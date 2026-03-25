Grupul ungar MOL a primit aprobarea autorităților americane pentru a continua negocierile în vederea achiziționării unei participații majoritare în compania petrolieră sârbă NIS, termenul limită pentru finalizarea procesului fiind extins până pe 22 mai.

NIS se află sub incidența sancțiunilor americane din cauza acționarilor săi ruși, două companii rusești, Gazprom Neft și Gazprom, deținând 44,9%, respectiv 11,3% din acțiuni, și fiind obligate să își vândă participațiile. Compania NIS controlează singura rafinărie din Serbia, situată la Pancevo, în apropiere de capitala Belgrad, și gestionează un lanț de peste 400 de benzinării în Bosnia-Herțegovina, Bulgaria și România.

Serbia, al cărui guvern nu a impus sancțiuni împotriva Rusiei, deține 29,9% din acțiunile companiei. Achiziția de către MOL ar reprezenta astfel o schimbare semnificativă în structura de proprietate a NIS, oferind companiei ungare un rol major pe piața energetică din regiune.

În decembrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a stabilit termenul limită pentru NIS până pe 24 martie pentru a negocia vânzarea participațiilor deținute de Gazprom și Gazprom Neft. În ianuarie, grupul ungar MOL a anunțat că a semnat un acord cu cele două companii rusești pentru achiziționarea participațiilor lor în NIS, iar compania petrolieră națională din Emiratele Arabe Unite, ADNOC, va deveni acționar minoritar.

Săptămâna aceasta, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a efectuat o vizită în Emiratele Arabe Unite, unde s-a întâlnit cu șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, însă nu a precizat dacă discuțiile au vizat schimbarea acționariatului NIS. După finalizarea tranzacției, MOL va prelua participațiile firmelor rusești, consolidându-și astfel prezența în Europa Centrală și de Est. Acordul urmează să fie aprobat de Trezoreria SUA și de Guvernul Serbiei.

Analiștii financiari consideră că este puțin probabil ca tranzacția să fie finalizată înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie.

Decizia SUA survine într-un context tensionat pe piața petrolului, afectată de războiul din Iran. Deși Serbia nu este direct lovită de criză, peste 60% din importurile sale de petrol provin din Kazahstan, iar rafinăria NIS rămâne esențială pentru aprovizionarea internă, asigurând 95% din combustibilii consumați în țară. Țițeiul este livrat prin conducta croată JANAF, care necesită licența OFAC pentru a putea fi livrat către rafinăria NIS.