Anunț pentru clienții PPC Energie. Magazinele, închise luni, 20 iulie. Ce se întâmplă cu facturile și transmiterea indexului

Clienții PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov trebuie să își planifice din timp vizitele în centrele de relații cu publicul. Compania a anunțat că majoritatea magazinelor din aceste zone vor fi închise luni, 20 iulie 2026, cu ocazia Zilei Energeticianului. Totuși, serviciile de relații cu clienții prin telefon și platformele digitale vor funcționa în program normal, iar cele mai multe operațiuni vor putea fi efectuate fără deplasarea la ghișeu.

PPC Energie a anunțat că luni, 20 iulie 2026, magazinele sale din municipiul București și din județele Giurgiu și Ilfov nu vor avea program cu publicul, măsura fiind aplicată cu ocazia Zilei Energeticianului.

Există însă o excepție. Magazinul PPC Energie din Galeriile Titan, din București, își va desfășura activitatea conform programului obișnuit, între orele 09:00 și 20:00. În același timp, serviciul de call-center al companiei va funcționa fără modificări de program, astfel încât clienții să poată solicita informații sau asistență telefonică.

Compania precizează că închiderea temporară a magazinelor nu înseamnă suspendarea serviciilor oferite clienților, deoarece o mare parte dintre operațiunile uzuale pot fi efectuate prin canalele digitale.

Transmiterea indexului de energie electrică sau gaze naturale poate fi realizată direct din aplicația myPPC ori prin platforma online dedicată. De asemenea, în perioada de autocitire înscrisă pe factură, clienții pot transmite indexul și telefonic, utilizând numerele puse la dispoziție de companie pentru diferitele categorii de contracte.

PPC Energie recomandă utilizarea metodelor electronice de plată, disponibile inclusiv prin aplicația myPPC, debit direct sau transfer bancar.

Pentru persoanele care preferă plata în numerar, compania amintește că există automate de tip self-pay amplasate în magazinele PPC Energie din București și în alte zece județe, precum și în rețele comerciale precum Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour și Kaufland, dar și în alte magazine alimentare partenere.

În majoritatea magazinelor PPC Energie este disponibilă și plata cu cardul prin terminale POS.

Pe durata zilei de 20 iulie, serviciul de relații cu clienții va funcționa în program normal.

Prin intermediul call-center-ului, consumatorii pot solicita informații despre facturi, soldul contului, contractele în derulare sau pot activa diverse servicii, inclusiv factura electronică.

Compania subliniază că aceste canale de comunicare rămân disponibile tocmai pentru a reduce necesitatea deplasărilor la magazinele fizice.

PPC Energie încurajează utilizarea aplicației myPPC, prin intermediul căreia clienții își pot gestiona online relația cu furnizorul.

Platforma permite primirea și plata facturilor de energie electrică și gaze naturale, transmiterea indexului, verificarea situației plăților, consultarea ofertelor comerciale și depunerea solicitărilor pentru încheierea unui contract de furnizare, fără a fi necesară prezența într-un centru de relații cu clienții.

Potrivit companiei, aceste servicii digitale rămân disponibile permanent, inclusiv în perioadele în care anumite magazine sunt închise temporar.