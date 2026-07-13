O companie energetică recrutează director general. Candidații trebuie să dovedească experiență de cel puțin 7 ani și proiecte de sute de milioane de euro

O companie energetică aflată în subordinea Ministerului Energiei a lansat procedura de selecție pentru ocuparea funcției de director general. Complexul Energetic Valea Jiului primește dosarele de candidatură până la 10 august 2026. Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții stricte privind experiența profesională, studiile și activitatea de management, iar evaluarea se va desfășura conform regulilor de guvernanță corporativă aplicabile întreprinderilor publice.

Compania energetică Complexul Energetic Valea Jiului S.A. a deschis procedura de recrutare pentru funcția de director general, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023. Societatea se află în coordonarea Ministerului Energiei și desfășoară selecția în baza profilului de post și a criteriilor aprobate pentru această funcție de conducere.

Candidații interesați își pot depune dosarele până la data de 10 august 2026, ora 15:30. Documentele pot fi transmise în plic sigilat la Registratura societății din Petroșani sau prin e-mail, la adresa dedicată procedurii de selecție. Indiferent de modalitatea de transmitere electronică, depunerea documentelor și în format tipărit reprezintă o cerință obligatorie a concursului.

Pentru a fi admiși în procedură, candidații trebuie să demonstreze o experiență profesională totală de minimum șapte ani. Totodată, dosarul trebuie să ateste cel puțin patru ani într-o funcție de conducere cu atribuții executive sau decizionale, precum și experiență în coordonarea directă ori indirectă a cel puțin 1.000 de angajați pe durata unui contract de mandat.

Condițiile de studii sunt, de asemenea, restrictive. Candidații trebuie să dețină diplomă de licență în inginerie, științe economice sau științe juridice și să dovedească o bună cunoaștere a legislației privind închiderea și punerea în siguranță a minelor necompetitive. În plus, documentația solicită cunoștințe privind obligațiile prevăzute în Decizia Comisiei Europene C(2024) 7896 final, referitoare la ajutorul de stat acordat pentru minele din Valea Jiului.

Pe lângă criteriile obligatorii, procedura de selecție include și o serie de elemente care pot departaja candidații aflați pe poziții apropiate în clasamentul final. Aceste criterii suplimentare sunt punctate de comisia de evaluare și pot influența rezultatul concursului.

Printre avantajele luate în calcul se numără experiența în conducerea unor societăți sau instituții care au administrat un buget anual ori au înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin 120 de milioane de lei. De asemenea, sunt apreciate coordonarea unor proiecte europene sau de investiții cu o valoare de minimum 2 milioane de euro, precum și experiența în gestionarea unor proiecte complexe de dezvoltare.

Un punctaj suplimentar poate fi acordat și candidaților care dețin studii postuniversitare, programe de masterat, MBA sau doctorat în domenii precum management, economie, drept ori inginerie. În aceeași categorie intră și certificările profesionale în managementul proiectelor, managementul calității sau guvernanță corporativă.

Procedura stabilește și o serie de criterii eliminatorii. Sunt excluse automat persoanele care figurează cu înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal, precum și cele care au fost revocate anterior din funcții de conducere din cauza neîndeplinirii indicatorilor de performanță. De asemenea, lipsa studiilor superioare solicitate, existența unui conflict de interese ori neprezentarea adeverinței medicale care atestă că persoana este „aptă” conduc la respingerea candidaturii.

Evaluarea finală va fi realizată pe baza Matricei Directorului General, document anexat Profilului postului și publicat pe site-ul oficial al Complexului Energetic Valea Jiului. Acesta stabilește criteriile de competență, experiență și performanță care vor sta la baza desemnării viitorului director general al societății.