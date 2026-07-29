Fost judecător CCR: Guvernul Bolojan acționează ilegal și se află într-o „stare permanentă de infracționalitate” (video)

Fostul judecător al Curții Constituționale a României (CCR), Petre Lăzăroiu, lansează acuzații grave la adresa Guvernului Bolojan, despre care susține că își depășește atribuțiile legale după demitere. El afirmă că Executivul continuă să ia decizii ca un guvern cu puteri depline, deși mandatul său ar fi limitat.

Fostul judecător al Curții Constituționale a României (CCR), Petre Lăzăroiu, susține că Guvernul Bolojan se află într-o „stare permanentă de infracționalitate”, apreciind că Executivul continuă să acționeze ca și cum ar avea atribuții depline, deși acestea ar fi limitate.

Potrivit lui Lăzăroiu, Guvernul demis ar încălca grav Constituția prin modul în care își exercită atribuțiile, deși situația ar putea fi rezolvată prin formarea unui nou guvern legitim. Fostul judecător CCR a afirmat că Executivul nu renunță la putere deoarece ar avea în continuare acces la resurse financiare și posibilitatea de a lua decizii importante. El a mai susținut că actualul guvern ar fi „confiscat” puterea executivă și că se comportă ca și cum ar avea competențe complete, deși acestea ar fi restrânse.

Declarațiile sale au fost făcute la România TV.

„Ei se află într-o permanentă stare de infracționalitate chiar dacă are aceste atribuții ciuntite, fiind un guvern demis, ei continuă să se poziționeze ca și cum ar fi în competență deplină, ceea ce e ilegal. Încalcă grav Constituția. Aceste chestiuni s-ar fi putut rezolva foarte ușor printr-o singură acțiune prin formarea unui guvern legitim. Cu atribuțiile astea ciuntite nu pleacă de la guvernare pentru că încă e banul acolo, ei pot face foarte multe lucruri. Se comportă ca niște golani. Au confiscat Guvernul și se comportă ca niște golani”, a spus Lăzăroiu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, cu o zi în urmă, că partidul a depus 12 plângeri prealabile împotriva unor hotărâri de guvern adoptate de Executivul interimar și a sesizat Curtea de Apel București pentru suspendarea executării acestora. Liderul social-democrat susține că Guvernul Bolojan și-ar fi depășit atribuțiile constituționale și legale după expirarea mandatului de 45 de zile al unui cabinet demis.

Grindeanu a precizat că PSD a contestat hotărârile adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt acte normative reclamate anterior. Potrivit acestuia, toate cele 12 plângeri vizează decizii prin care Executivul ar fi promovat politici noi, deși un guvern demis are atribuții limitate.

Liderul PSD a explicat că procedura plângerii prealabile era obligatorie înaintea acțiunii în instanță, însă legislația permite solicitarea suspendării executării actelor administrative fără a fi așteptat răspunsul Guvernului. În acest context, partidul a sesizat Curtea de Apel București pentru suspendarea celor 11 hotărâri deja publicate în Monitorul Oficial, urmând ca și cea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității să fie contestată după publicare.

Grindeanu i-a cerut premierului demis Bolojan să retragă hotărârea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității și să trimită proiectul în Parlament pentru adoptare prin procedură legislativă. El a avertizat că, în cazul în care România ar pierde 1 miliard de euro din fondurile PNRR din cauza acestei decizii, responsabilitatea ar reveni exclusiv premierului.

Președintele PSD a susținut că Parlamentul ar putea analiza rapid proiectul și că astfel ar putea fi evitate blocaje privind dezvoltarea infrastructurii mari de transport, producția de energie hidro și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră.

În argumentația sa, Grindeanu a făcut referire și la situația Autostrăzii Lugoj-Deva, afirmând că proiectul ar fi putut fi finalizat mai devreme dacă nu ar fi fost introduse ulterior anumite cerințe de mediu, precum construirea tunelurilor pentru urși, despre care susține că nu ar fi necesare în acea zonă.

Liderul social-democrat i-a transmis premierului demis că trebuie să respecte legea și să trimită proiectul privind biodiversitatea în Parlament, avertizând că, în caz contrar, Ilie Bolojan ar fi singurul responsabil pentru eventualele pierderi financiare suferite de România.