MOL cumpără de la Shell participația la zăcământul de gaze Aphrodite din Cipru. Tranzacția, evaluată la 720 de milioane de dolari

Grupul ungar de petrol și gaze MOL va prelua de la compania britanică Shell participația deținută de aceasta în zăcământul offshore de gaze Aphrodite, din largul Ciprului. Tranzacția, evaluată la până la 720 de milioane de dolari, face parte din strategia Shell de a-și concentra investițiile în domeniul gazelor naturale lichefiate (GNL).

Potrivit informațiilor anunțate de cele două companii, MOL va achiziționa divizia BG Cyprus, prin care Shell deține o participație de 35%, fără drept de operare, în blocul offshore ce include câmpul de gaze Aphrodite din estul Mării Mediterane.

Valoarea tranzacției poate ajunge la 720 de milioane de dolari, iar finalizarea acesteia este estimată pentru anul 2027.

Câmpul de gaze Aphrodite este exploatat de filiala cipriotă a Chevron, care deține tot o participație de 35%. Celelalte participații sunt împărțite între BG Cyprus, cu 35%, și compania israeliană NewMed Energy, cu 30%.

Shell a explicat că decizia de a vinde participația din Cipru face parte din strategia de optimizare a portofoliului și de concentrare a investițiilor în domeniul gazelor naturale lichefiate.

„Decizia noastră de a ne retrage este determinată de o alocare disciplinată a capitalului și de alegerile privind portofoliul, întrucât ne concentrăm pe oportunitățile care consolidează lanțul nostru valoric integrat de GNL”, a declarat Cederic Cremers, președintele diviziei Integrated Gas a Shell.

Compania britanică urmărește extinderea portofoliului său de GNL pentru a răspunde cererii globale în creștere. Tot joi, Shell a anunțat că intenționează să ia până la sfârșitul anului 2026 decizia finală de investiție pentru a doua fază a proiectului Canada LNG.

Participația care va fi preluată de MOL a intrat în portofoliul Shell după achiziția BG Group, finalizată în 2016.

La rândul său, BG Group dobândise participația în câmpul Aphrodite în 2015, prin intermediul filialei sale din Cipru.

Tot joi, Shell a raportat un profit net de 9,84 miliarde de dolari în al doilea trimestru al anului, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut și peste estimările analiștilor.

Compania atribuie această evoluție prețurilor mai ridicate la energie și volatilității crescute a pieței, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Divizia Integrated Gas, care include cea mai mare platformă de tranzacționare a gazelor naturale lichefiate din lume, a generat un profit de 2,7 miliarde de dolari, în creștere cu 55% față de anul trecut, chiar dacă producția de gaze a scăzut cu 31% comparativ cu trimestrul anterior.