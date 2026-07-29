Atacurile din Marea Neagră pun presiune pe transportul de țiței. România își consolidează cooperarea energetică cu Kazahstanul

Ilie Bolojan a discutat cu premierul din Kazahstan despre riscurile care afectează transportul de țiței prin conducta CPC și despre măsurile necesare pentru protejarea aprovizionării României. Relația energetică dintre cele două state devine tot mai importantă, în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre.

Ilie Bolojan a discutat cu premierul din Kazahstan, Olzhas Bektenov, despre securitatea aprovizionării României cu țiței și despre funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), o rută importantă pentru exporturile de petrol kazah și pentru securitatea energetică a regiunii.

Oficialul român a precizat că peste jumătate din importurile de țiței ale României provin din Kazahstan, petrolul fiind transportat prin conducta CPC până în portul Novorossiysk, de unde este încărcat pe petroliere și livrat către țara noastră. Cea mai mare parte a acestei cantități este procesată la rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol – KMGI.

Potrivit lui Bolojan, Petromidia deține peste 40% din capacitatea națională de rafinare și reprezintă unul dintre principalii furnizori de carburanți de pe piața românească.

Discuțiile au avut loc în contextul unor perturbări recente ale transportului maritim din apropierea infrastructurii CPC, cauzate de atacuri cu drone în Marea Neagră. Premierul a arătat că autoritățile din Kazahstan au adoptat măsuri pentru gestionarea situației și pentru reluarea fluxurilor de export.

Bolojan a subliniat importanța strategică a relației dintre România și Kazahstan pentru menținerea aprovizionării cu țiței și pentru stabilitatea pieței interne a carburanților. Acesta i-a mulțumit premierului kazah pentru eforturile depuse în vederea menținerii livrărilor către România, în ciuda dificultăților apărute.

Cei doi oficiali au convenit să condamne atacurile asupra infrastructurii energetice critice și să colaboreze pentru prevenirea unor astfel de incidente. România va continua cooperarea cu Kazahstanul și cu partenerii europeni pentru asigurarea continuității aprovizionării cu țiței și funcționarea în siguranță a infrastructurii energetice.

La finalul discuției, Bolojan i-a adresat lui Bektenov invitația de a efectua o vizită oficială în România.

Informațiile au fost transmise miercuri, 29 iulie, prin intermediul Facebook-ului.