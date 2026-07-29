Fost judecător CCR: Guvernul Bolojan acționează ilegal și se află într-o „stare permanentă de infracționalitate” (video)
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Ilie Bolojan
Fostul judecător al Curții Constituționale a României (CCR), Petre Lăzăroiu, lansează acuzații grave la adresa Guvernului Bolojan, despre care susține că își depășește atribuțiile legale după demitere. El afirmă că Executivul continuă să ia decizii ca un guvern cu puteri depline, deși mandatul său ar fi limitat.
Petre Lăzăroiu acuză Guvernul Bolojan că își depășește atribuțiile
Fostul judecător al Curții Constituționale a României (CCR), Petre Lăzăroiu, susține că Guvernul Bolojan se află într-o „stare permanentă de infracționalitate”, apreciind că Executivul continuă să acționeze ca și cum ar avea atribuții depline, deși acestea ar fi limitate.
Potrivit lui Lăzăroiu, Guvernul demis ar încălca grav Constituția prin modul în care își exercită atribuțiile, deși situația ar putea fi rezolvată prin formarea unui nou guvern legitim. Fostul judecător CCR a afirmat că Executivul nu renunță la putere deoarece ar avea în continuare acces la resurse financiare și posibilitatea de a lua decizii importante. El a mai susținut că actualul guvern ar fi „confiscat” puterea executivă și că se comportă ca și cum ar avea competențe complete, deși acestea ar fi restrânse.
Declarațiile sale au fost făcute la România TV.
„Ei se află într-o permanentă stare de infracționalitate chiar dacă are aceste atribuții ciuntite, fiind un guvern demis, ei continuă să se poziționeze ca și cum ar fi în competență deplină, ceea ce e ilegal. Încalcă grav Constituția. Aceste chestiuni s-ar fi putut rezolva foarte ușor printr-o singură acțiune prin formarea unui guvern legitim. Cu atribuțiile astea ciuntite nu pleacă de la guvernare pentru că încă e banul acolo, ei pot face foarte multe lucruri. Se comportă ca niște golani. Au confiscat Guvernul și se comportă ca niște golani”, a spus Lăzăroiu.
PSD contestă 12 hotărâri de guvern adoptate de Executivul interimar. Sorin Grindeanu îl acuză pe Bolojan că România riscă să piardă 1 miliard de euro din PNRR
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, cu o zi în urmă, că partidul a depus 12 plângeri prealabile împotriva unor hotărâri de guvern adoptate de Executivul interimar și a sesizat Curtea de Apel București pentru suspendarea executării acestora. Liderul social-democrat susține că Guvernul Bolojan și-ar fi depășit atribuțiile constituționale și legale după expirarea mandatului de 45 de zile al unui cabinet demis.
Grindeanu a precizat că PSD a contestat hotărârile adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt acte normative reclamate anterior. Potrivit acestuia, toate cele 12 plângeri vizează decizii prin care Executivul ar fi promovat politici noi, deși un guvern demis are atribuții limitate.
Liderul PSD a explicat că procedura plângerii prealabile era obligatorie înaintea acțiunii în instanță, însă legislația permite solicitarea suspendării executării actelor administrative fără a fi așteptat răspunsul Guvernului. În acest context, partidul a sesizat Curtea de Apel București pentru suspendarea celor 11 hotărâri deja publicate în Monitorul Oficial, urmând ca și cea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității să fie contestată după publicare.
Grindeanu i-a cerut premierului demis Bolojan să retragă hotărârea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității și să trimită proiectul în Parlament pentru adoptare prin procedură legislativă. El a avertizat că, în cazul în care România ar pierde 1 miliard de euro din fondurile PNRR din cauza acestei decizii, responsabilitatea ar reveni exclusiv premierului.
Președintele PSD a susținut că Parlamentul ar putea analiza rapid proiectul și că astfel ar putea fi evitate blocaje privind dezvoltarea infrastructurii mari de transport, producția de energie hidro și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră.
În argumentația sa, Grindeanu a făcut referire și la situația Autostrăzii Lugoj-Deva, afirmând că proiectul ar fi putut fi finalizat mai devreme dacă nu ar fi fost introduse ulterior anumite cerințe de mediu, precum construirea tunelurilor pentru urși, despre care susține că nu ar fi necesare în acea zonă.
Liderul social-democrat i-a transmis premierului demis că trebuie să respecte legea și să trimită proiectul privind biodiversitatea în Parlament, avertizând că, în caz contrar, Ilie Bolojan ar fi singurul responsabil pentru eventualele pierderi financiare suferite de România.
„Partidul Social Democrat a depus, ieri, plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt hotărâri contestate, concomitent. Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile. În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri.
Acesta este şi motivul pentru care astăzi PSD sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate, iar pentru cea încă nepublicată – de îndată ce va fi publicată. Din cele 12 HG-uri, 11 HG-uri au fost publicate în Monitorul Oficial şi au putut fi contestate la CAB. Aşteptăm şi publicarea HG privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii.
De aceea, fac încă un apel la premierul demis Bolojan să retragă acest HG (Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii, nr.) şi să îl trimită de urgenţă la Parlament. Dacă nu va face acest lucru – premierul Bolojan va fi unicul vinovat dacă România va pierde 1 miliard de euro din PNRR. Îl asigur pe premierul demis că Parlamentul va dezbate cu celeritate acest proiect şi îi vom acorda atenţia cuvenită pentru a ne asigura că nu se vor crea blocaje suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport, nu va distruge capacităţile de producţie a energiei hidro şi nici nu va compromite şansa României de a extrage gaze naturale din Marea Neagră.
Aşadar – încă o dată, aş spune pe scurt, ca să fiu bine îneles. Domnule Bolojan, Ilie, nu mai încălca legea. Trimite proiectul la Parlament şi îl vom dezbate cu celeritate. Dacă nu vei face acest lucru şi vom pierde banii eşti unicul responsabil”, a punctat Grindeanu.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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