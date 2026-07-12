Șoferii nu se grăbesc să renunțe la mașinile pe benzină. Datele oficiale explică de ce

Mașinile pe benzină continuă să domine parcul auto european, iar datele oficiale arată că sunt utilizate mai mulți ani decât în trecut. Cele mai recente rapoarte publicate de instituțiile europene indică o creștere constantă a vârstei medii a autoturismelor aflate în circulație, pe fondul prețurilor ridicate ale vehiculelor noi și al schimbării comportamentului de cumpărare. Tendința este vizibilă în întreaga Uniune Europeană și influențează atât piața auto, cât și ritmul înlocuirii mașinilor cu modele mai noi.

Mașinile pe benzină și cele cu motoare convenționale rămân în circulație mai mult decât în urmă cu un deceniu, potrivit datelor oficiale publicate de Agenția Europeană de Mediu și de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Evoluția arată că șoferii își schimbă autoturismele mai rar, iar durata de utilizare a acestora este în creștere.

Agenția Europeană de Mediu arată că vârsta medie a autoturismelor din Uniunea Europeană a crescut de la 10,9 ani în 2013 la 12,3 ani în 2022, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 10%. Instituția precizează că această evoluție indică faptul că autoturismele rămân în exploatare pentru perioade mai lungi înainte de a fi înlocuite. Totodată, analiza evidențiază diferențe importante între vestul și estul Europei, unde durata medie de utilizare este considerabil mai mare.

Potrivit ACEA, pe drumurile Uniunii Europene circulau aproximativ 256 de milioane de autoturisme în 2024, iar cele mai multe sunt în continuare echipate cu motoare cu ardere internă. În același timp, vehiculele electrice continuă să câștige teren, însă reprezintă încă o pondere redusă din întregul parc auto european, ceea ce explică de ce mașinile pe benzină și diesel vor continua să fie prezente pe șosele încă mulți ani.

Specialiștii explică această tendință prin mai mulți factori. Costurile ridicate ale mașinilor noi, inflația din ultimii ani, dobânzile mai mari la creditele auto și fiabilitatea crescută a automobilelor moderne îi determină pe proprietari să își păstreze vehiculele mai mult timp decât în trecut. În plus, perturbările din lanțurile de aprovizionare produse în perioada pandemiei au redus oferta de automobile noi și au contribuit la prelungirea duratei de utilizare a celor existente.

Creșterea vârstei medii a parcului auto nu este un fenomen izolat, ci unul care se regăsește în majoritatea statelor europene. Datele centralizate de ACEA arată că în multe țări autoturismele aflate în circulație au depășit deja pragul de 12 ani vechime, iar în unele state din sudul și estul Europei media este chiar mai ridicată.

Analiza Agenției Europene de Mediu evidențiază că durata de viață a unui autoturism poate varia semnificativ în funcție de regiune. Literatura de specialitate citată de instituție estimează că, în Europa Occidentală, un autoturism este utilizat în medie aproximativ 18 ani, în timp ce în Europa de Est durata medie poate ajunge la aproximativ 28 de ani. Aceste diferențe sunt influențate de nivelul veniturilor, ritmul înnoirii parcului auto și piața mașinilor second-hand.

În paralel, numărul autoturismelor aflate în circulație continuă să crească. Raportul ACEA arată că parcul auto european s-a extins și în 2024, ceea ce înseamnă că vehiculele noi se adaugă unui număr deja foarte mare de automobile mai vechi, fără ca acestea să fie scoase rapid din exploatare.

Datele mai arată că tranziția către mobilitatea electrică nu schimbă peste noapte structura parcului auto. Chiar dacă înmatriculările de vehicule electrice sunt în creștere, acestea reprezintă încă doar o fracțiune din totalul autoturismelor aflate pe drumurile europene. Din acest motiv, motoarele pe benzină și diesel continuă să reprezinte coloana vertebrală a transportului rutier în Europa.

Pentru piața auto, aceste statistici confirmă o schimbare importantă de comportament. Șoferii nu mai înlocuiesc autoturismele la intervale scurte, iar creșterea duratei de utilizare indică faptul că fiabilitatea modelelor moderne, alături de costurile ridicate ale achiziției unui vehicul nou, determină proprietarii să investească mai degrabă în întreținerea mașinilor existente decât într-o schimbare rapidă a automobilului.