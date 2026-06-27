Serviciul militar obligatoriu ar putea reveni din 2027. Guvernul ia în calcul o decizie istorică. Cine sunt cei vizați

Germania ar putea reveni la serviciul militar obligatoriu începând din 2027, dacă actualul sistem bazat pe voluntariat nu va reuși să asigure numărul de militari necesar pentru atingerea obiectivelor de apărare stabilite de guvern. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei pentru Apărare din Bundestag, Thomas Räwekamp, într-un interviu acordat agenției France Presse (AFP).

Declarațiile vin într-un moment în care Berlinul accelerează procesul de consolidare a capacităților militare, pe fondul războiului din Ucraina, al amenințărilor venite din partea Rusiei și al incertitudinilor privind viitorul angajament militar al Statelor Unite în Europa.

Cancelarul Friedrich Merz și-a propus ca Germania să construiască cea mai puternică armată convențională din Europa, iar pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de o creștere semnificativă a efectivelor Bundeswehr.

Planul guvernului german prevede majorarea numărului militarilor profesioniști de la aproximativ 185.000 în prezent la cel puțin 260.000 până în anul 2035.

Pentru atingerea acestui obiectiv, autoritățile au introdus un nou sistem bazat pe serviciu militar voluntar și pe înregistrarea obligatorie a tuturor bărbaților care împlinesc vârsta de 18 ani.

Însă primele rezultate sunt mult sub așteptări.

Potrivit datelor prezentate de Thomas Räwekamp, în perioada ianuarie–mai au fost recrutați doar 530 de voluntari, deși aproximativ 300.000 de tineri au fost contactați de autorități.

Aceste cifre au reaprins dezbaterea privind revenirea la recrutarea obligatorie.

Președintele Comisiei pentru Apărare din Bundestag spune că actualul sistem va fi evaluat într-un termen clar.

„Dacă nu reuşim să atingem aceste obiective prin voluntariat va trebui să revenim la reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Decizia va trebui luată până în 31 iulie a anului viitor”, a declarat Thomas Räwekamp pentru AFP.

Oficialul german recunoaște că este sceptic în privința șanselor ca obiectivele de recrutare să fie atinse exclusiv prin voluntariat.

„Am în continuare îndoieli cu privire la capacitatea noastră de a reuşi să atingem aceste obiective foarte ambiţioase” doar pe bază de voluntariat, a adăugat acesta.

Chiar dacă serviciul militar obligatoriu va fi reintrodus, autoritățile germane nu intenționează să cheme sub arme întreaga generație de tineri care împlinește 18 ani.

Potrivit lui Räwekamp, sistemul va funcționa pe baza necesarului anual de personal.

Scopul este recrutarea numărului de militari necesar pentru atingerea obiectivelor Bundeswehr, nu revenirea la modelul clasic de recrutare generală.

Oficialul german subliniază că principala provocare nu este doar creșterea numărului de militari, ci atragerea personalului calificat capabil să opereze echipamentele moderne ale armatei.

„Principala mea îngrijorare se referă la creşterea numărului militarilor de carieră şi sub contract, căci ei sunt cei care pilotează avioanele de luptă, navighează pe nave, conduc tancurile sau manivrează sistemele de apărare Patriot”, a subliniat acesta.

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în Germania în anul 2011, după încheierea Războiului Rece.

Thomas Räwekamp spune că generațiile tinere au crescut într-o perioadă în care discuțiile despre apărare și securitate au dispărut aproape complet din spațiul public.

„Înţelege neliniştea lor”, afirmă oficialul atunci când este întrebat despre protestele împotriva revenirii serviciului militar. „Noi nu am mai vorbit cu tânăra generaţie despre teme de război, pace, necesitatea apărării”, spune deputatul conservator.

Acesta consideră că este nevoie de o schimbare de abordare.

„Pledez deci pentru angajarea dialogului cu această generaţie”, a declarat Räwekamp.

Autoritățile germane apreciază că Rusia își reface rapid capacitățile militare și că, începând din 2029, ar putea fi pregătită pentru o confruntare directă cu statele occidentale.

În opinia lui Thomas Räwekamp, obiectivele Kremlinului depășesc conflictul din Ucraina.

Potrivit acestuia, Vladimir Putin urmărește slăbirea și înfrângerea democrațiilor occidentale.

În acest context, oficialul german susține că Europa trebuie să își accelereze programul de reînarmare și să reducă dependența de Statele Unite.

Argumentele sunt legate atât de intenția administrației Donald Trump de a diminua prezența militară americană pe continent, cât și de dificultățile industriei americane de apărare de a furniza echipamente suficiente într-un context internațional tot mai tensionat.

Thomas Räwekamp consideră că statele europene trebuie să își dezvolte propriile capacități industriale în domeniul apărării și să pună accent pe necesitățile militare, nu pe interesele companiilor.

„Recunosc fără rezerve că, în trecut, proiecte de armament comune au fost marcate puternic adeseori de interese industriale naţionale, inclusiv în Germania. Dar mă tem că este de acum clar pentru toţi actorii politici că aceste interese industriale internaţionale nu constituie cel mai bun răspuns”, afirmă el.

Totuși, oficialul apreciază că relația dintre Germania și Franța continuă să funcționeze în domeniul apărării, oferind drept exemplu acordul privind guvernanța comună a grupului KNDS, unul dintre cei mai importanți producători europeni de tancuri.

Problema consolidării apărării europene urmează să fie discutată și la summitul NATO programat la începutul lunii iulie, la Ankara.

Thomas Räwekamp speră ca reuniunea să transmită un mesaj ferm Moscovei și să demonstreze că Alianța Nord-Atlantică rămâne unită.

„Este esenţial mai mult ca niciodată să ne afirmăm voinţa de unitate. Căci, cred că unul dintre obiectivele războiului dus de Putin este de asemenea să atace coeziunea Alianţei Nord-Atlantice”, a subliniat oficialul german.

Dezbaterea privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu marchează una dintre cele mai importante schimbări de strategie în politica de apărare a Germaniei din ultimele decenii și reflectă transformările profunde prin care trece securitatea europeană în contextul conflictului din Ucraina și al tensiunilor geopolitice tot mai accentuate.