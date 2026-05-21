Jeff Bezos a declarat, în cadrul emisiunii „Squawk Box” de la CNBC, că persoanele aflate în jumătatea inferioară a clasamentului veniturilor din SUA ar trebui scutite complet de plata impozitului federal pe venit. Potrivit miliardarului, actuala contribuție fiscală a acestei categorii sociale este redusă și nu justifică presiunea financiară impusă asupra oamenilor cu salarii mici și medii.

„Nu cred că ar trebui să fie 3%. Cred că ar trebui să fie zero”, a declarat Jeff Bezos.

Miliardarul a explicat că primii 1% dintre contribuabili plătesc aproximativ 40% din totalul veniturilor fiscale colectate de statul american, în timp ce jumătatea inferioară contribuie cu aproximativ 3%.

Conform datelor publicate de Tax Foundation, citând cele mai recente statistici IRS, jumătatea inferioară a contribuabililor americani a avut în 2023 un venit brut ajustat de aproape 54.000 de dolari anual. Prin comparație, gospodăriile aflate în top 1% au înregistrat venituri de minimum 676.000 de dolari în același an.

Jeff Bezos a oferit și exemplul ipotetic al unei asistente medicale din Queens, care câștigă aproximativ 75.000 de dolari anual și care, în opinia sa, nu ar trebui să fie obligată să trimită bani către Washington.

„Nu ar trebui să îi cerem acestei asistente din Queens să trimită bani la Washington. Ar trebui ca ei să îi trimită ei scuze. Pur și simplu nu are sens”, a declarat Jeff Bezos.

Fondatorul Amazon a afirmat că ar susține public o astfel de reformă fiscală, însă nu a oferit detalii concrete despre modul în care Congresul american ar putea implementa o asemenea măsură.

Potrivit revistei Forbes, Jeff Bezos este în prezent al patrulea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproximativ 269 de miliarde de dolari.

Declarațiile lui Jeff Bezos apar într-un moment în care mai multe state conduse de democrați analizează posibilitatea majorării taxelor pentru persoanele foarte bogate. În paralel, la nivel federal au fost depuse mai multe inițiative legislative care urmăresc reducerea poverii fiscale pentru angajații cu venituri mici și medii.

Senatorul democrat Cory Booker a propus proiectul legislativ „Păstrează-ți venitul”, care prevede eliminarea impozitului pe primii 75.000 de dolari câștigați de gospodăriile care depun declarații fiscale comune. Măsura ar urma să ofere reduceri proporționale și pentru persoanele singure sau capii de familie.

„Eliminarea impozitului pe venit pentru primii 75.000 de dolari câștigați de familii ar schimba radical viața oamenilor care muncesc. Această reducere de taxe ar pune imediat mai mulți bani în buzunarele oamenilor, pentru a face față cheltuielilor zilnice ridicate, unor situații neprevăzute sau pentru a-și planifica viitorul”, a declarat Cory Booker.

Datele Tax Foundation arată că rata medie a impozitului pe venit în SUA a fost de 14,1% în 2023. În cazul celor mai bogați 1% dintre contribuabili, rata medie a ajuns la 26,3%, de aproape șapte ori mai mare decât media de 3,7% plătită de jumătatea inferioară a contribuabililor.

În 2023 existau peste 76 de milioane de gospodării în jumătatea inferioară a clasamentului veniturilor. Acestea au plătit, în medie, aproximativ 913 dolari anual sub formă de impozit federal pe venit.

Totuși, Erica York, vicepreședinte pentru politici fiscale federale în cadrul Tax Foundation, a explicat că, atunci când sunt incluse și creditele fiscale rambursabile, aproximativ 40% dintre contribuabilii americani nu mai plătesc efectiv impozit pe venit.

Jeff Bezos a susținut că economia americană traversează o perioadă de dezechilibru profund, în care diferențele dintre categoriile sociale se accentuează tot mai mult. Potrivit miliardarului, inflația ridicată și costurile tot mai mari afectează disproporționat populația cu venituri mici și medii.

Cercetările realizate de Banca Federală de Rezerve din New York arată că eliminarea subvențiilor acordate în perioada pandemiei pentru gospodăriile cu venituri reduse și medii a creat în 2023 o diferență economică semnificativă între americani.

Specialiștii vorbesc despre o economie de tip „K-shaped” (economie fragmentată între bogați și cei afectați de scumpiri), în care gospodăriile bogate continuă să beneficieze de creșterea burselor și a salariilor, în timp ce milioane de persoane se confruntă cu dificultăți financiare și costuri ridicate la alimente, energie și carburanți.

Potrivit cercetărilor recente, creșterea accelerată a prețurilor la benzină pe fondul războiului cu Iranul afectează mai puternic populația cu venituri mici, deoarece aceste gospodării cheltuiesc o parte mai mare din venituri pentru combustibil.

„Cred că ceea ce se întâmplă acum este o poveste a două economii. Există mulți oameni în această țară care o duc foarte bine, dar există și foarte mulți oameni care se confruntă cu dificultăți”, a declarat Jeff Bezos.

Discuția privind nivelul corect al taxelor pentru miliardari și marile averi continuă să divizeze mediul politic și economic american. Criticii majorării taxelor pentru persoanele bogate susțin că sistemul fiscal federal este deja progresiv și că cei cu venituri mari suportă cea mai mare parte a poverii fiscale.

Datele Tax Foundation arată că primii 1% dintre contribuabili au generat aproape 21% din venitul brut ajustat total al SUA în 2023, însă au plătit aproximativ 38% din totalul impozitelor federale pe venit.

În același timp, jumătatea inferioară a contribuabililor a reprezentat aproximativ 12% din veniturile totale raportate, dar a contribuit cu doar 3% din totalul impozitelor federale colectate.

Thomas Savidge, cercetător în cadrul Institutul American pentru Cercetări Economice, consideră că o taxare mai ridicată a persoanelor bogate poate reduce economiile și investițiile private, afectând accesul la capital și inovarea economică.

În schimb, un raport publicat în 2024 de „Laboratorul de Analiză Bugetară” din cadrul Universității Yale arată că numeroși contribuabili foarte bogați utilizează mecanismele complexe ale codului fiscal american pentru a-și reduce semnificativ obligațiile fiscale reale.

Analiza instituției arată că rata efectivă de taxare în cazul celor mai bogați americani poate varia puternic: unii contribuabili din top 1% ajung să plătească doar 3%, în timp ce alții achită taxe efective de până la 45%.

Organizațiile care susțin majorarea taxelor pentru marile averi afirmă că sistemul fiscal american este mai puțin progresiv decât pare atunci când sunt luate în calcul toate taxele suportate de gospodării, nu doar impozitul federal pe venit.

Experții atrag atenția că taxele salariale pentru sistemul de securitate socială nu mai sunt aplicate veniturilor care depășesc 184.500 de dolari anual. De asemenea, persoanele cu venituri mici cheltuiesc o proporție mai mare din bani pe taxe de consum și taxe locale, ceea ce accentuează caracterul regresiv al sistemului fiscal american.

