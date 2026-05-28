Prețul aurului scade ușor sub presiunea FED. Alertă pe piețe: „Indicatorul Buffett” a atins un record istoric în 2026

Piața financiară traversează un moment de incertitudine majoră, marcat de scăderea prețului aurului pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran și al neclarităților privind dobânzile Fed. În paralel, pe bursa americană, „indicatorul Buffett” a atins un record istoric îngrijorător în primăvara anului 2026, depășind pragul critic care a precedat marile crahuri bursiere, avertizând investitorii asupra unor evaluări extrem de ridicate.

Prețul aurului, joi, 28 mai 2026. Aurul și-a redus din pierderi astăzi, în urma publicării datelor privind inflația din SUA pentru luna aprilie, însă prețurile au înregistrat a treia scădere consecutivă, pe fondul scepticismului legat de un acord între SUA și Iran, care a umbrit perspectivele privind ratele dobânzilor.

Aurul spot a scăzut cu 0,6%, la 4.428,69 dolari uncia, după ce anterior în cadrul sesiunii atinsese cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii martie. Contractele futures pentru aur din SUA au scăzut cu 0,5%, la 4.426,20 dolari, scrie CNBC.

Datele au arătat că indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personal (PCE) din SUA a crescut cu 3,8% în ultimele 12 luni până în aprilie, în conformitate cu așteptările. Indicele prețurilor PCE a crescut cu 0,4% de la o lună la alta în aprilie, după un avans de 0,7% în martie.

Aceste cifre au oferit aurului un ușor moment de răgaz, sugerând că Rezerva Federală ar putea opta pentru menținerea ratelor dobânzilor la nivelul actual, în loc să urmeze o politică mai strictă, a declarat Bart Melek, șeful strategiei globale pentru mărfuri în cadrul TD Securities.

Aurul ar putea înregistra în continuare o tendință de scădere semnificativă, deoarece, chiar dacă războiul s-ar opri acum, prețurile energiei ar putea rămâne ridicate, a adăugat acesta.

Minuta ședinței Fed din 28-29 aprilie, publicată săptămâna trecută, a arătat că un număr tot mai mare de oficiali sunt deschiși la posibilitatea de a fi necesară o majorare a dobânzilor.

În ciuda statutului său de refugiu sigur, lingoul de aur are performanțe slabe atunci când dobânzile cresc, deoarece investitorii migrează către active purtătoare de randament.

„Problema pentru aur este că instabilitatea geopolitică nu mai acționează izolat. Prețurile mai mari ale energiei alimentează din nou îngrijorările legate de inflație, împingând randamentele obligațiunilor Trezoreriei ușor mai sus și, în același timp, consolidând dolarul”, a declarat Fawad Razaqzada, analist de piață la City Index.

Pe plan geopolitic, Iranul a vizat o bază aeriană americană, după ce Statele Unite au lovit ceea ce Washingtonul a descris ca fiind o operațiune iraniană cu drone în apropierea Strâmtorii Ormuz, iar președintele Donald Trump a respins un presupus acord de compromis cu Teheranul.

În același timp, argintul spot a scăzut cu 1,2%, la 73,69 dolari uncia, iar platina a pierdut 1,6%, ajungând la 1.887,75 dolari. Paladiul a scăzut și el cu 3,1%, la 1.347,31 dolari.

Dacă vreți să știți în ce direcție se îndreaptă piața de acțiuni, nu sunteți singurii. Deși nimeni nu știe cu certitudine încotro se va îndrepta indicele S&P 500 într-o anumită zi, săptămână, lună sau chiar an, există anumiți indicatori cu un istoric puternic în anticiparea declinurilor pieței. Și, din păcate, unul dintre ei tocmai a început să lumineze în roșu aprins, potrivit YahooFinance.

Acest indicator este raportul dintre valoarea totală a pieței de acțiuni din SUA și PIB, cunoscut și sub numele de „indicatorul Buffett”.

Este numit după legendarul investitor Warren Buffett, președintele consiliului de administrație al Berkshire Hathaway.

Buffett a numit cândva acest raport „cea mai bună măsură unică a nivelului evaluărilor la un moment dat”.

Linia tendinței istorice a indicatorului Buffett a crescut treptat în timp, de la sub 50% în 1950 la aproximativ 134% în prezent. Astfel, pentru a face comparații istorice, mulți analiști urmăresc liniile sale de abatere standard (SD).

Fără a intra în detalii matematice complicate, iată marea concluzie: istoric, atunci când indicatorul Buffett atinge două abateri standard peste linia sa de tendință, a avut loc o corecție majoră a pieței.

Între anii 1950 și 2025, indicatorul Buffett a atins acest prag doar de trei ori:

Chiar înainte de crahul bursier din 1968,

Exact înainte de spargerea bulei dot-com în 2000,

Imediat înainte de piața de tip „bear market” post-pandemică din 2022.

În aprilie și mai 2026, cu toate acestea, indicatorul Buffett a crescut cu mult peste pragul de +2 SD, atingând cel mai ridicat nivel din istorie, la o diferență semnificativă.

Desigur, acest lucru nu dovedește că un declin al pieței este iminent, dar este cu siguranță un semnal de alarmă intermitent din partea pieței că evaluările acțiunilor sunt extraordinar de ridicate în prezent.

Investitorii ar trebui să acționeze cu extremă prudență și să fie pregătiți să facă față volatilității în viitorul apropiat. Totuși, rezistența la impulsul de a vinde din panică este de asemenea importantă: istoria arată că depășirea perioadelor de turbulențe pe piață reprezintă, de obicei, cea mai bună strategie.