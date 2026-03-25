În ultimii ani, piața motoarelor electrice reutilizate din Europa a început să se dezvolte rapid, alimentată de principiile economiei circulare și de legislația europeană care încurajează reciclarea, remanufacturarea și reutilizarea componentelor. În loc să fie tratate exclusiv ca deșeuri, motoarele electrice pot fi demontate, recondiționate și reintegrate în circuitul economic, generând atât valoare economică, cât și beneficii semnificative pentru mediu.

Acest model circular devine tot mai relevant pe măsură ce Europa se confruntă cu o creștere masivă a numărului de motoare electrice industriale și de propulsie pentru vehicule electrice. În acest context, platforme precum Ovoko contribuie la dezvoltarea pieței de componente reutilizate, inclusiv motoare electrice recuperate din vehicule sau echipamente industriale, care pot fi recondiționate și reintegrate în lanțul economic fără a necesita producția unor unități complet noi.

Stocul de motoare electrice din Europa este uriaș. Milioane de unități sunt utilizate în industrie, infrastructură și transport. O mare parte dintre acestea sunt motoare asincrone trifazate, utilizate în aplicații industriale precum compresoare, pompe, ventilatoare sau linii de producție automatizate.

Aceste motoare reprezintă aproximativ 90% din piața totală a motoarelor industriale și, conform estimărilor istorice, vânzările au atins aproximativ 20 de milioane de unități pe an înainte de 2010. Pe măsură ce aceste echipamente îmbătrânesc, un număr tot mai mare ajunge la finalul ciclului de viață, generând un flux constant de motoare care pot fi reciclate sau remanufacturate.

Reciclarea motoarelor electrice oferă o oportunitate economică semnificativă datorită materialelor valoroase pe care le conțin. Doar pentru motoarele de joasă tensiune cu putere de până la 75 kW, cantitățile potențiale recuperabile sunt impresionante:

aproximativ 46.620 tone de cupru

aproximativ 90.513 tone de aluminiu

peste 200.350 tone de tablă magnetică

aproximativ 15.637 tone de oțel

Valoarea economică a acestor materiale recuperate este estimată la aproximativ 880 milioane de euro anual, la prețurile din 2021. Aceste cifre explică interesul tot mai mare pentru dezvoltarea unei industrii dedicate remanufacturării motoarelor electrice.

Remanufacturarea este diferită de reciclarea clasică. În loc ca motorul să fie topit și materialele să fie refolosite ca materie primă, remanufacturarea presupune demontarea completă a echipamentului, verificarea componentelor și înlocuirea pieselor uzate.

Procesul tipic include:

demontarea motorului

inspectarea statorului și rotorului

înlocuirea rulmenților sau a bobinajului

curățarea și recalibrarea componentelor

reasamblarea și testarea finală

Rezultatul este un motor recondiționat care poate funcționa aproape la nivelul unui motor nou, dar la un cost semnificativ mai mic.

În cazul motoarelor pentru vehicule electrice, unele companii europene au început deja să dezvolte programe dedicate de remanufacturare. Un exemplu este inițiativa lansată în 2025 de compania The Remakers, care oferă motoare electrice recondiționate pentru automobile la un cost cu aproximativ 30% mai mic decât cel al unui motor nou. În aceste procese, până la 99% din greutatea motorului poate fi reutilizată.

Această abordare reduce presiunea asupra lanțurilor globale de aprovizionare și scade dependența de extracția mineralelor rare.

Motoarele utilizate în vehicule electrice sunt diferite de cele industriale tradiționale. Majoritatea sunt motoare sincrone cu magneți permanenți, optimizate pentru performanță ridicată, cuplu instant și eficiență energetică.

Aceste diferențe creează provocări atunci când se încearcă reutilizarea lor în aplicații industriale.

Printre principalele dificultăți se numără:

diferențe de tensiune și frecvență

sisteme de control electronice complexe

viteze de rotație diferite față de motoarele industriale standard

Totuși, studiile europene indică faptul că adaptarea este posibilă. Motoarele provenite din vehicule electrice pot fi reutilizate în aplicații precum:

sisteme de pompare industriale

benzi transportoare

utilaje agricole electrificate

echipamente de procesare industrială

În unele cazuri, este necesară modificarea invertorului sau rebobinarea motorului pentru a se adapta la tensiunile industriale standard.

Proiecte europene precum RENÉE sau EU-MORE explorează aceste soluții și dezvoltă strategii pentru integrarea motoarelor electrice provenite din vehicule în noi aplicații industriale.

Un alt element important în dezvoltarea acestei industrii este utilizarea tehnologiilor avansate de demontare și diagnostic.

Motoarele electrice moderne sunt complexe și conțin componente sensibile. Demontarea manuală poate provoca deteriorarea rotorului sau a magneților permanenți, reducând potențialul de reutilizare.

