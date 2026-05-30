Taxa pe lux în Europa 2026. Cum sunt impozitate casele și mașinile scumpe în România și în marele orașe din UE

Taxarea bunurilor de lux în Europa nu urmează un model unic, ci variază semnificativ de la impozite directe pe proprietăți și mașini de mare valoare, cum este cazul României, până la sisteme indirecte bazate pe venituri, emisii și avere netă, precum în Germania, Franța, Spania și Austria. În 2026, diferențele dintre state sunt majore: unele țări aplică impozite progresive pe patrimoniu, altele taxe ecologice severe sau limitări fiscale pe investiții, ceea ce transformă „luxul” într-un concept fiscal extrem de diferit în funcție de jurisdicție.

Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare ridicată a înregistrat o majorare importantă, cota de impozitare fiind triplată de la 0,3% la 0,9%.

Noile prevederi vizează atât locuințele de mare valoare, cât și autoturismele scumpe, introducând criterii clare de evaluare, plafoane de taxare și termene stricte de declarare și plată.

Categorie Tip bun Prag de taxare Cine plătește Bază de calcul Cotă impozitare Particularități Locuințe de lux Clădiri rezidențiale > 2.500.000 lei (~500.000 €) Persoane fizice Doar suma care depășește 2.500.000 lei 0,9% Nu se taxează întreaga valoare, doar diferența peste plafon Autoturisme de valoare mare Mașini noi sau second-hand > 375.000 lei (~75.000 €) Persoane fizice și juridice Diferența dintre valoarea de achiziție și 375.000 lei 0,9% Se aplică anual timp de maximum 5 ani de la achiziție

Implementarea taxei implică și obligații administrative clare:

Pentru imobile: declararea și plata se efectuează anual, până la data de 30 aprilie

Pentru autoturisme: termenul limită de declarare și plată este 30 septembrie

În ambele cazuri, contribuabilii trebuie să depună Declarația 216 la organul fiscal teritorial competent.

În Germania nu există o taxă pe lux ca în România, adică nu sunt impuse impozite speciale în funcție de prețul bunurilor (case scumpe, mașini de lux etc.). În schimb, sistemul fiscal se bazează pe impozitare progresivă pe venit și taxe indirecte (consum, proprietate, transfer).

Domeniu Cum este taxat Detalii cheie Impozit pe avere Nu se aplică Vermögensteuer este suspendat din 1997; discuțiile pentru reintroducere (ex. averi > 1 mil. €) nu au fost adoptate Venituri mari Impozitare progresivă Cota maximă ajunge la ~45% („Reichensteuer”), plus posibil Solidaritätszuschlag Autoturisme Taxă pe utilizare Impozit calculat după cilindree + emisii CO₂, nu după preț Imobile Taxă la achiziție Grunderwerbsteuer între 3,5% și 6,5% (variază pe land), fără impozit special pe „lux” Consum (TVA) Taxă standard TVA 19% pentru majoritatea bunurilor, inclusiv produse premium

În Franța, ideea de „taxă pe lux” nu este aplicată prin impozite simple pe bunuri scumpe, ci printr-un sistem fiscal complex și agresiv, care vizează în special averile imobiliare mari și impactul ecologic al bunurilor de lux. Spre deosebire de alte state europene, Franța combină impozitarea progresivă a patrimoniului cu taxe ecologice severe pe vehicule și bunuri cu amprentă mare de carbon.

