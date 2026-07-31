Blocajul sistemelor ANCPI amenință economia. Colegiul Geodezilor cere măsuri urgente de la Guvern și Parlament

Blocajul sistemelor informatice ale ANCPI începe să producă efecte în lanț asupra economiei, avertizează Colegiul Geodezilor din România. Organizația susține că peste 10.000 de profesioniști sunt afectați, solicitând Guvernului și Parlamentului măsuri urgente pentru evitarea falimentelor, concedierilor și blocării investițiilor în numeroase sectoare economice.

Colegiul Geodezilor din România avertizează că indisisponibilitatea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) riscă să transforme un incident cibernetic într-o criză economică, blocând activitatea din domeniul cadastrului și afectând un număr mare de profesioniști, companii și investiții. Într-un memoriu transmis Guvernului, Senatului și Camerei Deputaților, organizația solicită adoptarea urgentă a unor măsuri pentru limitarea efectelor economice și sociale generate de această situație.

Potrivit președintelui interimar al Colegiului Geodezilor din România, Mircea Afrasinei, activitatea din domeniu este blocată, deoarece lucrările de cadastru nu mai pot fi depuse, recepționate și valorificate, ceea ce împiedică facturarea serviciilor deja prestate. El a precizat că peste 10.000 de profesioniști autorizați și operatori economici sunt afectați direct.

Colegiul arată că firmele și profesioniștii au suportat deja costurile aferente personalului, echipamentelor, deplasărilor și materialelor necesare executării lucrărilor, însă nu pot finaliza procedurile administrative și, implicit, nu își pot încasa serviciile. În același timp, toate obligațiile fiscale, salariale, bancare și contractuale rămân în vigoare, ceea ce obligă companiile să achite salarii, taxe, contribuții, credite și leasinguri, deși nu își pot factura lucrările din motive independente de voința lor.

Reprezentanții organizației avertizează că menținerea blocajului poate conduce la incapacități de plată, concedieri, suspendarea activității unor operatori economici și blocarea investițiilor.

În memoriile transmise autorităților, Colegiul Geodezilor solicită emiterea de către ANCPI a unui document oficial care să confirme perioada de indisponibilitate a sistemelor și faptul că întârzierile nu sunt imputabile profesioniștilor. Totodată, cere prelungirea automată a termenelor administrative și contractuale, suspendarea penalităților și sancțiunilor generate de întârzieri, amânarea fără dobânzi și penalități a obligațiilor fiscale și a contribuțiilor salariale, precum și instituirea unei scheme temporare de sprijin pentru profesioniștii și firmele care înregistrează scăderi semnificative ale veniturilor.

Printre măsurile propuse se mai numără acordarea unor perioade de grație pentru creditele bancare și contractele de leasing, implementarea unor proceduri alternative pentru depunerea și procesarea documentațiilor, elaborarea unui plan național pentru recuperarea activității restante după reluarea funcționării sistemelor și constituirea unui grup de lucru operativ format din reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Dezvoltării, ANCPI, Parlamentului, Colegiului Geodezilor și ai organizațiilor profesionale.

Colegiul Geodezilor susține că efectele blocajului depășesc domeniul cadastrului și afectează întregul circuit economic. În lipsa documentațiilor cadastrale și a serviciilor de publicitate imobiliară, numeroase tranzacții imobiliare, credite ipotecare, autorizații de construire, investiții publice și private, precum și lucrări de infrastructură nu pot fi finalizate.

Organizația subliniază că sunt afectate și activitățile notarilor publici, arhitecților, proiectanților, executorilor judecătorești, dezvoltatorilor imobiliari, instituțiilor financiar-bancare și autorităților publice. În opinia reprezentanților Colegiului, blocarea sistemelor ANCPI nu mai poate fi tratată ca o simplă problemă tehnică internă, deoarece efectele se propagă asupra pieței imobiliare, sectorului construcțiilor, creditării, investițiilor, infrastructurii, administrației publice și veniturilor bugetare.

Mircea Afrasinei a transmis că organizația nu solicită privilegii pentru profesioniștii din domeniu, ci măsuri temporare, concrete și proporționale cu amploarea situației, astfel încât indisponibilitatea unui serviciu public esențial să nu conducă la falimente, concedieri și blocarea investițiilor. Acesta a subliniat că profesioniștii și operatorii economici nu pot suporta singuri consecințele unui incident care nu le este imputabil, în condițiile în care toate obligațiile financiare continuă să producă efecte.

Colegiul Geodezilor din România solicită Guvernului și Parlamentului să analizeze cu maximă celeritate măsurile propuse și să intervină pentru limitarea prejudiciilor deja produse și prevenirea extinderii acestora asupra economiei și cetățenilor. Totodată, organizația și-a exprimat disponibilitatea de a participa la identificarea și implementarea soluțiilor tehnice, administrative și legislative necesare.