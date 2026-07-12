Taxe mai mari pentru turiști în Europa. Vacanțele în destinațiile preferate de români devin tot mai scumpe

Noile taxe turistice introduse în mai multe state europene încep să majoreze costul vacanțelor pentru milioane de călători, inclusiv pentru români. Autoritățile din orașe și regiuni foarte vizitate justifică măsurile prin nevoia de a limita turismul excesiv și de a obține venituri suplimentare pentru infrastructură și servicii publice. În unele cazuri, tarifele au fost deja majorate, iar alte creșteri sunt pregătite pentru următorii ani. Printre destinațiile vizate se numără Austria, Spania, Italia, Grecia, Portugalia și Olanda.

Noile taxe aplicate turiștilor schimbă regulile în mai multe dintre cele mai populare destinații europene, pe fondul presiunii tot mai mari exercitate de numărul record de vizitatori asupra infrastructurii locale și a comunităților.

Austria se numără printre statele care au decis deja majorarea contribuțiilor plătite de turiști. La Viena, autoritățile au crescut, de la începutul acestei luni, taxa turistică de la 3,2% la 5% din costul cazării. Planurile administrației prevăd o nouă majorare din iulie 2027, când nivelul taxei va ajunge la 8%.

Decizia vine în contextul unei creșteri accelerate a turismului în capitala Austriei. Potrivit autorităților locale, numărul înnoptărilor s-a dublat în ultimele două decenii și depășește în prezent pragul de 20 de milioane pe an.

Spania pregătește, la rândul său, măsuri mai dure pentru turiștii care ajung în Barcelona cu nave de croazieră. Autoritățile locale propun triplarea taxei aplicate pasagerilor care petrec în oraș mai puțin de 12 ore. Dacă proiectul va fi aprobat, suma va crește de la 11 euro la 30 de euro pe zi, măsura fiind justificată prin necesitatea reducerii fenomenului de supra-turism.

Pe lângă majorarea taxelor de cazare, unele state europene introduc și reguli mai stricte pentru vizitatori, în încercarea de a proteja patrimoniul și de a limita efectele turismului excesiv.

În Italia, noul primar al Veneției propune majorarea taxei de acces pentru turiștii care vizitează orașul doar pentru o zi. În prezent, aceasta variază între 5 și 10 euro, însă, în perioadele cu aflux foarte mare de vizitatori, taxa ar putea urca la 30 sau chiar 50 de euro, dacă Guvernul italian va aproba modificarea.

Grecia aplică deja o taxă de reziliență climatică pentru fiecare noapte de cazare. În cazul hotelurilor din categoriile superioare, valoarea acesteia poate depăși 10-15 euro pe noapte. În paralel, autoritățile elene au înăsprit și regimul sancțiunilor aplicate turiștilor. Amenzile pot ajunge la 900 de euro pentru purtarea pantofilor cu toc în siturile arheologice și până la 1.500 de euro pentru fumatul într-un autoturism în care se află un copil.

Și Portugalia a majorat costurile suportate de vizitatori. La Lisabona, taxa turistică a fost dublată, de la doi la patru euro pentru fiecare noapte de cazare. În plus, pasagerii navelor de croazieră achită o taxă suplimentară de doi euro.

În Olanda, Amsterdam continuă să aplice una dintre cele mai ridicate taxe turistice din Europa, respectiv 12,5% din costul cazării. Autoritățile locale susțin că nivelul ridicat al taxei este necesar pentru gestionarea fluxului de turiști și pentru finanțarea investițiilor în infrastructură și în serviciile publice destinate atât locuitorilor, cât și vizitatorilor.