În magazinele Auchan, o caserolă de mici de 500 de grame costă 14,69 lei, ceea ce înseamnă un preț de 29,38 lei pe kilogram. La Mega Image, prețul este ușor mai mic, micii fiind vânduți cu 28,59 lei pe kilogram.

Cea mai ieftină variantă este disponibilă la Lidl, unde o caserolă de 500 de grame costă 12,99 lei, echivalentul a 25,98 lei pe kilogram, ceea ce îi face cei mai accesibili dintre cele trei opțiuni analizate.

În ceea ce privește compoziția, micii comercializați de Auchan conțin 60% carne de porc și 26% carne de vită, la care se adaugă apă, sare și un premix format din bicarbonat de sodiu, usturoi, piper, paprika, zahăr, extracte de condimente, dextroză, sare și hidrolizate proteice vegetale.

Pentru a-și păstra calitatea, produsele trebuie depozitate la temperaturi cuprinse între 0 și 4 grade Celsius. După deschiderea ambalajului original, micii trebuie lăsați aproximativ 5 minute înainte de preparare și consumați în cel mult 24 de ore de la desigilare.

Minivacanța de 1 Mai aduce aglomerație în târgurile și piețele din București, unde românii care nu au plecat în vacanță aleg să se bucure de tradiționalii mici. În Piața Obor, terasele sunt deja pline, iar oamenii stau la coadă pentru a cumpăra preparatele preferate.

Ziua de vineri, 1 mai, a început cu atmosferă de sărbătoare, muzică și soare, chiar dacă temperaturile au rămas scăzute pentru un grătar în aer liber. În aceste condiții, bucureștenii s-au orientat către terasele din oraș, iar în Piața Obor s-au format cozi consistente. La una dintre terase au fost pregătiți peste 10.000 de mici, care au stat la maturat ore bune înainte de a fi puși pe grătar.

Prețurile sunt accesibile pentru cei care aleg această variantă. Un mic costă 6 lei, iar o chiflă se vinde separat cu 1 leu. Muștarul este oferit gratuit, iar o bere la draft ajunge la 8 lei.

Pe lângă aglomerația din orașe, mulți români aleg în continuare să iasă la grătar de 1 Mai, chiar dacă vremea nu este favorabilă. Cei care decid să petreacă ziua în aer liber trebuie să respecte însă reguli stricte, deoarece nerespectarea acestora poate aduce amenzi de până la aproximativ 5.000 de lei.

Legislația în vigoare permite desfășurarea activităților de picnic doar în spații special amenajate de autorități. Acestea sunt dotate, de regulă, cu grătare, containere pentru colectarea deșeurilor și, în unele cazuri, cu utilități minime. Aprinderea focului în păduri, pe câmp sau în alte zone neamenajate este interzisă.

În același timp, participanții au obligația de a păstra curățenia, de a arunca deșeurile în locurile special destinate și de a folosi focul în condiții de siguranță. Autoritățile locale sunt responsabile de amenajarea și semnalizarea acestor spații, însă în multe zone din țară numărul lor rămâne insuficient.