Primele loturi de cireșe care au ajuns în piețele din România provin în mare parte din Grecia, Turcia și Spania, țări care intră mai devreme în sezon datorită temperaturilor ridicate și producției timpurii. Comercianții spun că fructele de import au început să apară încă de la finalul lunii aprilie, înainte ca livezile românești să poată livra volume suficiente pentru piețe și retail.

Importatorii profită de cererea ridicată specifică începutului de sezon, când consumatorii caută primele fructe și sunt dispuși să plătească mai mult pentru produsele considerate premium. În plus, volumele mari aduse din Grecia și Turcia permit comercianților să mențină prețuri mai accesibile decât în cazul loturilor românești foarte timpurii.

Tabel. Prețurile cireșelor din import în piețele din București:

Piață Proveniență Preț/kg Piața Rahova Grecia 17,90 – 18 lei Piața Rahova Grecia – lot premium până la 27 lei Piața Obor Grecia 13,90 – 15,90 lei Piața Amzei Import premium 50 – 65 lei Piața Cibin Sibiu Spania până la 180 lei

În Piața Rahova din București, considerată una dintre cele mai accesibile piețe agroalimentare din Capitală, cireșele din Grecia se vând în această perioadă cu 17,90-18 lei kilogramul. Comercianții spun că diferențele de preț apar în funcție de calibru, aspect și costurile de transport, în condițiile în care fructele sunt extrem de sensibile la manipulare și depozitare.

Diferențele devin și mai evidente în zonele premium ale Capitalei. În Piața Amzei, primele cireșe de sezon au fost vândute cu 50-65 de lei kilogramul, iar comercianții susțin că nivelul ridicat al chiriilor și costurile de funcționare influențează direct tarifele afișate la tarabă.

Ce influențează prețul cireșelor din import:

costurile de transport internațional;

depozitarea la temperaturi controlate;

pierderile generate de manipularea fructelor;

calibrarea și selecția pentru retail;

cererea foarte mare de la începutul sezonului.

Sezonul de cireșe românești din 2026 a început în primele zile ale lunii mai, în special în livezile din sudul țării, inclusiv în județul Gorj, unde au apărut primele loturi timpurii destinate piețelor și magazinelor. Pomicultorii spun că producția din acest an a fost afectată de variațiile mari de temperatură și de episoadele de ploi și frig din timpul primăverii.

Cantitățile reduse disponibile în această perioadă au transformat primele cireșe românești în produse considerate exclusiviste, iar comercianții le promovează drept „cireșe de poftă”. În marile orașe, cererea rămâne ridicată chiar și în condițiile unor prețuri considerate exagerate de mulți cumpărători.

Tabel. Cât costă cireșele românești în marile orașe:

Oraș Preț/kg cireșe românești București – Obor 10,25 – 30 lei Cluj-Napoca 35 – 50 lei Iași 28 – 45 lei Timișoara 30 – 45 lei Constanța 25 – 40 lei Brașov 35 – 50 lei Sibiu până la 180 lei Craiova 25 – 38 lei

Cel mai ridicat preț raportat până acum a fost în Piața Cibin din Sibiu, unde primele cireșe scoase la vânzare au ajuns la 180 de lei kilogramul. Comercianții au precizat că fructele provin din Spania și au fost aduse în cantități reduse, însă chiar și în aceste condiții interesul cumpărătorilor a rămas ridicat.

Pomicultorii estimează însă că piața se va stabiliza în următoarele săptămâni, pe măsură ce mai multe soiuri românești vor intra la recoltare și volumele disponibile vor crește.

Primele cireșe românești care ajung în piețe sunt considerate produse premium, iar prețurile ridicate din această perioadă sunt explicate de producători prin costurile mari și cantitățile încă reduse disponibile la vânzare. Pomicultorii spun că începutul de sezon este întotdeauna cel mai dificil pentru livezi, deoarece producția este limitată, iar cererea din partea cumpărătorilor rămâne foarte mare în marile orașe.

Principalele motive care au dus la scumpirea cireșelor românești:

producția este încă redusă;

vremea instabilă a afectat livezile;

costurile cu forța de muncă au crescut;

pierderile din timpul recoltării sunt ridicate;

cererea este foarte mare pentru primele fructe autohtone.

Producătorii estimează însă că situația se va schimba în următoarele săptămâni, atunci când mai multe soiuri românești vor intra la recoltare și volumele disponibile în piețe vor crește semnificativ. În mod tradițional, luna iunie aduce cele mai mari cantități de cireșe autohtone pe piață, moment în care prețurile încep să scadă atât în piețele agroalimentare, cât și în supermarketuri.

Diferențele dintre cireșele românești și cele din import sunt analizate atent de cumpărători, mai ales în contextul prețurilor ridicate din această perioadă. Specialiștii spun că aspectul perfect nu reprezintă întotdeauna un indicator al gustului sau prospețimii.

Cireșele românești sunt, de regulă, mai mici și mai puțin uniforme decât cele aduse din Grecia, Turcia sau Spania, însă au un conținut mai ridicat de zahăr și o aromă mai intensă. Producătorii locali spun că fructele autohtone sunt recoltate mai aproape de momentul vânzării și ajung mai rapid pe tarabă.

Cum recunoști cireșele proaspete:

au codița verde și elastică;

sunt ferme și lucioase;

nu prezintă pete maronii;

nu sunt moi sau deshidratate;

au pulpă densă și aromată.

În schimb, cireșele din import sunt selectate și calibrate pentru transport și retail, motiv pentru care multe dintre ele au dimensiuni aproape identice și o culoare uniformă. Specialiștii spun însă că depozitarea mai lungă poate afecta aroma și textura fructelor.

Prețurile la cireșe diferă semnificativ de la un oraș la altul, în funcție de cantitatea disponibilă, zona de comercializare și proveniența fructelor. În piețele premium din marile orașe, tarifele sunt semnificativ mai ridicate decât în zonele apropiate de bazinele pomicole.

Tabel final. Comparativ între cireșele din import și cele românești:

Tip cireșe Interval de preț Proveniență dominantă Unde se găsesc Cireșe import ieftine 13,90 – 18 lei/kg Grecia Obor, Rahova Cireșe import premium 50 – 180 lei/kg Spania, Grecia Amzei, Sibiu Cireșe românești timpurii 25 – 50 lei/kg Gorj, sudul țării Piețe locale Cireșe românești premium până la 30 – 50 lei/kg Producători locali Piețe centrale

Analiștii din sectorul agroalimentar estimează că prețurile vor începe să scadă în a doua parte a sezonului, atunci când producția românească va ajunge în cantități mai mari în piețe și supermarketuri.