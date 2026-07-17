SUA schimbă regulile pentru milioane de străini. Ce se întâmplă cu studenții și jurnaliștii care au vize

Administrația Trump a anunțat noi măsuri prin care intenționează să limiteze durata anumitor categorii de vize acordate cetățenilor străini, vizând studenții internaționali, participanții la programe de schimb cultural și membrii presei. Decizia a fost prezentată joi printr-o nouă regulă finală emisă de Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS).

Reglementarea stabilește perioade fixe pentru vizele F destinate studenților internaționali, pentru vizele J folosite de participanții la programe de schimb cultural și pentru vizele I acordate jurnaliștilor străini. În prezent, aceste tipuri de vize sunt valabile pe durata programului de studiu, a activității de schimb sau a perioadei de angajare în Statele Unite.

Potrivit noilor prevederi, vizele pentru studenți și participanții la programele de schimb nu ar urma să depășească o perioadă de patru ani. Pentru jurnaliști, durata ar fi redusă la maximum 240 de zile, iar pentru cetățenii chinezi perioada ar fi limitată la 90 de zile. Data aplicării noilor reguli este stabilită la 60 de zile după publicarea acestora în registrul federal, măsura urmând să fie supusă revizuirii de către Congres.

Președintele republican Donald Trump a intensificat politica de control asupra imigrației după preluarea mandatului în ianuarie 2025. Administrația sa a adoptat mai multe măsuri privind imigrația legală, inclusiv revocarea unor vize de student și a unor cărți verzi pentru studenți universitari, pe fondul unor evaluări legate de opiniile lor ideologice, precum și modificarea statutului legal pentru sute de mii de migranți.

Noua reglementare introduce restricții suplimentare pentru anumite situații legate de statutul studenților străini. Studenții absolvenți nu vor putea să își schimbe „obiectivele educaționale” fără aprobare și nu se vor putea transfera la o altă instituție de învățământ fără autorizație.

De asemenea, perioada acordată studenților pentru a părăsi Statele Unite după finalizarea studiilor sau a pregătirii profesionale ar urma să fie redusă de la 60 la 30 de zile.

„Majoritatea americanilor înțeleg valoarea primirii studenților internaționali și eliminarea birocrației inutile”, a declarat Doug Rand, un fost oficial DHS. „Această regulă ar face exact opusul.”

David J. Bier, directorul departamentului de studii privind imigrația de la Institutul Cato, a afirmat că noile prevederi referitoare la restricțiile privind studiul și transferul nu au o bază legală.

Departamentul pentru Securitate Internă a motivat schimbările prin creșterea numărului de persoane care intră în Statele Unite cu astfel de vize și prin dificultățile de monitorizare a acestora. „Creșterea semnificativă a volumului acestor vizitatori reprezintă o provocare pentru capacitatea DHS de a monitoriza și supraveghea acești non-imigranți în timp ce se află în Statele Unite”, a transmis instituția.

DHS a precizat că există numeroase cazuri în care studenți și participanți la programe de schimb au rămas în Statele Unite timp de mai mulți ani după perioada inițială acordată prin viză.

Persoanele care doresc să rămână în Statele Unite după expirarea perioadei stabilite vor trebui să solicite o prelungire de la Departamentul pentru Securitate Internă sau să obțină readmisia prin părăsirea țării și revenirea ulterioară, potrivit instituției.

„Studenții internaționali, mulți dintre ei fiind petrecuți ani de zile în SUA, vor avea acum la dispoziție doar 30 de zile pentru a găsi un angajator care să îi sponsorizeze sau vor fi transformați imediat în imigranți ilegali. Oare acești oameni nu înțeleg cum funcționează viața?”, a adăugat el.

Ministerul de Externe al Chinei a criticat vineri măsura privind limitarea vizelor pentru jurnaliști și a cerut Statelor Unite să renunțe la această politică. Autoritățile chineze au descris decizia drept „discriminatorie”.

„Încalcă grav consensul în trei puncte privind problemele legate de mass-media, la care s-a ajuns între China și SUA în 2021 și afectează grav activitatea normală a mass-media chineze din SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Lin Jian, la o conferință de presă organizată la Beijing. Mai mult, Lin Jian a precizat că în acest caz China își rezervă dreptul de a adopta măsuri reciproce.

Departamentul pentru Securitate Internă a menționat că numărul acestor categorii de vize a crescut semnificativ în ultimii ani. Potrivit datelor prezentate de instituție, în anul 2024 au fost înregistrate peste 1,8 milioane de admiteri pentru vize de student, cu o creștere de peste 11% față de anul precedent.

În același an fiscal, care a început la 1 octombrie 2023, Statele Unite au acordat vize pentru peste 500.000 de participanți la programe de schimb cultural și pentru aproximativ 37.300 de membri ai presei, conform informațiilor furnizate de DHS.

Noile prevederi se aplică categoriilor de vizitatori străini vizate de regulă și stabilesc perioade fixe de ședere, cu posibilitatea solicitării unor prelungiri în anumite condiții.