Din acest motiv, mai multe proiecte europene experimentează sisteme de demontare asistată de roboți, combinate cu diagnostic bazat pe inteligență artificială.

Aceste tehnologii pot:

identifica defectele interne ale motorului

evalua starea bobinajului

analiza uzura rulmenților

decide dacă motorul poate fi reutilizat sau trebuie reciclat

Această abordare crește eficiența procesului și reduce costurile de operare.

Dezvoltarea pieței motoarelor electrice reutilizate este puternic influențată de legislația europeană.

Directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) impune responsabilitatea producătorilor pentru colectarea și reciclarea echipamentelor electrice uzate. În același timp, standardele Ecodesign promovează proiectarea echipamentelor astfel încât acestea să poată fi reparate și reutilizate mai ușor.

Un alt element important este noua reglementare privind vehiculele scoase din uz (ELV), care încurajează reutilizarea componentelor și stabilește obiective de reciclare pentru materialele utilizate în automobile.

În unele cazuri, reutilizarea metalelor din motoare poate genera economii de energie între 70% și 95%, comparativ cu producția de materiale noi.

De exemplu, reciclarea cuprului sau aluminiului necesită mult mai puțină energie decât extracția și procesarea minereurilor.

În România, piața motoarelor electrice reutilizate se află într-un stadiu incipient, dar evoluează rapid datorită investițiilor în infrastructura de reciclare a deșeurilor electronice.

Una dintre companiile importante din acest sector este GreenWEEE, parte a grupului GreenGroup. În 2024, compania a lansat la Buzău prima linie dedicată reciclării motoarelor electrice din România, în urma unei investiții de aproximativ 2 milioane de euro.

Instalația contribuie la creșterea capacității totale de procesare a deșeurilor electronice la 140.000 de tone pe an în cele trei unități ale companiei.

Procesul permite recuperarea unor materiale valoroase precum:

fier

aluminiu

cupru

componente electronice

Aceste materiale sunt reintroduse în lanțul industrial, reducând nevoia de materii prime noi.

O altă investiție importantă este realizată de Elemental Group, care dezvoltă o fabrică de reciclare a deșeurilor electronice în apropiere de Deva.

Proiectul, susținut prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), are o valoare de aproximativ 19,8 milioane de euro și ar urma să devină operațional în 2026.

Instalația va avea o capacitate de procesare de aproximativ 4,5 tone de deșeuri pe oră, inclusiv echipamente electrice și electronice care conțin motoare.

Pe lângă beneficiile economice, proiectul va crea aproximativ 36 de locuri de muncă, contribuind la dezvoltarea economiei circulare locale.

Deși infrastructura se dezvoltă, România se confruntă încă cu mai multe provocări.

Rata de colectare a deșeurilor electronice este de aproximativ 31,5%, mult sub media Uniunii Europene. Acest lucru limitează cantitatea de motoare electrice disponibile pentru reciclare sau remanufacturare.

În plus, comerțul ilegal cu echipamente uzate continuă să reprezinte o problemă în unele regiuni.

Cu toate acestea, legislația europeană și schemele de responsabilitate extinsă a producătorilor (EPR) contribuie la îmbunătățirea sistemelor de colectare.

Chiar dacă piața motoarelor electrice reutilizate din România este încă în dezvoltare, perspectivele sunt promițătoare.

Cererea pentru motoare electrice în industrie și mobilitate este estimată să crească cu aproximativ 6% anual până în 2031. Această creștere va genera un flux tot mai mare de echipamente care pot fi recondiționate sau reciclate.

Pe baza tendințelor europene din sectorul remanufacturării pieselor auto, estimările sugerează că piața materialelor recuperate din motoare electrice ar putea atinge 50-100 milioane de euro anual în România până în 2030.

Creșterea va fi susținută de mai mulți factori:

creșterea numărului de vehicule electrice

programele de casare auto precum Rabla

investițiile în infrastructura de reciclare

obiectivele europene privind economia circulară

Dacă rata de colectare a deșeurilor electronice va ajunge la aproximativ 50% până în 2031, volumele de materiale recuperate ar putea chiar să se dubleze.

Motoarele electrice reutilizate reprezintă o oportunitate strategică pentru Europa și România în contextul tranziției către o economie circulară.

Reciclarea și remanufacturarea acestor echipamente permit recuperarea unor cantități importante de metale valoroase, reduc consumul de energie și contribuie la diminuarea impactului asupra mediului.

Deși există încă provocări legate de standardizare, infrastructură și colectare, investițiile în tehnologie și legislația europeană creează condițiile pentru dezvoltarea unei piețe solide.

Pe măsură ce mobilitatea electrică și automatizarea industrială continuă să se extindă, motoarele electrice reutilizate ar putea deveni o componentă esențială a economiei circulare europene.