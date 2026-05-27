Renault își securizează producția în Spania. Constructorul francez accelerează investițiile în electrificare și mobilitate autonomă

Renault a anunțat un acord preliminar cu sindicatele din Spania pentru menținerea producției în două uzine și protejarea a peste 6.000 de locuri de muncă directe în perioada 2026-2028. În paralel, grupul francez continuă extinderea proiectelor de mobilitate autonomă la Roland-Garros și readuce în atenție moștenirea sa aeronautică prin relansarea simbolică a avionului Renault Caudron Rafale. Strategia companiei vine într-un moment dificil pentru piața auto europeană, în care Renault a raportat scăderi de vânzări și diminuarea cotei de piață în Uniunea Europeană.

Renault a ajuns la un acord preliminar cu organizațiile sindicale din Spania pentru fabricarea a cinci modele noi în uzinele din Palencia și Valladolid, înțelegerea urmând să asigure continuitatea activității industriale și menținerea a aproximativ 6.000 de locuri de muncă directe.

Acordul vizează perioada 2026-2028 și include prevederi legate de salarii, flexibilitate operațională, organizarea muncii și măsuri sociale pentru angajați. În plus, compania franceză pregătește extinderea producției de vehicule electrice în Spania, într-un context în care statul iberic încearcă să atragă investiții industriale prin scheme de ajutor și costuri energetice mai reduse decât în alte state europene.

Înțelegerea va permite uzinei din Valladolid să își continue activitatea pe termen lung, iar fabrica din Palencia va trece printr-o transformare tehnologică importantă, urmând să utilizeze noua platformă electrică RGEV Medium 2.0.

Condițiile negociate includ plafonarea numărului de zile de sâmbătă lucrate și elaborarea unui protocol privind controlul temperaturii și îmbunătățirea condițiilor de muncă în fabrici. Acordul trebuie ratificat de sindicatele implicate înainte de intrarea oficială în vigoare.

Datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile arată însă că Renault traversează o perioadă mai complicată pe piața europeană. În aprilie, cota de piață a grupului în Uniunea Europeană a coborât la 10,1%, în timp ce volumele de vânzări s-au redus cu 4,3%, până la 98.055 de unități. În același timp, înmatriculările Dacia au scăzut cu 4,1%, până la 42.219 unități.

Renault continuă colaborarea cu compania WeRide în domeniul conducerii autonome, cele două grupuri revenind pentru al treilea an consecutiv la turneul de tenis Roland-Garros cu un serviciu autonom de transport public.

Compania WeRide, specializată în tehnologii de conducere autonomă, va opera din nou Robobusul autonom în cadrul competiției de la Paris, după ce din 2024 acesta a devenit singurul serviciu public autonom disponibil pentru spectatorii turneului. Operatorul vehiculului în acest an este compania beti, care coordonează operațiunile la sol.

Pe durata evenimentului, autobuzul autonom va circula pe un traseu de 2,8 kilometri, între Carrefour des Anciens Combattants, Biroul de Primire Gate 5 Village și Porte d’Auteuil. Călătoria durează aproximativ 12 minute, iar serviciul este disponibil între 24 mai și 7 iunie, inclusiv în intervale nocturne.

Roland-Garros reprezintă pentru Renault și WeRide un test important pentru tehnologia autonomă, având în vedere fluxul ridicat de persoane și infrastructura urbană complexă din jurul complexului sportiv. Proiectul face parte din strategia mai amplă de extindere a mobilității autonome în Europa.

În martie 2025, Renault și WeRide au lansat un serviciu Robobus complet fără șofer în regiunea Drôme din Franța și un proiect pilot în centrul Barcelonei, acesta fiind primul test pe drumurile publice din Spania al unui vehicul autonom de nivel L4 pentru transportul pasagerilor.

Compania WeRide a anunțat că Europa rămâne una dintre piețele-cheie pentru dezvoltarea tehnologiilor autonome. În prezent, grupul are operațiuni active în Franța, Belgia, Elveția și Slovacia. În Belgia, Robobusul funcționează deja comercial, iar în Elveția compania a eliminat șoferul de siguranță din primul rând al vehiculului utilizat pe aeroportul din Zurich.

Tot în Elveția urmează lansarea unor servicii Robotaxi complet autonome, iar în Slovacia compania pregătește una dintre cele mai ample implementări comerciale multi-produs de conducere autonomă din Europa.

Renault a readus în atenția publicului una dintre cele mai importante creații din istoria sa aeronautică, după ce avionul Renault Caudron Rafale C.460 a efectuat primele zboruri publice la aproape 90 de ani de la stabilirea recordurilor istorice din anii 1930.

Aeronava a zburat pe 23 și 24 mai în cadrul salonului aviatic „Le Temps des Hélices” de la La Ferté-Alais, lângă Paris. Evenimentul marchează reconectarea Renault cu tradiția sa în domeniul aviației și cu valorile care au definit compania timp de peste un secol: inovație, performanță și îndrăzneală tehnologică.

Constructorul francez a publicat și un material video de tip „making-of”, care prezintă procesul de restaurare și pregătire a aeronavei pentru revenirea în aer. Programul de restaurare a început în iulie 2024 și a fost coordonat de compania Aéro Restauration Service din Dijon, sub conducerea pilotului și restauratorului Bruno Ducreux.

Proiectul a inclus demontarea completă a structurii aeronavei, verificarea și consolidarea șasiului, precum și numeroase teste tehnice și zboruri experimentale înainte de autorizarea revenirii în aer în 2026.

Renault amintește că modelul Caudron Rafale a devenit celebru în 1934, când aviatoarea Hélène Boucher a stabilit un nou record mondial feminin de viteză. Avionul a devenit ulterior un simbol al progresului tehnologic și al performanței industriale franceze.

Numele „Rafale” a fost readus în gama Renault în 2023, odată cu lansarea SUV-ului coupé Renault Rafale, prezentat oficial la Salonul Aeronautic de la Paris. Modelul reprezintă vârful gamei premium a constructorului francez și marchează revenirea Renault în segmentul D.

Noua generație Renault Rafale este disponibilă inclusiv într-o versiune plug-in hybrid de 300 CP, dezvoltată împreună cu inginerii Alpine. Modelul oferă tracțiune integrală, direcție pe patru roți și o autonomie electrică de până la 105 kilometri în regim urban.