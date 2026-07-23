România, prinsă între criza petrolului și problemele de transport. Ce spun autoritățile despre benzina și motorina din perioada următoare

Companiile petroliere și distribuitorii de carburanți susțin că piața din România dispune de suficiente cantități pentru perioada următoare și nu estimează apariția unor lipsuri de benzină sau motorină, în contextul blocajelor care afectează unele rute internaționale de transport al petrolului. Informația a fost prezentată joi, după o nouă reuniune săptămânală organizată de Ministerul Energiei cu reprezentanții industriei petroliere.

Discuțiile au vizat situația aprovizionării cu petrol și produse petroliere, pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor logistice apărute în regiune. Întâlnirea a fost coordonată de Cristian Bușoi, secretar de stat, și Sorin Elisei, secretar general al Ministerului Energiei.

Potrivit instituției, operatorii din sector au transmis că cererea internă este acoperită și că, în acest moment, nu sunt anticipate dificultăți majore privind continuitatea livrărilor către piața românească.

Autoritățile au identificat însă întârzieri în transportul feroviar al produselor petroliere plecate de la terminalul Oil Terminal Constanța către depozitele din vestul țării. Problemele sunt asociate lucrărilor de infrastructură feroviară și volumului ridicat de trafic generat de trenurile de călători în perioada sezonului estival.

Pentru reducerea timpilor de așteptare, companiile și autoritățile analizează transferarea unei părți din activitatea de transport în intervalele nocturne și identificarea unor soluții logistice suplimentare.

Ministerul Energiei a precizat că urmărește permanent evoluția situației împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și că sprijină operatorii din domeniu pentru menținerea unui flux eficient de distribuție a produselor petroliere.

„Astăzi a avut loc o nouă întâlnire săptămânală de lucru cu companiile din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți, coordonată de Cristian Bușoi, secretar de stat și Sorin Elisei, secretar general din Ministerul Energiei. În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu petrol și produse finite (motorina), companiile au dat asigurări ca sunt acoperite cererile pentru perioada următoare și nu întrevăd dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești. Există anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din Vestul țării, generate de lucrări de infrastructură și de fluxul crescut de trenuri de persoane în perioada estivală, dar există mobilizare pentru mutarea activității pe timp de noapte și pentru a se găsi soluții de a reduce timpii de așteptare. Ministerul Energiei, în strânsă colaborare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, monitorizează atent situația și sprijină companiile de profil pentru a asigura un flux cât mai rapid de transport”, au transmis ofivialii Ministerului Energiei.

Situația internă este analizată în contextul unor perturbări externe care influențează piața petrolului la nivel internațional. Ministerul Energiei mai arată că evoluțiile internaționale sunt influențate de blocarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul global de petrol, precum și de problemele de securitate din zona Mării Negre.

Un alt factor luat în calcul este decizia Kazahstanului de a suspenda temporar livrările de țiței prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) din portul rusesc Novorossiisk. Prin această rută este transportată o parte importantă din petrolul kazah destinat piețelor externe.

„Situația internațională rămâne complicată, cu strâmtoarea Ormuz blocată, la care se adaugă și problemele de securitate din Marea Neagră, inclusiv decizia guvernului din Kazahstan de a suspenda temporar livrările de țiței prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk. Ministerul Energiei dă asigurări ca va folosi toate pârghiile legale, cu sprijinul Guvernului și în strâns dialog cu companiile de profil, pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești”, au transmis oficialii ministerului.

Pentru România, situația are o importanță deosebită deoarece rafinăriile locale utilizează în mare măsură țiței provenit din Kazahstan. Suspendarea temporară a fluxurilor prin CPC a determinat autoritățile să organizeze întâlniri regulate cu reprezentanții industriei pentru evaluarea riscurilor și identificarea unor variante alternative de aprovizionare.

Surse din industria carburanților au transmis, la solicitarea Mediafax, un punct de vedere privind posibilitatea utilizării rezervelor de țiței ale României, în contextul problemelor apărute după sistarea încărcărilor la terminalul CPC din Marea Neagră. „Aducerea de țiței în țară este, în acest moment, practic imposibilă”

Discuția privind rezervele strategice a apărut după atacurile cu drone din weekendul trecut, care au afectat operațiunile de la terminal și au fost urmate de creșteri ale prețurilor la pompă.

Potrivit informațiilor prezentate, premierul interimar Ilie Bolojan urma să aibă o întâlnire online cu principalii operatori din domeniul distribuției, pentru analizarea unei eventuale decizii privind utilizarea rezervelor strategice de țiței. Aceste stocuri sunt stabilite pentru o perioadă de aproximativ 90 de zile, însă nu toate cantitățile sunt depozitate pe teritoriul României.

Ministerul Energiei a transmis că va utiliza toate instrumentele legale disponibile, cu sprijinul Guvernului și prin dialog cu operatorii din sector, pentru menținerea aprovizionării pieței interne.