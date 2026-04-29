PPC Energie a anunțat că magazinele din municipiul București și din județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise vineri, 1 Mai 2026, deoarece ziua este sărbătoare legală.

Singura excepție este magazinul din Galeriile Titan din București, care va funcționa în data de 1 Mai în intervalul orar 09:00 – 20:00, iar sâmbătă, 2 mai, între orele 09:00 – 14:00.

Serviciul de call-center va rămâne disponibil doar pentru informații în sistem automat, cum ar fi transmiterea indexului, verificarea facturii sau consultarea soldului.

Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi făcute fără deplasare la ghișeu, prin canalele digitale puse la dispoziție de companie.

Indexul pentru energie electrică sau gaze poate fi transmis online prin secțiunea Index din aplicația myPPC sau pe platforma web dedicată.

Pentru energia electrică, în perioada de telecitire menționată pe factură, clienții pot folosi și numerele gratuite 0800 07 07 01 pentru piața concurențială și 0800 07 08 09 pentru regimul reglementat, precum și numărul 021.9977, cu tarif normal.

Pentru discuții cu un consultant PPC Energie, clienții pot apela 021.9977 de luni până vineri, între orele 08:00 și 20:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Pentru cei care preferă plata în numerar, PPC Energie amintește că există automate self-pay amplasate în magazinele proprii din București și din mai multe județe din țară.

De asemenea, facturile pot fi achitate în rețelele Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland și în alte magazine alimentare partenere.

În majoritatea magazinelor PPC Energie este disponibilă și plata cu cardul prin POS, pentru clienții care aleg această variantă.

Spre deosebire de alte instituții, marile lanțuri de supermarketuri vor funcționa în regim aproape normal în minivacanța de 1 Mai.

Kaufland păstrează programul obișnuit, de luni până sâmbătă între 07:00 și 22:00, iar duminica între 08:00 și 21:00.

Penny va funcționa de luni până sâmbătă între 07:30 și 22:00, iar duminica între 08:00 și 20:00.

Lidl a anunțat program normal, inclusiv pe 1 Mai, cu intervalul 07:00 – 22:00, iar duminica programul este 08:00 – 20:00.

Carrefour, Auchan și Mega Image nu au anunțat modificări speciale și vor funcționa în general între 07:00 și 22:00, în funcție de locație.

Și centrele comerciale din Capitală vor rămâne deschise de 1 Mai, fără modificări importante de program.

AFI Cotroceni va funcționa între 10:00 și 22:00, iar Cinema City între 10:30 și 23:00.

Băneasa Shopping City, ParkLake, Promenada, Plaza România, Sun Plaza, Mega Mall, Veranda Mall și București Mall Vitan vor avea program normal, în general între 10:00 și 22:00.

Băneasa Shopping City păstrează și programul Carrefour între 07:00 și 23:00, iar Cineplexx funcționează după programul obișnuit al cinematografului.