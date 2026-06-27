SUA au lansat noi lovituri asupra Iranului după atacurile din Strâmtoarea Ormuz. Teheranul anunță că a ripostat

Conflictul dintre Statele Unite și Iran riscă să intre într-o nouă etapă de escaladare, după ce armata americană a lansat vineri atacuri asupra unor obiective militare iraniene, acuzând Teheranul că a încălcat armistițiul convenit recent prin atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Operațiunea militară vine la doar câteva zile după semnarea unui memorandum de înțelegere între președintele american Donald Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian, document care urmărea crearea cadrului pentru negocierea unui acord de pace permanent între cele două state, după luni de confruntări militare.

La scurt timp după atacurile americane, autoritățile iraniene au anunțat că au răspuns militar, acuzând Washingtonul că a încălcat angajamentele asumate prin armistițiu.

Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), forțele americane au desfășurat lovituri asupra unor depozite de rachete, baze de drone și instalații radar de coastă aparținând Iranului.

„Au lovit depozite de rachete și drone iraniene și situri radar de coastă”, a transmis Comandamentul Central.

Armata americană susține că atacurile au fost un răspuns la acțiunile recente ale Iranului împotriva traficului maritim din Strâmtoarea Hormuz.

Potrivit CENTCOM, joi, o dronă de atac lansată de Iran a lovit nava comercială „Ever Lovely”, aflată sub pavilionul Singapore, în apropierea coastelor Omanului.

Nava și-a continuat deplasarea prin strâmtoare, însă incidentul a amplificat temerile privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Donald Trump a declarat că armata americană a reușit să distrugă alte trei drone iraniene care vizau nave comerciale aflate în zonă.

În comunicatul oficial, Comandamentul Central al SUA afirmă că atacurile iraniene reprezintă o încălcare directă a acordului de încetare a focului.

„Agresiunea nejustificată împotriva navelor comerciale de către forțele iraniene a încălcat în mod clar armistițiul”, a transmis instituția.

Oficialii americani susțin că acțiunile Iranului pun în pericol libertatea de navigație într-un coridor esențial pentru economia mondială.

„Mai mult, comportamentul periculos al Iranului a subminat libertatea de navigație, pe măsură ce comerțul circulă din ce în ce mai mult prin coridorul comercial internațional vital”, se mai arată în comunicatul armatei americane.

Cu puțin timp înainte de anunțarea loviturilor, Donald Trump a fost întrebat la Casa Albă dacă Washingtonul va răspunde presupusei încălcări a armistițiului.

„Vei afla”, a răspuns președintele american.

Ulterior, administrația americană a confirmat atacurile asupra infrastructurii militare iraniene.

Vicepreședintele JD Vance, care participase recent la discuții cu reprezentanții iranieni în Elveția privind aplicarea memorandumului de pace, a transmis un mesaj ferm pe platforma X.

„Iranul a semnat un acord de încetare a focului. L-am onorat.” „Dacă au neînțelegeri cu privire la modul în care este aplicat memorandumul de înțelegere, pot răspunde la telefon”, a scris oficialul american. „Dar violența va fi întâmpinată cu violență.”

La scurt timp după bombardamentele americane, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a anunțat că a ripostat.

În comunicatul oficial, autoritățile iraniene susțin că atacurile SUA reprezintă o nouă încălcare a angajamentelor asumate.

„În urma încălcării armistițiului de către regimul sionist din sudul Libanului, acum câteva ore, regimul american, care a încălcat tratatul, și-a încălcat ca întotdeauna angajamentele și, sub diverse pretexte, a atacat coastele Republicii Islamice Iran cu un atac aerian din cauza trecerii unei nave care încălca regulile printr-o rută neautorizată în Strâmtoarea Hormuz.”

IRGC afirmă că răspunsul militar iranian a vizat poziții americane din regiune.

„Marina IRGC a răspuns acestei agresiuni prin atacul asupra pozițiilor armatei teroriste americane din regiune.”

Totodată, autoritățile iraniene insistă că administrarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz revine Teheranului în baza memorandumului semnat anterior.

„Conform clauzei 5 a Memorandumului de Înțelegere de la Islamabad, aranjamentele pentru controlul trecerii în Strâmtoarea Hormuz sunt încheiate cu Republica Islamică Iran; cu toate acestea, SUA, prin provocarea diferitelor părți, au încercat să încalce acest angajament, la care s-a dat un răspuns necesar, iar acest lucru va fi valabil și de acum înainte.”

IRGC avertizează că va reacționa și mai dur dacă atacurile vor continua.

„Dacă agresiunea se va repeta, răspunsul nostru va fi mai amplu.”

Șeful Comisiei pentru securitate națională din Parlamentul Iranului, Ebrahim Azizi, a criticat dur acțiunea militară americană.

„SUA a atacat din nou Iranul în mijlocul negocierilor.”

Oficialul iranian susține că administrația Trump și-a pierdut credibilitatea în procesul diplomatic.

„Președintele american, care a eșuat, a demonstrat că nu este angajat în principiile negocierilor sau ale unui armistițiu.”

Azizi a adăugat că reacția Iranului va continua.

„Această încălcare nesăbuită a armistițiului va duce, ca întotdeauna, la retragere și regret din partea lor. Jocul învinovățirii nu mai funcționează.”

Atacurile de vineri ridică semne de întrebare asupra viitorului negocierilor dintre Washington și Teheran.

Memorandumul de înțelegere semnat în urmă cu puțin peste o săptămână era considerat primul pas către un acord de pace permanent după aproape patru luni de conflict militar.

Însă schimbul de acuzații, atacurile asupra navelor comerciale și noile operațiuni militare riscă să compromită procesul diplomatic și să amplifice tensiunile într-o regiune esențială pentru comerțul mondial cu petrol și gaze naturale.

Escaladarea confruntării este urmărită cu atenție de piețele internaționale, întrucât orice perturbare a traficului prin Strâmtoarea Hormuz poate avea efecte directe asupra livrărilor globale de energie și asupra prețului petrolului.