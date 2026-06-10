Fotovoltaicele bat record după record: Ce înseamnă pentru consumatori

România a înregistrat miercuri cea mai mare producție instantanee de energie electrică din surse fotovoltaice din istorie, depășind 2.600 MW. La jumătatea zilei, parcurile fotovoltaice au acoperit peste 60% din consumul național de energie electrică, potrivit datelor oficiale. Exporturile de energie au fost, de asemenea, semnificative în această perioadă.

Este pentru prima dată când parcurile fotovoltaice dispecerizabile ating un nivel atât de ridicat în producția instantanee de electricitate. Precedentul record fusese înregistrat pe 29 mai, când puterea totală a ajuns la 2.580 MW. Experții estimează că, pe măsură ce capacitatea instalată în sectorul fotovoltaic crește, noi recorduri ar putea fi înregistrate până la venirea iernii.

Potrivit economica.net, la ora 11.59, producția totală instantanee a sistemului energetic românesc era de aproximativ 6.000 MW. Aceasta a avut loc într-un context cu aport mai redus de la alte surse: un reactor nuclear era inactiv, iar vântul nu a contribuit semnificativ.

Consumul din rețea a fost de circa 4.450 MW, ușor mai mare decât în zilele precedente, cel mai probabil din cauza utilizării crescute a aparatelor de aer condiționat. Diferența dintre producție și consum a fost parțial compensată de autoconsumul prosumatorilor.

Parcurile fotovoltaice au furnizat astfel aproximativ 43% din producția națională de energie electrică la acel moment și aproape două treimi din consumul din rețele, fără a fi inclusă contribuția prosumatorilor.

Numărul prosumatorilor din România a depășit 320.000, iar capacitatea instalațiilor lor a ajuns la peste 3.700 MW. Aceștia contribuie la reducerea consumului din rețea și influențează procentul de energie solară utilizată la nivel național. În același timp, sistemul energetic românesc exporta aproximativ 1.600 MW către alte țări, profitând de surplusul de producție.

Prețul energiei pe piața spot la ora recordului a fost de circa 80 lei/MWh, cel mai mic al zilei. Totuși, pe parcursul intervalelor cu producție solară ridicată, s-au înregistrat și prețuri de peste 700 lei/MWh pe sferturile de oră. Puterea instalată a parcurilor fotovoltaice dispecerizabile este de 3.340 MW, conform celor mai recente date furnizate de ANRE.