Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că a semnat ordinul prin care se lansează apelul național destinat identificării proiectelor românești care pot fi integrate în proiecte europene majore din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori. El a subliniat că aceste tehnologii, deja fundamentale pentru economia modernă – de la industria auto și telecomunicații, până la energie, apărare și digitalizare – stau la baza noilor lanțuri de putere economică și tehnologică din Europa.

Potrivit ministrului Ecomoniei, prin acțiunile întreprinse de MEDAT, România a revenit pe harta microelectronicii europene, iar lansarea acestui apel reprezintă un pas firesc pentru consolidarea acestei poziții, într-un moment în care Europa urmărește reducerea dependențelor și întărirea autonomiei tehnologice. Darău a subliniat că miza nu este doar atragerea de finanțare, ci și consolidarea locului României în economia europeană a următorilor ani, iar participarea cu actori competitivi și propuneri solide poate aduce în țară investiții, cercetare, tehnologii de vârf, infrastructură și competențe.

În ceea ce privește inteligența artificială, ministrul Economiei a explicat că obiectivul este ca România să nu rămână doar utilizator al tehnologiilor dezvoltate în altă parte, ci să participe activ la dezvoltarea lor, cu impact direct în industrie și în economia reală. În domeniul semiconductorilor, el a menționat că se urmărește accesul la finanțare, cooperarea tehnologică avansată și integrarea companiilor românești în lanțurile valorice europene.

„Tocmai am semnat ordinul prin care lansăm apelul național pentru identificarea proiectelor românești care pot intra în proiecte europene majore din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori. Tehnologii precum inteligența artificială și semiconductorii, despre care vorbim din ce în ce mai mult astăzi, stau deja la baza economiei moderne: de la industria auto și telecomunicații până la energie, apărare și digitalizare, iar în jurul lor se construiesc noile lanțuri de putere economică și tehnologică din Europa. Prin acțiunile întreprinse de MEDAT, România a revenit pe harta microelectronicii europene, acest apel fiind pasul firesc prin care încercăm să consolidăm această poziție, într-un moment în care Europa caută să își reducă dependențele și să își întărească autonomia tehnologică. Miza nu este doar atragerea de finanțare, ci și locul pe care România îl va avea în economia europeană a următorilor ani. Dacă intrăm în aceste proiecte cu actori competitivi și propuneri solide, putem aduce în România investiții, cercetare, tehnologii de vârf, infrastructură și competențe. În ceea ce privește inteligență artificială, obiectivul este să nu rămânem doar utilizatori ai unor tehnologii dezvoltate în altă parte, ci să participăm la dezvoltarea lor, în domenii cu impact direct în industrie și în economia reală. Legat de semiconductori, vorbim despre acces la finanțare, cooperare tehnologică avansată și integrarea companiilor românești în lanțurile valorice europene”, a scris Darău pe contul său de Facebook.

Apelul face parte din demersul României de participare la Proiectele Importante de Interes European Comun (IPCEI) și este deschis companiilor, organizațiilor de cercetare și consorțiilor din România care au capacitatea de a intra în proiectele europene. Termenul de depunere a proiectelor este 9 aprilie 2026.

Ministrul Economiei a mai spus că inițiativa reprezintă un pas concret prin care România se implică mai clar în competiția europeană pentru tehnologiile care vor modela economia următorului deceniu.