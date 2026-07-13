Noi discipline la FJSC din toamnă. Studenții vor putea alege cursuri de scrollytelling, managementul audiențelor și detox digital
SURSA FOTO: Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării - UniBuc - Universitatea din București
Noi discipline la FJSC vor fi introduse începând cu anul universitar 2026–2027, odată cu noile planuri de învățământ ale Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Schimbările vizează toate cele trei programe de licență – Jurnalism, Comunicare și Relații Publice și Publicitate. Instituția extinde și oferta de cursuri opționale, oferindu-le studenților posibilitatea de a-și construi un parcurs educațional adaptat transformărilor din industria comunicării și mediului digital.
Noi discipline la FJSC aduc cursuri dedicate inteligenței artificiale, storytelling-ului digital și managementului audiențelor
Noi discipline la FJSC vor redefini oferta educațională a programului de licență în Jurnalism, unde studenții vor avea la dispoziție 33 de discipline opționale, organizate în 11 pachete pe parcursul celor trei ani de studii. Noile planuri de învățământ urmăresc dezvoltarea unor competențe adaptate schimbărilor tehnologice și noilor cerințe ale industriei media.
Printre disciplinele introduse se numără Scriitură pentru interfețe de aplicații și tehnologie, Jurnalism inovator și experimental, Transformare digitală și managementul audiențelor multiplatformă, Jurnalism de mediu și Tech-rezist: utilizare responsabilă, detox, bunăstare. Oferta este completată de patru pachete de cursuri opționale dedicate studiului modelelor de presă anglo-saxone și francofone, precum și tehnicilor de redactare și strategiilor de comunicare în mai multe limbi de circulație internațională.
Cursul Jurnalism inovator și experimental îi familiarizează pe studenți cu noile forme de storytelling digital, incluzând scrollytelling, mapping geospațial, jurnalism bazat pe senzori și experimente cu inteligența artificială. De asemenea, disciplina introduce practica de vibe-coding, prin care viitorii jurnaliști învață să dezvolte prototipuri de instrumente jurnalistice cu ajutorul AI, fără a avea nevoie de cunoștințe avansate de programare, metodă deja utilizată în marile redacții internaționale.
Totodată, disciplina Scriitură pentru interfețe de aplicații și tehnologie dezvoltă competențe de UX/UI Writing și Content Design, pregătindu-i pe studenți să redacteze conținut destinat interfețelor digitale, de la titluri și butoane până la mesaje de eroare și fluxuri complete de interacțiune, prin aplicarea unor principii de redactare orientate către experiența utilizatorului și utilizarea responsabilă a tehnologiei.
Noile cursuri urmăresc pregătirea studenților pentru transformările din media, comunicare și publicitate
Reforma curriculară vizează și dezvoltarea competențelor necesare în domeniul analizei audiențelor, securității informaționale, relațiilor publice și utilizării inteligenței artificiale în comunicare, atât la programele de Comunicare și Relații Publice, cât și la Publicitate.
Studenții care vor opta pentru disciplina Transformare digitală și managementul audiențelor multiplatformă vor analiza modul în care platformele digitale schimbă comportamentul publicului și redistribuie atenția utilizatorilor. Cursul include instrumente de analiză a datelor, precum analytics, SEO și date provenite din social media, dar și metode de construire a strategiilor de conținut adaptate fiecărei platforme și modelelor moderne de monetizare, precum abonamentele, branded content-ul și comunitățile plătite.
În același timp, disciplina Tech-rezist: utilizare responsabilă, detox, bunăstare abordează efectele tehnologiilor persuasive asupra jurnaliștilor și utilizatorilor, de la mecanismele de manipulare psihologică și riscurile de securitate cibernetică până la anxietatea și dependența digitală, punând accent pe strategiile de protecție și detox digital. De asemenea, cursul Jurnalism de mediu urmărește dezvoltarea competențelor de redactare pe teme legate de schimbările climatice, biodiversitate și politici publice, promovând o abordare jurnalistică orientată către soluții și impact pozitiv în comunități.
Programul de licență în Comunicare și Relații Publice va include 26 de discipline opționale, grupate în 11 pachete. Printre noile cursuri se regăsesc Influencer Marketing. Campanii de comunicare, Comunicare strategică în contextul societății digitale și al securității informaționale, Relații publice în domeniul cultural și Etichetă și protocol în organizații. Aceste discipline urmăresc dezvoltarea competențelor privind strategiile moderne de comunicare, analiza vulnerabilităților informaționale, protocolul instituțional și reprezentarea profesională în contexte oficiale.
Și programul de licență în Publicitate introduce 26 de discipline opționale organizate în 11 pachete. Printre noile cursuri se numără IA pentru PR și publicitate: instrumente, practici, utilizare etică, KPI și măsurarea performanței, Studii de audiență și Cultură vizuală. Aceste discipline sunt concepute pentru a pregăti studenții în utilizarea inteligenței artificiale pentru generarea de conținut și analiza datelor, evaluarea performanței campaniilor prin indicatori-cheie și cercetarea audiențelor prin metode cantitative și calitative.
„Nu ne propunem doar să adăugăm discipline noi, ci să răspundem la felul în care s-a schimbat profesia de jurnalist. Studenții noștri trebuie să înțeleagă tehnologia și să o folosească în mod eficient, cu agilitate și animați de spirit inovator, dar și în mod responsabil și păstrând un echilibru care să le asigure un sentiment de bunăstare profesională și personală.
Noile planuri de învățământ întăresc, de asemenea, filonul de studii în limbi străine și de modele de presă străină, precum cea franceză și anglo-saxonă, care reprezintă, în același timp, o integrare în spațiul european, dar și o adaptare la profilul tot mai internațional al studenților noștri.
Studenții pot alege orice curs opțional în regim facultativ dacă doresc să dobândească competențe suplimentare. Indiferent de anul universitar în care vor intra în vigoare cursurile opționale noi, acestea vor putea fi urmate ca facultative începând de anul universitar următor de către generațiile actuale de studenți”, a declarat decana FJSC, conf. univ. Romina Surugiu.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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