Primele fructe de sezon – cireșele și căpșunile – au reapărut pe tarabele din marile piețe agroalimentare, însă prețurile au crescut abrupt față de anii anteriori. În multe cazuri, diferențele dintre costul de producție și prețul final plătit de consumator sunt uriașe, iar efectele se văd direct în comportamentul clienților, care analizează atent fiecare cumpărătură.

În piețele din marile orașe, cireșele de import au ajuns să fie considerate produse premium, în special cele provenite din Grecia sau Spania, unde costurile de transport și depozitare s-au adăugat peste marjele comerciale aplicate de distribuitori și comercianți.

Prețurile afișate în piețe în prima parte a lunii mai arată diferențe importante între regiuni și tipul produselor comercializate:

Sibiu – cireșe: 100-200 lei/kg; căpșuni: 35-50 lei/kg

București – cireșe: 80-160 lei/kg; căpșuni: 25-45 lei/kg

Galați – cireșe: 100-150 lei/kg; căpșuni: 30-45 lei/kg

Cluj-Napoca – cireșe: 120-180 lei/kg; căpșuni: 35-55 lei/kg

Timișoara – cireșe: 100-170 lei/kg; căpșuni: 30-50 lei/kg

Diferențele de preț sunt influențate de calibru, prospețime, proveniență și costurile de distribuție. În unele piețe, comercianții au început să vândă fructele în caserole mici sau la suta de grame, după ce mulți clienți au renunțat să mai cumpere la kilogram.

Situația din Oradea reflectă tendința generală observată în marile orașe din România, unde cireșele și căpșunile au devenit produse greu accesibile pentru o parte importantă a consumatorilor. În piețele agroalimentare din municipiu, primele fructe apărute la începutul lunii mai sunt comercializate la tarife considerabil mai mari față de aceeași perioadă a anilor trecuți, iar cumpărătorii spun că achiziționează doar cantități foarte mici.

Comercianții din Piața Cetate susțin că primele cireșe românești provenite din zona Satu Mare au ajuns să fie vândute cu aproximativ 80 de lei kilogramul, în timp ce fructele de import depășesc în unele cazuri pragul de 100 de lei kilogramul. Diferențele de preț sunt influențate de proveniență, calibru și gradul de coacere al fructelor.

Potrivit comercianților locali, mulți clienți cumpără fructele „de poftă”, în caserole mici sau la câteva sute de grame, pentru a limita impactul asupra bugetului lunar. În piețele din Oradea, tarifele afișate în această perioadă sunt următoarele:

Cireșe românești timpurii: aproximativ 80 lei/kg

Cireșe de import: până la 100 lei/kg

Caserolă de cireșe de import (aprox. 300 g): circa 50 lei

Căpșuni românești de seră: între 25 și 40 lei/kg

Producătorii din județul Bihor estimează că prețurile ar putea începe să scadă în a doua parte a lunii mai, pe măsură ce oferta locală va deveni mai consistentă. Fermierii spun că, odată cu intrarea pe piață a unor volume mai mari din livezile locale, cireșele românești ar putea ajunge la aproximativ 50 de lei kilogramul.

În această perioadă, cele mai căutate puncte de comercializare pentru fructele de sezon din Oradea rămân Piața Cetate, Piața Rogerius, Piața Decebal și Piața 100.

Creșterea accelerată a tarifelor pentru cireșe și căpșuni este explicată de comercianți prin cheltuielile ridicate de import și prin costurile suplimentare generate de transport, depozitare frigorifică și distribuție. În lipsa unei producții locale consistente la început de sezon, piețele sunt dominate de marfă adusă din afara țării.

Specialiștii din domeniul agricol susțin că lanțul comercial dintre producător și consumator final a devenit tot mai costisitor, iar aceste cheltuieli se reflectă direct în prețurile afișate la tarabă. În paralel, producătorii români spun că diferența dintre prețul de plecare din livadă și cel din piețe este uriașă.

„S-au copt primele cireșe românești din 2026, iar prețul cu care pleacă de aici din livadă este de aproximativ 4 lei, însă drumul până la tarabă multiplică această sumă de zeci de ori”, au declarat câțiva producători care își gestionează propriile puncte de desfacere.

În cazul căpșunilor cultivate în solarii românești, oferta a început să crească treptat, însă volumele sunt încă reduse pentru această perioadă a anului. Din acest motiv, prețurile rămân ridicate inclusiv pentru producția locală.

Căpșuni de seră românești: 25-50 lei/kg

Cireșe de import premium: până la 200 lei/kg

Caserole mici de cireșe: între 20 și 40 de lei

Producătorii avertizează că instabilitatea climatică din ultimele luni a afectat recoltele timpurii și a redus cantitățile disponibile pe piață, ceea ce contribuie la menținerea prețurilor ridicate.

„Fructele de sezon sunt vizibil mai puține pe tarabe în această perioadă, iar un kilogram de căpșune care costă între 35 și 50 de lei a devenit deja o normalitate nedorită a acestui sezon”, au precizat administratorii unor piețe agroalimentare din țară.

Economiștii și reprezentanții organizațiilor pentru protecția consumatorilor susțin că eliminarea plafonării adaosului comercial a accelerat creșterea prețurilor la produsele alimentare perisabile, inclusiv la fructele de sezon. În paralel, majorarea costurilor cu utilitățile și depozitarea a pus presiune suplimentară pe comercianți.

În multe piețe din București și din vestul țării, cumpărătorii spun că au început să renunțe la fructele proaspete și să se orienteze către produse mai ieftine sau către fructe depozitate din sezonul anterior. Diferențele de preț dintre produsele proaspete și alternativele mai accesibile au devenit semnificative.

Comercianții confirmă că volumele vândute au scăzut față de anii precedenți, în condițiile în care mulți clienți cumpără doar câteva sute de grame pentru a limita impactul asupra bugetului lunar.

„Prețurile la legume și fructe reprezintă în acest moment o piedică reală pentru alimentația sănătoasă, deoarece produsele de sezon au depășit în multe cazuri prețul cărnii per kilogram”, au explicat reprezentanții asociațiilor de protecție a consumatorilor care monitorizează tarifele în teren.

Pentru numeroase familii, fructele considerate până recent produse obișnuite au devenit cheltuieli greu de susținut. În contextul actual, debutul sezonului de cireșe și căpșuni evidențiază presiunea tot mai mare exercitată de inflație asupra consumului alimentar zilnic.

Tabel: Analiza comparativă a prețurilor pentru cireșe și căpșuni în piețele din România – Mai 2026: