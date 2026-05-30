Robotaxiurile intră în marile orașe. Industria auto accelerează tranziția către mobilitatea autonomă

Robotaxiurile se extind accelerat în marile orașe din SUA și China, iar industria auto investește miliarde de dolari în transportul autonom. Companii precum Waymo, Tesla, Baidu sau Pony.ai își măresc flotele comerciale și testează noi servicii fără șofer. În 2026, mobilitatea autonomă devine unul dintre cele mai importante pariuri economice și tehnologice ale industriei auto globale. Autoritățile încearcă, în paralel, să adapteze legislația la dezvoltarea rapidă a acestor sisteme.

Robotaxiurile au trecut în ultimii doi ani din faza experimentală într-o etapă de extindere comercială accelerată, în special în Statele Unite și China. Marile companii tehnologice și constructorii auto încearcă să transforme transportul autonom într-un model economic capabil să reducă costurile serviciilor de mobilitate urbană și să genereze venituri recurente din curse operate fără șofer.

Industria auto investește masiv în dezvoltarea vehiculelor autonome, în sisteme bazate pe inteligență artificială și în infrastructura necesară operării flotelor autonome. Potrivit mai multor estimări publicate în 2026, piața globală a robotaxiurilor ar putea depăși pragul de 100 de miliarde de dolari în următorul deceniu, pe fondul extinderii rapide a serviciilor comerciale autonome în marile orașe.

Waymo, compania controlată de Alphabet, rămâne liderul pieței americane. Waymo accelerează extinderea flotelor autonome și pregătește lansarea noii generații de robotaxiuri dezvoltate împreună cu producătorul chinez Zeekr. Noul model, denumit Ojai, este construit special pentru transport urban autonom și face parte din strategia companiei de a crește rapid numărul vehiculelor fără șofer din marile orașe americane.

Vehiculele Ojai, vopsite într-o nuanță albastru-pal, au început deja să transporte pasageri în California și Arizona, potrivit informațiilor publicate de Wired. Modelul utilizează sistemul autonom de generația a șasea dezvoltat de Waymo și integrează senzori lidar, camere și radare pentru navigarea urbană.

Proiectul este realizat împreună cu grupul chinez Geely, proprietarul Zeekr, ceea ce evidențiază dimensiunea globală a investițiilor și parteneriatelor din industria mobilității autonome. Lansarea noii flote vine într-un moment în care competiția dintre SUA și China pentru dominația pieței robotaxiurilor se intensifică puternic.

Robotaxiurile sale operează deja în San Francisco, Phoenix, Los Angeles și Austin, unde efectuează sute de mii de curse săptămânal. Compania a anunțat recent introducerea unei noi generații de vehicule autonome dezvoltate împreună cu producătorul Zeekr, într-un proiect destinat extinderii accelerate a flotelor comerciale.

Potrivit datelor publicate în acest an, Waymo a efectuat aproximativ 15 milioane de curse autonome în 2025 și a atras noi finanțări care au ridicat evaluarea companiei la aproximativ 126 de miliarde de dolari.

Date importante despre piața robotaxiurilor în 2026:

Waymo operează servicii comerciale autonome în mai multe orașe americane;

Pony.ai intenționează să ajungă la circa 3.500 de vehicule autonome în 2026;

WeRide estimează livrarea a aproximativ 2.000 de robotaxiuri GXR în acest an;

Piața globală a robotaxiurilor ar putea depăși 96 miliarde dolari până în 2034;

Ritmurile anuale de creștere estimate pentru industrie depășesc în unele analize 70%.

Robotaxiurile reprezintă și un nou teren de competiție tehnologică între Statele Unite și China, cele două piețe care domină în prezent dezvoltarea serviciilor autonome comerciale.

Platforma Apollo Go, controlată de Baidu, operează deja servicii comerciale în mai multe orașe chineze, inclusiv Wuhan și Beijing. În anumite zone urbane, robotaxiurile circulă fără șofer de siguranță, iar autoritățile locale susțin extinderea proiectelor autonome pentru reducerea costurilor de transport și dezvoltarea industriilor AI.

Compania Pony.ai și-a accelerat puternic investițiile în 2026, după creșterea cererii pentru servicii autonome. Grupul a anunțat că veniturile generate de segmentul robotaxi au crescut de aproape cinci ori în primul trimestru al anului, iar flota comercială va continua să fie extinsă.

