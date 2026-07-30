Energia nucleară, afectată de secetă: Ungaria oprește un reactor de la Paks, Bulgaria este în alertă

Căldura extremă și scăderea accentuată a nivelului Dunării afectează producția de energie nucleară în Europa Centrală și de Est. După oprirea reactoarelor de la Cernavodă, și Ungaria reduce funcționarea centralei de la Paks, iar Bulgaria avertizează că centrala de la Kozlodui ar putea lua măsuri similare.

Centrala Nucleară de la Paks, din Ungaria, a fost nevoită să reducă treptat producția de energie din cauza scăderii accentuate a nivelului Dunării și a temperaturilor ridicate, care afectează procesul de răcire al reactoarelor. Operatorul MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd. a anunțat că, miercuri, 29 iulie, începând cu ora 15:00, a fost inițiată oprirea controlată a Unității 3. Anunțul vine după ce, luni, puterea reactorului 1 a fost redusă, iar joi dimineață compania a informat că și reactorul 2 funcționează la jumătate din capacitate.

Centrala de la Paks exploatează patru reactoare de fabricație rusă, cu o capacitate totală de aproximativ 2.000 MW, și reprezintă una dintre principalele surse de electricitate ale Ungariei. Situația s-a agravat în ultimele zile, pe fondul caniculei prelungite, care a încălzit semnificativ apele Dunării, utilizate pentru răcirea reactoarelor. În același timp, debitul fluviului a continuat să scadă, iar nivelul apei în zona Paks a ajuns la doar 118 centimetri, un minim care ridică probleme serioase pentru funcționarea instalației.

Potrivit operatorului, reglementările de mediu și de siguranță impun ca apa evacuată din centrală în Dunăre să nu depășească o anumită temperatură, pentru a proteja ecosistemul acvatic. În condițiile actuale, menținerea reactoarelor la putere maximă ar însemna depășirea limitelor admise, motiv pentru care reducerea producției și oprirea temporară a unui reactor reprezintă singurele măsuri care pot asigura funcționarea în condiții de siguranță.

Reprezentanții companiei au precizat că monitorizează permanent debitul și temperatura apei și iau deciziile necesare în funcție de evoluția situației. Scopul este menținerea în siguranță a centralei și respectarea tuturor normelor de mediu și securitate nucleară.

Reducerea producției de la Paks pune presiune asupra sistemului energetic ungar, într-o perioadă în care consumul de electricitate este ridicat din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat. Autoritățile de la Budapesta analizează măsuri pentru compensarea deficitului de energie, inclusiv prin importuri din țările vecine și activarea unor capacități de rezervă, în timp ce specialiștii urmăresc evoluția nivelului și temperaturii Dunării pentru a stabili când reactorul va putea fi repornit în siguranță.

Probleme similare apar și în Bulgaria. Din cauza nivelului scăzut al Dunării, și Centrala Nucleară de la Kozlodui ar putea fi nevoită să oprească temporar cele două unități aflate în exploatare, fiecare cu o capacitate de 1.000 MW, dacă situația hidrologică și condițiile de răcire vor continua să se deterioreze.