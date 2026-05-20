Parlamentul majorează plafonul de scutire de accize cu 200 litri pentru țuica de casă. Dacă anterior limita era mult mai redusă, noul cadru legislativ permite scutirea de accize pentru până la 200 litri anual de băuturi alcoolice tradiționale per gospodărie.

Amendamentul se adaugă prevederii actuale, menținute și ea, care impune o limită de 50 litri anual pentru consumul unei gospodării.

Condiție Descriere Producția în gospodării rurale sau urbane Băuturile trebuie realizate exclusiv în cadrul unei gospodării individuale, indiferent de mediul de rezidență. Înregistrarea în Registrul agricol Gospodăria trebuie să fie oficial evidențiată în Registrul agricol pentru a putea beneficia de scutire. Interdicția de comercializare Alcoolul produs nu poate fi vândut sub nicio formă, indiferent de tip sau concentrație. Consum strict personal sau familial Produsele sunt destinate exclusiv consumului propriu, în cadrul familiei sau al cercului restrâns de apropiați.

Reglementarea se aplică băuturilor tradiționale obținute din fructe, precum țuica, rachiul sau alte distilate artizanale.

În forma actuală a Codului fiscal, scutirea de accize era limitată la 50 de litri anual pe gospodărie, ceea ce restrângea semnificativ producția casnică legală.

În ultimii ani au existat mai multe tentative legislative de extindere a acestui prag, inclusiv propuneri intermediare de 150 litri, însă acestea nu au fost adoptate definitiv.

Noua modificare aprobată de Parlament ridică substanțial plafonul, fiind considerată cea mai amplă relaxare fiscală din ultimii ani pentru producția tradițională de alcool.

Inițiatorii modificării susțin că impactul asupra bugetului de stat este nesemnificativ, având în vedere că producția este destinată autoconsumului și nu pieței comerciale.

Argument Explicație Caracterul tradițional al băuturilor din fructe în cultura rurală Țuica și alte băuturi din fructe fac parte din patrimoniul gastronomic și cultural rural, fiind produse și consumate de generații în gospodării. Utilizarea în evenimente familiale și comunitare Aceste băuturi sunt folosite în mod uzual la evenimente precum nunți, botezuri, sărbători sau întâlniri de familie, fără scop comercial. Reducerea populației rurale și a producției totale Scăderea numărului de gospodării din mediul rural duce implicit la diminuarea volumului total de producție casnică, reducând impactul fiscal potențial. Lipsa efectului asupra activităților comerciale Producția este destinată autoconsumului, fără vânzare, astfel încât nu afectează concurența pe piața băuturilor alcoolice și nu generează distorsiuni fiscale.

De asemenea, autoritățile au corelat măsura cu dezvoltarea punctelor gastronomice locale, unde produsele tradiționale sunt promovate în regim necomercial.

Noile prevederi introduc o delimitare explicită între producția casnică și activitatea micilor producători independenți. Astfel, cantitățile realizate pentru consum propriu nu sunt incluse în plafoanele utilizate pentru clasificarea producătorilor comerciali de băuturi fermentate sau distilate.

Această separare are rolul de a evita interpretările fiscale care ar putea transforma producția de gospodărie într-o activitate economică impozabilă. Pentru a intra în vigoare, modificarea Codului fiscal trebuie să fie promulgată de președintele României și ulterior publicată în Monitorul Oficial.

După acest moment, noile plafoane vor deveni aplicabile la nivel național, iar normele metodologice vor stabili proceduri detaliate privind evidența cantităților și justificarea producției.Creșterea plafonului de scutire de accize pentru alcoolul tradițional produs în gospodării marchează o schimbare importantă în politica fiscală rurală a României. Măsura consolidează recunoașterea producției tradiționale, dar menține interdicția strictă a comercializării.