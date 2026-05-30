Scenariile prin care Bolojan ar fi păstrat la Guvern până în toamnă. Marius Pieleanu: O soluție elegantă care le convine tuturor

Amânarea nominalizării unui nou premier de către președintele Nicușor Dan a deschis calea negocierilor pentru menținerea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Sociologul Marius Pieleanu propune două scenarii politice majore, mizând pe varianta unui guvern complet tehnocrat până în toamnă. Această formulă de compromis ar putea salva imaginea partidelor în fața crizelor sociale și a inflației galopante.

Amânarea nominalizării unui nou prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a declanșat discuții intense pe scena politică privind prelungirea mandatului actualului premier interimar, Ilie Bolojan.

Sociologul Marius Pieleanu a analizat contextul politic și a prezentat variantele prin care Ilie Bolojan ar putea să își păstreze funcția în perioada următoare.

Conform analizei realizate de Marius Pieleanu la postul Realitatea Plus, menținerea actualului șef al Guvernului se poate realiza prin două modalități distincte.

Primul scenariu presupune prelungirea mandatului de interimar al lui Ilie Bolojan până la începerea noii sesiuni parlamentare din toamnă.

„Există două scenarii. Unul acela al unui prim ministeriat al domnului Bolojan până la începerea sesiunii parlamentare din toamnă”, a explicat Marius Pieleanu.

Cea de-a doua variantă, considerată mult mai fezabilă, s-ar putea pune în aplicare înainte de vacanța parlamentară care debutează la 1 iulie.

Aceasta implică votarea în Parlament a unui executiv complet tehnocrat, în care atât prim-ministrul, cât și toți miniștrii să fie independenți, dar agreați și susținuți de principalele formațiuni politice.

Marius Pieleanu este de părere că această a doua opțiune va fi agreată de toate partidele din fosta coaliție, fiind o soluție diplomatică excelentă pentru depășirea blocajului actual.

În viziunea sa, formula unui cabinet tehnocrat reprezintă un compromis convenabil, deoarece le permite formațiunilor PSD, PNL, USR și UDMR să își salveze imaginea publică și să iasă cu fața curată în fața electoratului.

Marius Pieleanu a subliniat că un astfel de pas este urgent în contextul în care populația este tot mai nemulțumită, sindicatele protestează la unison, iar inflația crește accelerat, semnalând un viitor economic dificil.

„Al doilea, se poate operaționaliza până la vacanța Parlamentului care începe pe 1 iulie. Acela al votării unui guvern exhaustiv tehnocrat. Adică nu doar un premier tehnocrat, toți miniștrii tehnocrați. Toți să fie agreați de partidele politice și votați în Parlament. Este o soluție elegantă care le convine și celorlalți, o soluție elegantă, diplomatică de a ieși din impas. PSD iese spălat pentru că l-a înlocuit pe Bolojan, PNL iese bine pentru că PSD nu participă la guvernare și se ține de promisiune, de asemenea USR prin declarațiile lui Dominic Fritz, UDMR la fel, așa că este soluția de compromis prin care toată lumea poate să iasă cu fața curată. Eu cred în această posibilitate în mod real. Un al doilea guvern Cioloș. Oamenii sunt deja nemulțumiți, sindicate la unison, inflația zburdă pe câmpii, nu urmeaza nimic bun”, a mai spus Marius Pieleanu pentru postul tv.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-un interviu acordat DigiFM, că a avut mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan, dar nu există momentan o concluzie privind viitorul guvern, spunând că nu s-a discutat despre un nume de premier, explicit.

„Am avut mai multe discuții cu domnul președinte după moțiunea de cenzură (…) Am discutat şi despre aspectele care ţin de contextul politic, despre noul guvern, dar nu există în momentul de faţă o concluzie a acestor discuţii”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a vorbit și despre posibilitatea ca România să fie condusă de un guvern tehnocrat.