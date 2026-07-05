Ucraina recrutează luptători străini. Ce salarii oferă pe lună voluntarilor din unitățile de infanterie și asalt

Ucraina încearcă să atragă mai mulți luptători străini pentru a acoperi deficitul de personal de pe front. Autoritățile de la Kiev au anunțat salarii mai mari și contracte pe perioade mai lungi pentru militarii care acceptă să servească în unitățile de infanterie și asalt.

Ministerul Apărării din Ucraina a prezentat un nou sistem de remunerare destinat militarilor, în special celor care vor servi în unitățile de infanterie și asalt, considerate cele mai expuse riscurilor de pe câmpul de luptă.

Noile contracte au o durată cuprinsă între șase și 14 luni, iar soldații pot primi un salariu mediu de aproximativ 300.000 de grivne pe lună, echivalentul a aproape 7.000 de dolari. În funcție de numărul zilelor petrecute pe linia frontului, remunerația poate ajunge până la 460.000 de grivne, adică peste 10.000 de dolari lunar.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că obiectivul este ca între 30% și 50% dintre posturile din infanterie și unitățile de asalt să fie ocupate de luptători străini.

Autoritățile de la Kiev încearcă să găsească soluții pentru una dintre cele mai mari probleme ale armatei ucrainene, lipsa de personal în unitățile care luptă în prima linie.

Mai mulți militari străini intervievați de publicația Business Insider au afirmat că salariile mai mari ar putea atrage noi voluntari, însă succesul programului va depinde de capacitatea Ucrainei de a-i convinge să rămână mai mult timp în serviciu.

Potrivit acestora, mulți dintre voluntarii străini semnează contractul minim de șase luni, după care părăsesc armata sau se transferă în alte unități, ceea ce reduce eficiența investițiilor făcute în instruirea și echiparea lor.

La începutul invaziei ruse din 2022, majoritatea voluntarilor străini au venit în Ucraina din motive ideologice sau politice, dorind să sprijine o țară atacată de un vecin mult mai puternic.

Potrivit unor luptători, situația s-a schimbat însă pe măsură ce războiul s-a prelungit. Numărul voluntarilor motivați exclusiv de convingeri personale a scăzut, iar tot mai mulți militari iau în calcul în primul rând nivelul remunerației.

Unii dintre aceștia au explicat că Ucraina concurează acum cu alte zone de conflict pentru recrutarea militarilor experimentați, iar salariul reprezintă un criteriu important în alegerea unui contract.

Mai mulți militari străini consideră că majorarea salariilor reprezintă un pas înainte, însă avertizează că aceasta nu va rezolva singură problema deficitului de personal.

Potrivit acestora, Ucraina trebuie să ofere și condiții mai bune pentru voluntarii străini, inclusiv acces mai facil la sistemele digitale ale armatei și beneficii similare celor de care beneficiază militarii ucraineni.

Unii dintre combatanți apreciază că autoritățile au făcut deja progrese prin simplificarea procedurilor privind obținerea rezidenței permanente și a cetățeniei pentru voluntarii străini.

În opinia acestora, succesul noului program va depinde nu doar de nivelul salariilor, ci și de capacitatea Kievului de a păstra în armată luptătorii experimentați pe termen lung, într-un conflict care durează de peste patru ani.