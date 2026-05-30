Taxa pe lux în Europa 2026. Cum sunt impozitate casele și mașinile scumpe în România și în marele orașe din UE
SURSA FOTO: Dreamstime/Taxe
Taxarea bunurilor de lux în Europa nu urmează un model unic, ci variază semnificativ de la impozite directe pe proprietăți și mașini de mare valoare, cum este cazul României, până la sisteme indirecte bazate pe venituri, emisii și avere netă, precum în Germania, Franța, Spania și Austria. În 2026, diferențele dintre state sunt majore: unele țări aplică impozite progresive pe patrimoniu, altele taxe ecologice severe sau limitări fiscale pe investiții, ceea ce transformă „luxul” într-un concept fiscal extrem de diferit în funcție de jurisdicție.
Taxa pe lux în România
Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare ridicată a înregistrat o majorare importantă, cota de impozitare fiind triplată de la 0,3% la 0,9%.
Noile prevederi vizează atât locuințele de mare valoare, cât și autoturismele scumpe, introducând criterii clare de evaluare, plafoane de taxare și termene stricte de declarare și plată.
|Categorie
|Tip bun
|Prag de taxare
|Cine plătește
|Bază de calcul
|Cotă impozitare
|Particularități
|Locuințe de lux
|Clădiri rezidențiale
|> 2.500.000 lei (~500.000 €)
|Persoane fizice
|Doar suma care depășește 2.500.000 lei
|0,9%
|Nu se taxează întreaga valoare, doar diferența peste plafon
|Autoturisme de valoare mare
|Mașini noi sau second-hand
|> 375.000 lei (~75.000 €)
|Persoane fizice și juridice
|Diferența dintre valoarea de achiziție și 375.000 lei
|0,9%
|Se aplică anual timp de maximum 5 ani de la achiziție
Implementarea taxei implică și obligații administrative clare:
- Pentru imobile: declararea și plata se efectuează anual, până la data de 30 aprilie
- Pentru autoturisme: termenul limită de declarare și plată este 30 septembrie
În ambele cazuri, contribuabilii trebuie să depună Declarația 216 la organul fiscal teritorial competent.
Taxa pe lux în Germania
În Germania nu există o taxă pe lux ca în România, adică nu sunt impuse impozite speciale în funcție de prețul bunurilor (case scumpe, mașini de lux etc.). În schimb, sistemul fiscal se bazează pe impozitare progresivă pe venit și taxe indirecte (consum, proprietate, transfer).
|Domeniu
|Cum este taxat
|Detalii cheie
|Impozit pe avere
|Nu se aplică
|Vermögensteuer este suspendat din 1997; discuțiile pentru reintroducere (ex. averi > 1 mil. €) nu au fost adoptate
|Venituri mari
|Impozitare progresivă
|Cota maximă ajunge la ~45% („Reichensteuer”), plus posibil Solidaritätszuschlag
|Autoturisme
|Taxă pe utilizare
|Impozit calculat după cilindree + emisii CO₂, nu după preț
|Imobile
|Taxă la achiziție
|Grunderwerbsteuer între 3,5% și 6,5% (variază pe land), fără impozit special pe „lux”
|Consum (TVA)
|Taxă standard
|TVA 19% pentru majoritatea bunurilor, inclusiv produse premium
Taxa pe lux în Franța
În Franța, ideea de „taxă pe lux” nu este aplicată prin impozite simple pe bunuri scumpe, ci printr-un sistem fiscal complex și agresiv, care vizează în special averile imobiliare mari și impactul ecologic al bunurilor de lux. Spre deosebire de alte state europene, Franța combină impozitarea progresivă a patrimoniului cu taxe ecologice severe pe vehicule și bunuri cu amprentă mare de carbon.
|Domeniu
|Mecanism de taxare
|Prag / condiții
|Cote / valori
|Ce este vizat
|Observații
|Impozit pe averea imobiliară (IFI)
|Impôt sur la fortune immobilière (impozit pe patrimoniu imobiliar net)
|> 1.300.000 € patrimoniu imobiliar net
|0,5% – 1,5% (progresiv)
|Toate proprietățile imobiliare (directe/indirecte)
|Se aplică doar imobiliarele, nu bunuri mobile
|Bază de calcul IFI
|Patrimoniu net imobiliar
|Toate proprietățile – datorii/credite
|Reducere 30% pentru locuința principală
|Locuințe + investiții imobiliare
|Locuința principală este parțial protejată
|Transe IFI
|Impozitare progresivă
|800.000 € – 10.000.000 €+
|0,5% → 1,5%
|Patrimoniu imobiliar total
|Crește progresiv odată cu averea
|Declarare
|Formular fiscal 2042-IFI
|Depunere anuală
|—
|Toți contribuabilii IFI
|Se depune online cu venitul anual
|Taxa auto (malus ecologic + greutate)
|Impozit pe emisii + masă
|Din 108 g/km CO₂
|până la 80.000 €
|Mașini puternice și grele
|Nu se ia în calcul prețul de achiziție
|Malus CO₂
|Taxă pe emisii
|> 108 g/km CO₂
|progresiv, maxim la 192+ g/km
|Motoare mari / sport / SUV
|Penalizare severă pentru poluare
|Taxă maximă auto
|Nivel superior CO₂
|> 192 g/km CO₂
|până la 80.000 €
|Supercaruri / SUV-uri mari
|Taxă la prima înmatriculare
|Malus greutate
|Taxă pe masă
|> 1.600 kg
|10 € – 30 € / kg
|SUV-uri și mașini grele
|Se cumulează cu malus CO₂
|Plafon total auto
|Limitare cumulată
|CO₂ + greutate
|max. 80.000 €
|Vehicule de lux
|Limitează taxarea totală
|Iahturi & avioane private
|Taxe de utilizare și operare
|> 15 metri iahturi / jeturi private
|variabil
|Bunuri mobile de lux
|Nu intră în IFI
|Costuri indirecte
|Combustibil + operare
|permanent
|suprataxe ridicate
|aviație privată / yachturi
|Crește costul total de deținere
|Bunuri de lux (ceasuri, bijuterii etc.)
