Înmatriculările de mașini electrice au urcat cu 40,5% în UE, în timp ce vânzările de benzină și diesel au scăzut

Creșterea vânzărilor de mașini electrice schimbă rapid piața auto europeană. În primul semestru al anului, înmatriculările din Uniunea Europeană (UE) au avansat cu 5,7%, în timp ce automobilele electrice au înregistrat un salt de peste 40%. În același timp, mărcile chineze își accelerează expansiunea.

Cererea tot mai mare pentru automobile electrice a susținut evoluția pieței auto din Uniunea Europeană (UE) în prima jumătate a acestui an. Potrivit datelor publicate joi, 23 iulie, de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), înmatriculările de autoturisme de toate tipurile au crescut cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 5,89 milioane de vehicule.

ACEA, organizația care reprezintă cei 16 mari constructori auto din Europa, arată că înmatriculările de autoturisme complet electrice au înregistrat un avans de 40,5%, până la 1,22 milioane de unități în primul semestru. Totodată, înmatriculările de mașini hibride plug-in au crescut cu 22,5%, ajungând la 577.735 de unități.

În schimb, cererea pentru autoturisme cu motoare convenționale a continuat să scadă. Vânzările de mașini pe benzină s-au redus cu 17,2%, până la 1,309 milioane de unități, iar cele de autoturisme diesel au înregistrat un declin de 16,5%, până la 439.592 de unități.

Pe principalele piețe auto din UE, Germania a consemnat o creștere de 5,8% a înmatriculărilor în primul semestru, în timp ce Italia a înregistrat cel mai mare avans, de 9,5%. În Spania, piața auto a crescut cu 5,2%, iar în Franța înmatriculările au fost cu 1,8% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În România, piața auto a rămas aproape neschimbată în prima jumătate a anului. Conform datelor ACEA, au fost înmatriculate 64.850 de autoturisme de toate tipurile, față de 64.820 de unități în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce indică o stagnare a pieței.

În rândul marilor constructori auto de volum, Grupul Volkswagen a înregistrat o creștere a vânzărilor de 2,6% în primul semestru al anului, ajungând la 1,559 milioane de autoturisme înmatriculate în UE. Grupul Stellantis, care deține mărcile Fiat, Peugeot și Opel, a raportat un avans de 6% al înmatriculărilor. În schimb, Grupul Renault a consemnat o scădere de 4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Și marca Dacia a înregistrat un recul pe piața europeană. Potrivit datelor ACEA, înmatriculările de autoturisme Dacia în UE au scăzut cu 8,8% în primul semestru, până la 262.511 unități.

În același timp, producătorii auto din China continuă să câștige teren în Europa. Cele mai spectaculoase creșteri au fost raportate de Leapmotor, ale cărei înmatriculări au avansat cu 526,7% în primul semestru. Chery a înregistrat o creștere de 268,7%, iar BYD și-a majorat înmatriculările cu 168,2%, confirmând expansiunea rapidă a mărcilor chinezești pe piața UE.