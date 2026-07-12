Orașul spaniol care a depășit Londra și Paris pe piața imobiliară de lux

Marbella, oraș situat în provincia Málaga, în sudul Spaniei, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai căutate destinații pentru investițiile imobiliare de lux. Localitatea de pe Costa del Sol, cu aproximativ 160.000 de locuitori, oferă în prezent un raport valoare-preț considerat mai avantajos decât în unele dintre cele mai cunoscute piețe rezidențiale premium din lume, precum Londra, Paris, Monaco sau New York.

Datele prezentate în raportul Market Report 2026, citat de publicația El Economista, indică faptul că Marbella a ajuns să atragă un număr tot mai mare de cumpărători internaționali interesați de proprietăți exclusiviste.

Orașul este cunoscut pentru cartierele și urbanizațiile sale de lux, unde se află vile cu valori de zeci de milioane de euro. În aceste zone au proprietăți persoane cu averi considerabile din întreaga lume, printre care se numără nume precum George Clooney și Novak Djokovic.

În apropiere de Marbella, în municipiul Benahavís, se află La Zagaleta, una dintre cele mai exclusiviste comunități rezidențiale din Europa. Zona are acces controlat, servicii de securitate permanente, terenuri proprii de golf și un heliport destinat rezidenților.

Zona formată din Marbella, Estepona și Benahavís, cunoscută drept „Triunghiul de Aur” al Costa del Sol, a înregistrat în 2025 un total de 8.540 de tranzacții rezidențiale. Dintre acestea, Marbella a concentrat 4.379 de tranzacții, fiind urmată de Estepona, cu 3.449, și Benahavís, cu 712.

Numărul operațiunilor a fost ușor mai redus față de anul precedent, însă specialiștii consideră că piața traversează o etapă de maturizare după perioada de creștere accelerată din ultimii ani. Prețurile locuințelor continuă să rămână ridicate în această zonă. În Marbella, valoarea medie ajunge la 4.424 de euro pe metru pătrat, în timp ce în Benahavís este de 4.100 de euro pe metru pătrat. În Estepona, prețul este mai redus, situându-se la 3.218 euro pe metru pătrat.

Unul dintre punctele evidențiate în raport este diferența dintre suprafața care poate fi cumpărată cu o investiție de un milion de dolari în principalele piețe imobiliare de lux. În Marbella, această sumă permite achiziționarea a aproximativ 82 de metri pătrați de locuință premium. Comparativ, aceeași investiție asigură aproximativ 46 de metri pătrați în Londra, 39 de metri pătrați în Paris, 37 de metri pătrați în New York și 33 de metri pătrați în Monaco.

Segmentul locuințelor de lux din Marbella a continuat să se dezvolte în 2025. Potrivit datelor citate, proprietățile premium din oraș au înregistrat o creștere de 8,1%, peste media globală a piețelor rezidențiale de lux, estimată la 3,2%.

Un factor important care influențează evoluția prețurilor este disponibilitatea redusă a terenurilor în zonele exclusiviste. Cartierе precum Milla de Oro, Sierra Blanca, Nueva Andalucía și La Zagaleta au un spațiu limitat pentru noi construcții, ceea ce menține presiunea asupra pieței.

Pe lângă cumpărătorii tradiționali proveniți din Marea Britanie, Germania și țările nordice, Costa del Sol atrage în prezent investitori din America de Nord, Orientul Mijlociu, Polonia și Europa de Est, inclusiv Rusia.

Interesul pentru proprietățile de lux din Marbella este susținut și de infrastructura dezvoltată a regiunii. Conexiunile internaționale prin aeroportul din Málaga, existența școlilor internaționale, serviciile medicale private, nivelul de siguranță, oferta gastronomică și climatul mediteranean reprezintă elemente asociate cu atractivitatea zonei pentru rezidenți și investitori.