționări suplimentare și afirmă că existența unei majorități nu poate fi verificată înaintea votului din Parlament.

„Ar trebui să se accelereze procesul de desemnare a premierului, nu neapărat al guvernului, pentru că doar poți presupune că ai o majoritate până când ajungi la vot în Parlament. Când ajungi la vot în Parlament afli dacă ai sau nu ai majoritate. Este o condiție asta… când am auzit, nu am crezut în ea. Nu poți să știi cine are majoritate până nu se votează în Parlament”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a explicat că negocierile pentru susținerea unui guvern trebuie purtate de persoana desemnată să formeze Executivul, aceasta având legitimitatea necesară pentru a construi sprijinul politic.

„Și e una când această majoritate este negociată de un premier desemnat și el are credibilitatea să negocieze o majoritate și alta când spui: «nu veni la Cotroceni fără majoritate». Nu ai cum să știi dacă ai majoritate dacă nu treci de votul din Parlament”, a afirmat Traian Băsescu.

Acesta a subliniat că desemnarea unui premier reprezintă primul pas prevăzut de Constituție și nu trebuie confundată cu formarea imediată a unui guvern.

„Nu mă aștept la o soluție care să dea direct un guvern, ci un premier. Așa este și Constituția: apare acel premier desemnat care are 10 zile să-și facă programul și să stabilească o susținere în Parlament”, a spus Traian Băsescu.

În același context, fostul șef al statului a respins varianta unui premier fără angajament politic.

„Este o copilărie ca, într-o situație cum e România, să desemnezi un premier neangajat politic”, a declarat acesta.

Referindu-se la actuala configurație politică, Traian Băsescu a arătat că vede în continuare funcțională alianța care a susținut guvernarea până acum și consideră că nu există o alternativă credibilă în acest moment.

„Eu plec de la premisa că alianța se menține, că protocolul este valabil, că a căzut guvernul Bolojan, dar acea majoritate trebuie să continue să funcționeze, pentru că altă majoritate credibilă nu este”, a afirmat fostul președinte.

Analizând capacitatea partidelor de a construi sprijin parlamentar, Traian Băsescu a susținut că PSD are un avantaj clar în negocierile politice.

„Dacă vreți să fiu foarte sincer, eu cred că PSD poate face majoritate, PNL nu poate. Dar PSD are capacitatea de a negocia majorități în Parlament”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului și-a continuat analiza și a explicat că experiența social-democraților în negocierile parlamentare le oferă un avantaj important.

„Știu să facă asta de când s-au înființat. Știu să-și creeze majorități, mai mult sau mai puțin transparente, când au nevoie de voturi, le au acolo”, a spus acesta.

În ceea ce privește viitorul politic al lui Ilie Bolojan, Traian Băsescu a declarat că soluțiile pentru România nu trebuie personalizate în jurul unei singure persoane și a atras atenția asupra presiunilor economice acumulate în ultimii ani.

„Bolojan nu cred că este singurul care poate face ceva, pe de o parte, iar pe de altă parte nu știu dacă poate continua așa, pentru că nu mai suportă economia, nici populația, nu mai suportă nici inflația”, a afirmat fostul președinte. „Deci măsurile vor trebui să schimbe sistemul, dacă într-un fel sau altul va fi menținut pe funcția de premier”, a adăugat acesta.

Traian Băsescu a criticat și scenariul revenirii lui Ilie Bolojan la conducerea Guvernului după căderea Executivului prin vot parlamentar, considerând că o astfel de variantă ridică probleme de credibilitate instituțională.

„Cert este că, din punct de vedere constituțional, nu e în regulă. Adică nu poți, după ce Parlamentul a dat un vot și guvernul a căzut, să spui «votează-mă». Adică discreditezi și Parlamentul”, a declarat Traian Băsescu.

În opinia sa, o soluție mai potrivită ar fi revenirea lui Ilie Bolojan în funcția de președinte al Senatului și pregătirea unei eventuale candidaturi prezidențiale.