|TVA standard
|toate achizițiile
|20% TVA
|produse premium
|Nu există taxă specială de lux
|TVA general
|Taxă pe consum
|universal
|20%
|toate bunurile de consum
|Se aplică uniform în economie
Taxa pe lux în Spania
În Spania nu există o taxă unică pe bunuri de lux (case sau mașini scumpe), ci un sistem bazat pe impozitarea averii nete totale și pe taxe ridicate la achiziție. Particularitatea majoră este că nivelul de taxare diferă semnificativ în funcție de regiunea (comunitatea autonomă) de rezidență.
|Domeniu
|Tip impozit
|Prag / bază
|Cote / valori
|Cine este afectat
|Observații
|Impozit pe patrimoniu (IP)
|Taxă pe avere netă globală
|> 700.000 € (scutire națională)
|0,2% – 3,5%
|Persoane fizice
|Include active totale minus datorii
|Scutire locuință principală
|Deductibil din IP
|până la 300.000 €
|100% scutire parțială
|Proprietari rezidenți
|Se aplică doar reședinței principale
|Variabilitate regională
|Reguli locale IP
|Madrid & Andaluzia → 0% efectiv
|bonificație 100%
|Depinde de regiune
|Catalonia, Valencia, Baleare aplică cote integrale
|Impozit de solidaritate (ITSGF)
|Taxă națională pe avere mare
|> ~3.000.000 € (≈3,7M € efectiv)
|1,7% – 3,5%
|Marile averi
|Se aplică unde IP este redus/eliminat
|Evitare dubla impunere
|Credit fiscal
|Deduce IP plătit
|—
|Contribuabili mari
|Evită taxarea dublă
|Mașini de lux
|Taxă CO₂ la înmatriculare
|> 200 g/km CO₂
|până la 14,75%
|Mașini sport / SUV
|Calcul pe emisii, nu pe preț
|Iahturi & avioane private
|Taxă de înmatriculare
|> 15 m / aeronave noi
|14,75%
|Bunuri de lux mobile
|Similar cu mașinile puternice
|Imobile noi
|TVA + taxe juridice
|achiziție nouă
|TVA 10% + IAJD ~1,5%
|Cumpărători proprietăți noi
|Cost total ridicat la achiziție
|Imobile second-hand
|Taxă transfer (ITP)
|în funcție de regiune
|6% – 11%
|Cumpărători locuințe
|Poate urca la 11% pentru sume mari
|Imobile scumpe
|Supra-taxare regională
|> 1 milion €
|progresiv
|Proprietăți de lux
|Unele regiuni cresc cota
Taxa pe lux în Austria
Austria nu are o taxă clasică pe lux sau un impozit general pe avere. În schimb, bunurile scumpe sunt descurajate prin limitări fiscale pe investiții imobiliare, deduceri restricționate pentru mașini și impozitare foarte mare a veniturilor ridicate. Modelul este unul indirect, dar strict în anumite segmente.
|Domeniu
|Mecanism fiscal
|Prag / regulă
|Impact fiscal
|Cine este vizat
|Observații
|Imobile de lux
|Limitare deducere TVA (2026)
|> 2.000.000 € cost achiziție/construcție
|Pierdere deducere TVA (input VAT)
|Dezvoltatori / investitori
|Se aplică dacă pragul este depășit în 5 ani
|Impozit proprietate
|Grundsteuer (local)
|evaluare municipală
|max. ~1% din valoarea fiscală
|Proprietari
|Bază fiscală mult sub prețul pieței
|Mașini de lux (Luxustangente)
|Limită deductibilitate fiscală
|40.000 € (2026)
|partea peste prag nu este deductibilă
|Mașini pe firmă
|Prag planificat: 55.000 € din 2027
|Taxa auto (NoVA)
|Taxă pe emisii CO₂
|la achiziție vehicul nou
|până la ~80% din valoare
|SUV-uri, sport cars
|Penalizare puternică pe performanță
|Venituri mari
|Impozit progresiv (Reichensteuer)
|> 1.000.000 € venit anual
|până la 55%
|Persoane cu venituri mari
|Cel mai ridicat prag din sistem
|TVA consum
|Taxă standard
|toate bunurile
|20%
|consumatori
|Se aplică inclusiv produselor de lux
|Succesiuni
|Impozit eliminat
|0% pe moștenire
|—
|moștenitori
|Abolit din 2008
|Transfer către fundații
|Taxă nouă (2026)
|către Privatstiftungen
|3,5%
|structuri patrimoniale
|Vizează optimizarea fiscală
|Bunuri de lux
|Nu există taxă dedicată
|—
|indirect prin TVA/venit
|consum general
|Nu există „lux tax” explicit
Recomandările noastre
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.