WeRide, un alt jucător important din piața chineză, pregătește de asemenea proiecte internaționale în parteneriat cu autorități și operatori de mobilitate din Orientul Mijlociu și Asia. Compania estimează că va livra aproximativ 2.000 de vehicule autonome în 2026.

Principalii jucători din industria robotaxiurilor:

Companie Țară Orașe principale Strategie Waymo SUA San Francisco, Phoenix, Los Angeles Extindere comercială cu noua flotă Ojai Tesla SUA Teste în mai multe state Rețea autonomă bazată pe AI Baidu Apollo Go China Wuhan, Beijing Flote urbane de mari dimensiuni Pony.ai China Guangzhou, Beijing Expansiune internațională WeRide China Guangzhou și alte regiuni Parteneriate globale

Tesla încearcă, la rândul său, să intre agresiv pe piața robotaxiurilor, mizând pe integrarea sistemului Full Self-Driving și pe costuri mai reduse față de competitorii care folosesc senzori lidar și infrastructură hardware mai complexă.

Compania lui Elon Musk promovează ideea unei rețele globale de vehicule autonome operate similar serviciilor ridesharing. Totuși, dezvoltarea Tesla este atent monitorizată de autoritățile americane și de experții în siguranță rutieră, în contextul dezbaterilor privind fiabilitatea sistemelor autonome utilizate de companie.

Un alt competitor important din piața americană este Zoox, compania de vehicule autonome controlată de Amazon. Grupul și-a extins în 2026 serviciile de robotaxi în San Francisco și Las Vegas și pregătește lansarea testelor comerciale în Austin și Miami.

Spre deosebire de mulți competitori care adaptează automobile clasice pentru condus autonom, Zoox dezvoltă vehicule create exclusiv pentru transport fără șofer. Robotaxiurile companiei nu au volan sau pedale și sunt proiectate special pentru servicii de mobilitate urbană operate integral de inteligență artificială.

Compania a anunțat că a depășit pragul de 350.000 de pasageri transportați și că aproximativ 500.000 de persoane s-au înscris deja pe listele de așteptare pentru serviciile sale autonome. Zoox pregătește inclusiv extinderea curselor către aeroportul Harry Reid din Las Vegas, într-un moment în care competiția dintre Waymo, Tesla și Amazon se intensifică puternic pe piața americană a robotaxiurilor.

Robotaxiurile continuă să se confrunte cu obstacole importante legate de siguranță, infrastructură și responsabilitate juridică, chiar dacă investițiile în sector cresc accelerat.

Mai multe incidente produse în ultimii ani au determinat autoritățile americane și chineze să intensifice verificările asupra serviciilor autonome. În unele cazuri, companiile au fost obligate să suspende temporar anumite operațiuni după incidente provocate de condițiile meteo extreme sau de dificultățile întâmpinate în zonele cu lucrări rutiere și trafic complex.

Specialiștii din industria auto susțin că sistemele autonome întâmpină încă probleme în interpretarea situațiilor neprevăzute din trafic, în special în condiții urbane dificile. Printre cele mai importante provocări se află:

funcționarea în condiții meteo extreme;

reacția la comportamentul imprevizibil al pietonilor;

interpretarea lucrărilor temporare din trafic;

lipsa unor reglementări unitare la nivel internațional;

responsabilitatea juridică în cazul accidentelor.

În paralel, autoritățile încearcă să adapteze legislația pentru noile servicii autonome. Mai multe state americane au relaxat regulile privind operarea vehiculelor fără șofer, în timp ce China accelerează aprobările pentru extinderea flotelor autonome în marile orașe.

Industria auto consideră că următorii ani vor fi decisivi pentru transformarea robotaxiurilor într-un serviciu de masă. Pe lângă Statele Unite și China, proiecte comerciale autonome sunt pregătite și în Europa, Orientul Mijlociu și Asia, unde mai multe administrații locale analizează integrarea transportului autonom în infrastructura urbană.

Analiștii estimează că dezvoltarea robotaxiurilor ar putea modifica radical modelul economic al transportului urban în următorul deceniu. Reducerea costurilor operaționale, eliminarea deficitului de șoferi și integrarea inteligenței artificiale în mobilitatea urbană sunt principalele argumente care susțin expansiunea accelerată a industriei autonome.