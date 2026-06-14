Se schimbă regulile la pompă. Guvernul anunță sfârșitul măsurilor care au ținut prețurile jos. Unde se aplică măsura

Polonia se pregătește să elimine, în cursul acestei veri, măsurile prin care a limitat prețurile la carburanți, după ce autoritățile estimează că tensiunile generate de conflictul cu Iranul se vor diminua, iar piețele energetice vor intra într-o perioadă de stabilizare. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, potrivit Reuters.

Măsurile de sprijin au fost introduse în luna martie, într-un context marcat de creșterea costurilor la energie. Pachetul adoptat de guvernul de la Varșovia a inclus reducerea TVA pentru carburanți de la 23% la 8%, scăderea accizelor până la pragul minim permis de legislația Uniunii Europene și instituirea unor limite zilnice pentru prețurile benzinei și motorinei.

De la momentul introducerii, facilitățile au fost reînnoite la fiecare două săptămâni, pentru a proteja populația de fluctuațiile puternice de pe piața energiei.

Vineri, executivul polonez a decis să prelungească reducerea TVA și plafonarea prețurilor la benzină și motorină până la finalul lunii iunie. În schimb, reducerea accizelor nu a mai fost inclusă în noua prelungire.

„Am avut cei mai ieftini carburanți din Europa pe toată durata acestei crize, dar vom finaliza acest program în cursul verii”, a declarat Donald Tusk în timpul unei vizite la Łomża, în estul Poloniei.

Autoritățile poloneze consideră că situația de pe piețele internaționale ale energiei ar putea deveni mai predictibilă în perioada următoare, după luni întregi de volatilitate alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Pe baza acestor estimări, guvernul de la Varșovia apreciază că nu va mai fi necesară menținerea măsurilor excepționale de sprijin pentru carburanți, care au contribuit la menținerea unor prețuri reduse la pompă comparativ cu alte state europene.

Decizia Poloniei este urmărită și de alte state europene, inclusiv de România, unde autoritățile au fost nevoite să intervină în ultimele luni pentru a limita efectele scumpirilor generate de tensiunile din Orientul Mijlociu. În această primăvară, Guvernul de la București a adoptat o serie de măsuri temporare pentru temperarea creșterii prețurilor la pompă, printre care plafonarea marjelor comerciale la carburanți, restricții privind exporturile de combustibili și reducerea accizelor la motorină.

În ciuda intervențiilor, prețurile carburanților au rămas la niveluri ridicate, pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului. În unele perioade, benzina și motorina s-au apropiat sau chiar au depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru în anumite stații, ceea ce a amplificat presiunile asupra transportatorilor, agricultorilor și consumatorilor.

Analiștii avertizează că evoluția prețurilor în perioada următoare va depinde în mare măsură de situația geopolitică din Orientul Mijlociu și de cotațiile petrolului pe piețele internaționale. Dacă tensiunile se vor reduce, iar prețul țițeiului va intra pe o traiectorie descendentă, există șanse ca și costurile carburanților să se stabilizeze. În schimb, o eventuală escaladare a conflictului ar putea genera noi scumpiri în întreaga Europă.

Pentru România, miza este cu atât mai importantă cu cât prețurile la carburanți influențează direct inflația, costurile de transport și prețurile produselor de la raft. Comisia Națională de Prognoză a avertizat deja că efectele conflictului din Orientul Mijlociu s-au resimțit în primul rând în categoria carburanților, cu impact ulterior asupra altor bunuri și servicii din economie.