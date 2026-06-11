Prețuri carburanți joi, 11 iunie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină. Lista celor mai mici tarife

Platforma Peco Online a publicat cele mai recente date privind prețurile carburanților din România pentru joi, 11 iunie 2026, inclusiv cele mai mici prețuri la benzină și motorină la nivel național, precum și valorile minime înregistrate în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România se vinde la prețul de 8,63 lei pe litru la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe Șoseaua Găești–Târgoviște nr. 11.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară este tot de 8,63 lei pe litru. Acesta este practicat de o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, aflată pe Strada Principală nr. 81.

Datele publicate de platformă arată și care sunt cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele cinci orașe din România, clasificate după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,88 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată de la 8,99 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,42 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 8,88 lei pe litru, motorina de 8,99 lei pe litru, iar GPL-ul de 4,43 lei pe litru.

În Timișoara, șoferii pot găsi benzină la prețuri începând de la 8,88 lei pe litru, motorină de la 8,99 lei pe litru și GPL de la 4,46 lei pe litru.

La Iași, prețul minim pentru benzină este de 8,88 lei pe litru, pentru motorină de 8,99 lei pe litru, iar pentru GPL de 4,46 lei pe litru.

În Constanța, benzina poate fi cumpărată de la 8,88 lei pe litru, motorina de la 8,99 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,44 lei pe litru.

Oraș Benzină 10 iunie Benzină 11 iunie Motorină 10 iunie Motorină 11 iunie GPL 10 iunie GPL 11 iunie București 9,08 8,88 9,09 8,99 4,42 4,42 Cluj-Napoca 9,08 8,88 9,09 8,99 4,43 4,43 Timișoara 9,08 8,88 9,09 8,99 4,46 4,46 Iași 9,08 8,88 9,09 8,99 4,46 4,46 Constanța 9,08 8,88 9,09 8,99 4,44 4,44

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitatea în care aceasta este amplasată și momentul actualizării datelor. De aceea, șoferilor le este recomandat să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților înregistrează modificări frecvente.