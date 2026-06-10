Misterul prețurilor în supermarketuri: de ce la unele alimente cresc, iar la altele scad

Creșterea prețurilor la produsele alimentare continuă să influențeze bugetele de consum, însă dinamica nu este uniformă în toate categoriile de produse. În ultimul an, alimentele s-au scumpit în medie cu 2,7%. Diferența are legătură cu transmiterea incompletă a costurilor de transport în prețurile din retail.

Evoluțiile din energie și combustibili au avut un impact indirect asupra lanțurilor de aprovizionare, fără a se reflecta imediat în toate raioanele supermarketurilor. În același timp, contextul internațional a influențat costurile logistice pentru produsele perisabile.

Potrivit CNN, pe piața alimentară, ritmul de creștere diferă semnificativ de la o categorie la alta. Unele produse au înregistrat majorări consistente, în timp ce altele au rămas stabile sau chiar mai ieftine. Diferențele sunt determinate de factori precum condițiile climatice, producția agricolă, costurile de transport și dezechilibrele din anumite regiuni agricole.

Fructele proaspete au consemnat o creștere medie de 2,1% în ultimul an, sub media generală a alimentelor. Evoluția nu este însă uniformă, iar unele sortimente au înregistrat scumpiri mai accentuate. Merele au urcat cu 5,6%, pe fondul importurilor sezoniere și al costurilor mai mari de transport. Citricele au crescut cu 6,1%, influențate de problemele persistente ale culturilor din Florida și Brazilia.

Legumele proaspete au înregistrat o creștere mai puternică, de 11,9% în ultimul an, pe fondul variațiilor climatice și al costurilor de producție. Roșiile au avut una dintre cele mai mari creșteri, de 32%, în timp ce salata verde a urcat cu 24,9%, în același context al condițiilor meteorologice și al presiunilor logistice.

În contrast, cartofii și bananele au înregistrat scăderi ușoare de preț, de 0,6% și respectiv 1,2%, susținute de recolte favorabile în regiunile producătoare.

Produsele conservate nu au oferit o alternativă mai ieftină în mod semnificativ, acestea consemnând o creștere de 5,2%, iar fructele conservate un plus de 7,1%.

Produsele congelate au avut o evoluție mai stabilă, cu o creștere de 2,1% în ultimul an, fiind influențate mai puțin de variațiile sezoniere și de costurile imediate de transport.

Cafeaua a înregistrat o creștere de 17,5% la nivel de supermarket, în contextul presiunilor din piața globală și al costurilor de producție. În schimb, ceaiul a avut o evoluție mai modestă, cu un plus de 1,4%.

La carne și pește, tendințele au fost mixte: carnea de vită a urcat cu 12,9%, în timp ce carnea de porc a crescut cu 2,6%, iar carnea de pui a scăzut cu 0,6%. Peștele proaspăt a avansat cu 6,5%, iar varianta congelată a crescut chiar mai mult, cu 7,5%.

Ouăle au înregistrat o scădere semnificativă de 35,2% față de nivelurile atinse în perioada de criză anterioară. Baconul a crescut cu 1%, iar cerealele cu 1,2%, evoluții apropiate de media inflației alimentare.

Categoria dulciurilor a continuat să se scumpească, cu o creștere de 9,3%, influențată în special de costurile mai mari ale ciocolatei și de condițiile din piețele internaționale.

Deserturile congelate au avut o evoluție mult mai stabilă, cu un avans de doar 0,2%, rămânând una dintre puținele opțiuni cu variații reduse de preț în segmentul produselor dulci.