Domeniu Mecanism de taxare Prag / condiții Cote / valori Ce este vizat Observații Impozit pe averea imobiliară (IFI) Impôt sur la fortune immobilière (impozit pe patrimoniu imobiliar net) > 1.300.000 € patrimoniu imobiliar net 0,5% – 1,5% (progresiv) Toate proprietățile imobiliare (directe/indirecte) Se aplică doar imobiliarele, nu bunuri mobile Bază de calcul IFI Patrimoniu net imobiliar Toate proprietățile – datorii/credite Reducere 30% pentru locuința principală Locuințe + investiții imobiliare Locuința principală este parțial protejată Transe IFI Impozitare progresivă 800.000 € – 10.000.000 €+ 0,5% → 1,5% Patrimoniu imobiliar total Crește progresiv odată cu averea Declarare Formular fiscal 2042-IFI Depunere anuală — Toți contribuabilii IFI Se depune online cu venitul anual Taxa auto (malus ecologic + greutate) Impozit pe emisii + masă Din 108 g/km CO₂ până la 80.000 € Mașini puternice și grele Nu se ia în calcul prețul de achiziție Malus CO₂ Taxă pe emisii > 108 g/km CO₂ progresiv, maxim la 192+ g/km Motoare mari / sport / SUV Penalizare severă pentru poluare Taxă maximă auto Nivel superior CO₂ > 192 g/km CO₂ până la 80.000 € Supercaruri / SUV-uri mari Taxă la prima înmatriculare Malus greutate Taxă pe masă > 1.600 kg 10 € – 30 € / kg SUV-uri și mașini grele Se cumulează cu malus CO₂ Plafon total auto Limitare cumulată CO₂ + greutate max. 80.000 € Vehicule de lux Limitează taxarea totală Iahturi & avioane private Taxe de utilizare și operare > 15 metri iahturi / jeturi private variabil Bunuri mobile de lux Nu intră în IFI Costuri indirecte Combustibil + operare permanent suprataxe ridicate aviație privată / yachturi Crește costul total de deținere Bunuri de lux (ceasuri, bijuterii etc.) TVA standard toate achizițiile 20% TVA produse premium Nu există taxă specială de lux TVA general Taxă pe consum universal 20% toate bunurile de consum Se aplică uniform în economie

În Spania nu există o taxă unică pe bunuri de lux (case sau mașini scumpe), ci un sistem bazat pe impozitarea averii nete totale și pe taxe ridicate la achiziție. Particularitatea majoră este că nivelul de taxare diferă semnificativ în funcție de regiunea (comunitatea autonomă) de rezidență.

Domeniu Tip impozit Prag / bază Cote / valori Cine este afectat Observații Impozit pe patrimoniu (IP) Taxă pe avere netă globală > 700.000 € (scutire națională) 0,2% – 3,5% Persoane fizice Include active totale minus datorii Scutire locuință principală Deductibil din IP până la 300.000 € 100% scutire parțială Proprietari rezidenți Se aplică doar reședinței principale Variabilitate regională Reguli locale IP Madrid & Andaluzia → 0% efectiv bonificație 100% Depinde de regiune Catalonia, Valencia, Baleare aplică cote integrale Impozit de solidaritate (ITSGF) Taxă națională pe avere mare > ~3.000.000 € (≈3,7M € efectiv) 1,7% – 3,5% Marile averi Se aplică unde IP este redus/eliminat Evitare dubla impunere Credit fiscal Deduce IP plătit — Contribuabili mari Evită taxarea dublă Mașini de lux Taxă CO₂ la înmatriculare > 200 g/km CO₂ până la 14,75% Mașini sport / SUV Calcul pe emisii, nu pe preț Iahturi & avioane private Taxă de înmatriculare > 15 m / aeronave noi 14,75% Bunuri de lux mobile Similar cu mașinile puternice Imobile noi TVA + taxe juridice achiziție nouă TVA 10% + IAJD ~1,5% Cumpărători proprietăți noi Cost total ridicat la achiziție Imobile second-hand Taxă transfer (ITP) în funcție de regiune 6% – 11% Cumpărători locuințe Poate urca la 11% pentru sume mari Imobile scumpe Supra-taxare regională > 1 milion € progresiv Proprietăți de lux Unele regiuni cresc cota

Austria nu are o taxă clasică pe lux sau un impozit general pe avere. În schimb, bunurile scumpe sunt descurajate prin limitări fiscale pe investiții imobiliare, deduceri restricționate pentru mașini și impozitare foarte mare a veniturilor ridicate. Modelul este unul indirect, dar strict în anumite segmente.