Electrica cere fabricilor să mute producția la prânz. Companiile care schimbă programul primesc energie gratuită timp de patru ore

Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, a lansat un apel către companiile industriale alimentate de furnizor pentru a-și muta o parte din activitate din intervalul de seară către orele prânzului. Măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra Sistemului Electroenergetic Național, generate de oprirea Unității 1 de la CNE Cernavodă și de nivelul foarte scăzut al Dunării.

Începând din luna august, companiile care își mută consumul de energie din intervalul orar 19:00-23:00 către orele prânzului vor beneficia de energie activă gratuită timp de patru ore.

Facilitatea este acordată prin programul „Ținem România Aprinsă”, iar consumul eligibil va fi verificat cu ajutorul contoarelor inteligente și evidențiat în factură.

„În august, prin programul «Ținem România Aprinsă», energia activă pe care o mutați pe soare este gratuită. Verificată pe contorul inteligent. Scrisă pe factură. Singura investiție este o decizie”, a transmis Alexandru Chiriță într-o postare publicată pe LinkedIn.

Apelul vine după ce Transelectrica a avertizat miercuri seară asupra creșterii gradului de solicitare a Sistemului Electroenergetic Național, în special în orele de seară.

Situația este agravată de oprirea Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă și de riscul ca și Unitatea 2 să fie afectată, în contextul debitului redus al Dunării.

În același timp, seceta și temperaturile ridicate pun presiune asupra sistemelor energetice din mai multe state europene și influențează piața energiei.

Directorul general al Electrica susține că diferența dintre producția și consumul de energie este foarte mare în funcție de momentul zilei.

Potrivit acestuia, în intervalul 19:00-23:00 sistemul energetic trece prin cele mai dificile ore ale anului, în timp ce la prânz producția de energie din surse fotovoltaice depășește consumul.

„Vă știm profilul de consum mai bine decât oricine. E meseria noastră. Știm că între șapte și unsprezece seara sistemul trece prin cele mai grele ore ale anului. Dunărea este la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar seară de seară echilibrul se cumpără tot mai scump. Și mai știm un lucru pe care nu îl spune nimeni: la prânz soarele ne dă mai multă energie decât putem folosi. Ne lipsește ora potrivită. Voi sunteți singurii care pot schimba ora”, a afirmat Alexandru Chiriță.

Șeful Electrica consideră că marile companii pot contribui la reducerea presiunii asupra sistemului energetic prin reprogramarea unor activități cu consum ridicat.

„O familie poate stinge un bec, o fabrică poate muta un munte. Un schimb reprogramat. O moară pornită la prânz, un depozit răcit cu patru ore mai devreme. Atât”, a transmis Alexandru Chiriță.

Prin această inițiativă, Electrica încearcă să încurajeze consumul de energie în intervalele în care producția din surse fotovoltaice este ridicată și există excedent în sistem, reducând astfel presiunea din orele de vârf de consum.